Слуга народа в бронзе. Зачем Зеленский собирал депутатов в Трускавце

Президент Владимир Зеленский снова собрал депутатов в курортном Трускавце. Заявленная цель – выслушать нардепов и наработать план действий. На практике все свелось к сбору подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Как Слуга народа провела "большую фракцию", зачем приезжал Зеленский с министрами и силовиками и какие настроения в монобольшинстве: корреспондент LIGA.net съездил в Трускавец со "слугами".

ПОЕЗД НЕ ДЛЯ ВСЕХ И ВОЛЬЕР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Различия с Трускавцом образца 2019 года начались уже с перрона столичного вокзала, откуда 30 октября вечером отправился поезд Киев-Трускавец. Если в 2019-м году партия бронировала три вагона по 40 мест в каждом для новоиспеченных депутатов, то в этом году на поезде решили ехать от силы 40-50 "слуг". Большинство представителей СН решили добираться до Трускавца своим ходом.

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Связано это, в частности, с тем, что в 2019-м за трускавецкие курсы полностью платила партия. В этот раз партия лишь забронировала билеты в поезде, но платили за них сами нардепы. Тоже касается проживания в отелях. Партийное руководство взяло на себя лишь часть расходов, аргументируя это требованиями антикоррупционного законодательства.

Если в 2019-м журналисты ехали в одном вагоне со "слугами", то в этом представителей СМИ выгоняли со своих мест. Две журналистки, которые купили билеты на поезд, оказались в одном вагоне с депутатами. Начальник поезда лично пришел с телеграммой и попросил их пересесть в другой вагон из-за "организованной групповой поездки".

Обратно журналистки летели вместе с главой фракции Давидом Арахамией, который приобрел для них авиабилеты за свой счет. "Нас эта история возмутила не меньше, чем вас. Мы не просили никого пересаживать, не просили драить для нас вагоны и застилать постель. Мы так же, как и вы, против показухи и против того, чтобы пассажиров делить на людей и депутатов", – заявил Арахамия.

Но история повторилась на обратном пути, когда двух других журналисток снова переселили из вагона, в котором ехали "слуги".

По приезду в Трускавец автобусы развезли нардепов по гостиницам. И вот здесь у "слуг" стабильность. Как и в 2019-м для проживания они выбрали самие дорогие отели Трускавца – Rixos, Mirotel и Лісова пісня. Ночь в первых двух колеблется в среднем в районе 4 000 грн.

Член антикоррупционного комитета Алексей Жмеренецкий уверяет журналистов, собравшихся на вокзале, что билеты и гостиницы депутаты оплатили сами.

Большая часть нардепов заселилась в Mirotel, а в Rixos, где происходили все мероприятия, разместились организаторы и руководство фракции. В Mirotel посторонних, включая журналистов, не пускали.

Проходящие мимо Mirotel отдыхающие активно обсуждали заезд "слуг". "А вы слышали, что они Разумкова не пригласили?!", – спрашивает женщина у знакомой.

Для курортного города с населением в 30 000 приезд Слуги народа стал событием планетарного масштаба.

Некоторым журналистам удалось забронировать номера в Rixos, однако они постоянно находились под наблюдением охранников. Бодигарды были даже на этажах отеля.

Непосредственно работали депутаты в конференц-зале, который бдительно охранялся. Журналистов разместили в специально оборудованном медиацентре, расположенном в другом конце отеля. Доступ к телу был максимально ограничен.

Однако часть изобретательных корреспондентов, включая представителя LIGA.net, под видом гостей отеля расположились в лобби отеля, вылавливая депутатов, которые неохотно встречали СМИ. Остальные медиа расположились в своеобразном вольере, куда пару раз скидывали мясо в виде брифингов представителей монобольшинства.

В частности, в лобби удалось встретить главу фракции Давида Арахамию и замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. И как раз в момент общения с ними позади в халате прошел экс-руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Он заверил, что просто отдыхает в Трускавце и его отпуск совпал по времени с приездом слуг.

СМАРТ-УЖИН И НОВЫЙ ПРЕМЬЕР

Де-юре Слуга народа собралась для подведения итогов экватора работы парламента и наработки плана действий до 2023 года. Для этого в Трускавец прибыли представители правительства во главе с Денисом Шмыгалем, руководство Офиса президента и правоохранительных органов.

Де-факто главным вопросом журналистов была отставка Разумкова и сбор подписей за эту инициативу.

- А если к вам подойдет Арахамия и попросит подписаться за отставку спикера? – спрашиваем у одного из "слуг" в лобби отеля.

- Я скажу, что когда он еще бегал и агитировал за Порошенко, мы с Разумковым были командой, – отвечает нардеп, выпивает жаропонижающий препарат за барной стойкой и уходит на заседание фракции, которое началось 40 минут назад.

Первый день был разогревом перед приездом Зеленского и закончился "смарт-ужином", на который пригласили журналистов. По факту это был обыкновенный банкет с множеством еды, спиртных напитков и возможностью поиграть в настольный теннис, бильярд и киберспорт под аккомпанемент живой музыки.

Депутаты явно не оценили идею пригласить журналистов и многие через час-полтора перешли в охраняемую и закрытую от посторонних глаз часть. Некоторые нардепы на следующее утро признавались журналистам, что их коллеги были не в восторге от присутствия СМИ на закрытом мероприятии.

Тем не менее благодаря стараниям пресс-службы журналистам удалось перекинуться парой слов с отдыхающими "слугами". В том числе с премьером Шмыгалем, который после пресс-подхода попросил дать ему возможность поесть. Без проблем, но неформальное общение никто не отменял. Садимся с премьером и мажоритарщиками за один стол.

- А я вот считаю, что у Кирилла Тимошенко есть шансы стать премьером, – заявляет один из нардепов, сидя напротив Шмыгаля.

- Денис Анатольевич, при вас живом такие вещи говорят, – обращаемся мы к Шмыгалю.

В ответ лишь улыбка. Как и на большинство реплик и вопросов. Премьер делает вид, что не в курсе возможных ротаций в правительстве.

Первый день подошел к концу.

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ТРУХИН НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ОТСТУПНИКИ РАЗУМКОВА

Второй день начался с совещания "слуг" с руководителями правоохранительного блока. В лобби Rixos заметно прибавилось представителей госохраны. В обед должен приехать президент. Перед этим "разведать" отель приехали представители ОП.

В частности, журналистам удалось зафиксировать, как замглавы ОП Олег Татаров пьет кофе с нардепом Александром Трухиным, ставшим участником скандального ДТП на Бориспольской трассе. То есть человек, который в офисе Зеленского курирует работу правоохранительных органов, в том числе Государственного бюро расследований, пьет кофе с участником ДТП, которое расследует ГБР.

- А вы на автомобиле сюда приехали? – спрашивает журналистка Радио Свобода Трухина.

- На велосипеде, – отвечает нардеп.

- Сами за рулем были?

- На велосипеде? Да.

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Около 13:00 в Rixos приехал Зеленский. Охрана не дала возможности задать ему вопрос, плотно огородив президента от журналистов. Пожаловались на жесткие действия охранников пресс-секретарю президента Сергею Никифорову, который зашел в отель через 5-10 минут после инцидента.

"Так получилось, что я не ехал в кортеже с президентом, поэтому пропустил его заход. Не видел момента, поэтому не могу ничего сказать", – объяснился Никифоров.

Пока Зеленский слушал планы "слуг", журналисты пытались узнать, собрали ли 150 подписей за отставку Разумкова. Большая часть нардепов, которые выходили периодически из зала на перекур, как под копирку твердили, что еще не подписались и вообще сами подписные листы даже не видели.

Тем не менее через пару часов после приезда Зеленского, нужное количество подписей собрать удалось. Но были и противники.

"Я считаю Разумкова лучшим спикером в истории украинского парламента", – заявил журналистам глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

В то же время собеседник LIGA.net в руководстве фракции заверил, что позже Наталуха лично подошел к президенту и извинился за такое высказывание. Хотя решения так и не изменил.

Сбор подписей проходил со скрипом. До приезда Зеленского удалось собрать около 105-110 подписей, а после – еще около 60-70. Поэтому в присутствии президента решили провести сигнальное голосование и попросили поднять руки тех, кто за отставку Разумкова. Воздержались около 7 человек из 208-210 присутствующих в Трускавце "слуг". Всего во фракции, между прочим, 244. Не доехали около 30 человек.

Против отставки Разумкова выступили, в частности, глава комитета по вопросам образования Сергей Бабак, нардеп Владимир Козак, а также давние партнеры по бизнесу Василий Мокан и Нелли Яковлева.

"У нас с Моканом, Яковлевой и Козаком есть договоренность, – сообщил LIGA.net один из руководителей фракции, – они должны будут написать заявление о выходе из фракции, мы их исключаем, и они продолжают работать в Раде в статусе внефракционных. И пусть себе официально объединяются с Димой. Мы им пообещали, что императивный мандат применять не будем".

ДИДЖЕЙ-СЕТ ОТ АРАХАМИИ И ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЭСКОРТ ДЛЯ ОСАДЧЕЙ

По завершению стратегический сессий перед "слугами" выступил Зеленский. Также депутаты смогли задать интересующие их вопросы. На эту часть программы Управление госохраны попросило нардепов сдать свои телефоны.

Практически все вопросы к Зеленскому касались отставки Разумкова, сообщили собеседники LIGA.net. В частности, Яковлева сказала президенту, что прошла со спикером жизненный путь длиною около 10 лет и считает его порядочным человеком. На что президент ей ответил, что она стала депутатом благодаря ему, а не Разумкову.

Кадровые изменения в правительстве в Трускавце официально не обсуждались. Однако собеседники LIGA.net в руководстве СН назвали министерства, в которых в скором времени планируется поменять руководителя. Место первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко может занять замглавы ОП Юлия Свириденко (однако без приставки "первый"). Также свои кресла с большой долей вероятности потеряют министр обороны Андрей Таран, министр социальной политики Марина Лазебная, министр экологии Роман Абрамовский и вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Завершил работу "большой фракции" гала-концерт, на который нардепы переоделись в костюмы и вечерние платья. На мероприятии вручили "парламентский оскар" – статуэтки в разных номинациях. В частности, заслуженный приз получили Арахамия и Александр Корниенко за знаменитый диалог о корабельной сосне.

По такому случаю пригласили даже телеведущую Екатерину Осадчую и сьемочную группу программы "Світське життя". После церемонии Осадчая хвасталась в соцсетях, что полицейский эскорт довез ее до львовского вокзала. Позже ведущая удалила видео.

Закончил "рабочие" будни нардепов Арахамия с диджей-сетом, составленных из хитов 80-90-х. На следующий день поездом на Киев ехали от силы десяток нардепов. Остальные добирались своим ходом: кто на автомобиле, кто на самолете.

Именно в Трускавце два года назад стало официально известно, что Разумков будет выдвинут Слугой народа на должность спикера. И какова ирония, что именно в Трускавце образца 2021 года "слуги" собрали подписи за его отзыв.



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