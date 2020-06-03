До 1 июня государственные служащие должны подать электронные декларации о доходах за прошлый год. Суммарно в Агентство по предотвращению и противодействию коррупции было подано 910 000 ежегодных деклараций за 2019 год. Среди них 423 народных депутата.

Парламент нынешнего созыва обновился на 80%, а фракция власти — Слуга народа — на 100% состоит из людей, которые ранее не были депутатами Верховной Рады. Большинство из них впервые выставили напоказ доходы, сбережения и имущество.

Нас не столько интересует имущество, сколько общая тенденция — новые элиты обеспеченнее предшественников или наоборот скромнее. Мы сравнили Слуг народа с прошлой правящей коалицией, состоящей из фракций Блок Петра Порошенко и Народного фронта (за первый год их работы, 2015)

Доход

Заработок самого «успешного» депутата Слуги Народа — почти 29 млн грн доходов задекларировал Олег Тарасов (№74 в списке партии). У самого богатого нардепа от власти прошлого созыва, Игоря Котвицкого из НФ, было намного больше - около 122 млн грн дохода.

Но если взять «среднюю температуру», то Слуги Народа заработали за прошлый год в разы больше, чем депутаты прошлого созыва — почти 634 000 грн против 268 000 грн у БПП и НФ пять лет назад.

После Тарасова, больше всего за год заработал кандидат в министры культуры Александр Ткаченко — 27,4 млн грн. Большую часть денег Ткаченко заработал за счет продажи доли в «1+1 медиа», где он был генеральным директором до депутатства (23,5 млн грн). На третьем месте — Александр Трухин (22,3 млн грн), он задекларировал 22 млн грн «подарков в денежной форме» от отца и жены.

Сбережения

Депутаты, как прошлого, так и нынешнего созыва часто поднимают вопрос оплаты труда. Их аргумент в пользу повышения — несоразмерна с уровнем ответственности и коррупционных рисков. Зарплаты нардепам девятого созыва еще не подняли. LIGA.net выяснила, есть ли у новых депутатов “подушка безопасности” на случай, если им не будет хватать депутатского дохода — порядка 40-45 тыс грн?

Средний Слуга Народа хранит в банке или наличными 2,5 млн грн. В номинальном значении это чуть больше, чем депутаты от БПП и НФ в 2015 году — тогда средние сбережения оценивались в 2,1 млн грн. Но с учетом инфляции, предшественники были богаче (сбережения в валюте мы перевели в гривны по среднегодовому курсу, минус деньги, которые депутаты дали кому-то в долг).

Самые большие сбережения среди депутатов монобольшинства у Олега Воронько — 119,5 млн грн. Но примечательнее, как он их хранит — все наличкой (кроме 9000 грн в банке). Воронько постарался максимально дифференцировать валютные риски: распределил сумму сразу в семи валютах.

Недвижимость

По количеству недвижимости депутаты двух созывов провластных фракций не отличаются. «Средний» депутат имеет в распоряжении две квартиры, один дом, земельный участок и гараж. Но есть, конечно же, исключения.

Депутат от Слуги Народа Сергей Мандзий владеет 28 участками земли в Хмельницком и Славутском районах Хмельницкой области. Суммарная площадь всех участков более 52 гектар. 20 объектов недвижимости зарегистрировал Евгений Петруняк, куда входят, в частности, дома отдыха, конюшня, склад и прачечная. На третьем месте по количеству недвижимости Вадим Галайчук — в распоряжении депутата 14 участков и суммарно 4 гектара земли.

Депутаты не обязаны декларировать имущество родственников, с которыми они не проживают. Если бы это было так, Александр Дубинский «соревновался» бы за место лидера. В прошлом году журналисты Bihus.Info нашли 24 квартиры, два дома и землю у жены и мамы Дубинского, но в ежегодной декларации депутата сведения есть не о всех. Дубинский задекларировал зарегистрированные на него 14 объектов недвижимости, среди которых 10 земельных участков, дом, квартира, гараж и нежилое помещение.

Среди депутатов БПП и НФ прошлого созыва максимальное количество земли «в одних руках было» у Юрия Савчука (19,8 га).

Наше мини исследование подтвердило интуитивно очевидное положение вещей — политические элиты были и остаются намного обеспеченнее среднестатистического украинца. Это вполне закономерно — в Украине нарастает тенденция наследственной бедности, когда выходцам из бедных семей трудно пробиться в более обеспеченный класс, а хорошее образование — удел крупных городов и богатых районов. Проще говоря — малообеспеченному украинцу трудно выбиться в политический бомонд. Но и депутатам не стоит делать вид, и заявлять, что они «от народа» и живут такой же жизнью, как их избиратели. Не такой же.

Александр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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