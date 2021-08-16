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Трагедия | Смертельно опасная работа. Что и кто доводит до самоубийства украинских политиков

Цей матеріал також доступний українською
Смертельно опасная работа. Что и кто доводит до самоубийства украинских политиков - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
16.08.2021, 20:13

Украинские политики продолжают сводить счеты с жизнью. Полиция говорит – самоубийства

Вчера, 15 августа, мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на пороге его дома в селе Вольное. Рядом лежал охотничий карабин калибра 7,62 мм. Коллеги Павлова по партии ОПЗЖ, с которой он шел на выборы, утверждают, что это убийство. В полиции неформально это отрицают. По данным собеседника LIGA.net в МВД, это чистое самоубийство: у него были проблемы в семье, развод и раздел имущества.

Сейчас в полиции изучают записи с камер наблюдения. Предварительно других людей, кроме самого Павлова с ружьем, видеокамеры не зафиксировали. В работе три версии: убийство, самоубийство (доведение до самоубийства) или неосторожное обращение с оружием.

Смерть Павлова стала еще одной в списке самоубийств украинских политиков, которые участились после 2014 года. В некоторых случаях поводов сомневаться в версии следствия нет: самоубийствам предшествовали депрессии или серьезные проблемы в семье. В других, как в случае смерти Валентины Семенюк-Самсоненко или Станислава Мельника, – вопросов больше, чем ответов.

Валерий Давиденко, народный депутат. 23 мая 2020 года

Тело внефракционного народного депутата, члена группы Доверие Валерия Давиденко нашла уборщица – в туалете его личного офиса, рядом в крови лежало оружие - наградной Glock.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Но после просмотра видео с камер наблюдения источники LIGA.net в МВД сообщили, что Давиденко был в офисе один, и предварительно подтверждается версия о самоубийстве.

Коллеги умершего нардепа в эту версию не верят. "Убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили", – заявил член Доверия Сергей Шахов. Он убежден: "Если бы были проблемы, Давиденко посоветовался бы".

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Знакомые Давиденко характеризовали его как спокойного человека. Но, по данным тогдашнего замглавы МВД Антона Геращенко, в последнее время у него были проблемы: "Говорят, он должен был большие деньги... Его могли очень сильно напугать еще более мучительной смертью. Другого варианта я не нахожу. Просто из-за долгов этот человек никогда бы не стрелялся".

В декларации за 2019 год Давиденко ничего не указал в разделе "Финансовые обязательства". Наоборот, ему должны $1,5 млн, а в апреле 2020 года Давиденко вернули более 40 млн грн займа.

"Я видела его за два дня до гибели. Все как обычно. Утром позавтракали и разошлись по работам. Вечером встретились, поговорили, легли спать. Все как во всех семьях. Ничего странного. Я не верю в версию самоубийства. Я достаточно хорошо знаю мужа, его характер", – рассказывала в одном из интервью жена Давиденко Людмила.

Дмитрий Тымчук, народный депутат. 19 июня 2019 года

Украинский военный и волонтер, депутат Народного фронта Дмитрий Тымчук тоже застрелился. По факту гибели Тымчука было открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Рассматривались версии: несчастный случай, неосторожное обращение с оружием, самоубийство. После расследования следствие пришло к выводу, что это было самоубийство на фоне депрессии.

Гражданская жена Тымчука Анна во время следствия рассказала, что в последнее время нардеп злоупотреблял спиртными напитками, пытался кодироваться от алкоголизма. Утром в день трагедии он начал выпивать и отказывался ехать на работу, пребывал в депрессии. "Во время разговоров высказывал суицидальные намерения. Достал пистолет и угрожал себя убить. Она отговаривала последнего от попыток покончить жизнь самоубийством", – говорится в материалах суда. В последнюю неделю он даже не выходил из дома.

Когда Тымчук застрелился, Анна была рядом с ним в комнате. После трагедии она позвонила и сообщила о происшествии другу и помощнику Тымчука, который и позвонил в полицию в 12:16.

Помощник и близкий друг погибшего нардепа, проходящий по делу как свидетель, в ходе допроса сообщил о том, что о причинах самоубийства Тымчука ему ничего не известно.

"Погибшего характеризует исключительно с положительной стороны, в том числе как человека, который не склонен к самоубийству. Однако сообщил, что время от времени (Тымчук) мог употреблять алкогольные напитки несколько дней подряд, при этом вел себя адекватно. Наркотические средства не употреблял", – говорится в материалах.

Александр Пеклушенко, экс-глава Запорожской ОГА. 12 марта 2015 года

Бывший глава Запорожской ОГА и регионал Александр Пеклушенко, по версии следствия, застрелился в собственном доме в поселке Солнечном в Запорожье. В скорую помощь позвонила домработница, которая нашла тело Пеклушенко в подвале его дома, где стояли спортивные тренажеры. У него была прострелена шея. Рядом с телом лежало ружье.

За два дня до этого дело бывшего руководителя области рассматривали в кировоградском суде. Он был подсудимым по делу о разгоне Евромайдана в Запорожье 26 января 2014 года.

Запорожское издание Z-city утверждало, что Пеклушенко в последние полгода был в депрессии, часто болел и летал за границу лечиться. Друзья это отрицали.

Станислав Мельник, соратник Ахметова. 9 марта 2015 года

Близкий к владельцу группы СКМ Ринату Ахметову экс-депутат от Партии регионов Станислав Мельник, по версии следствия, застрелился из охотничьего карабина. Тело нашла его жена – в ванной комнате его квартиры в городе Украинка Киевской области. Сначала подумала, что ему стало плохо, но затем увидела в руках карабин и предсмертную записку – в ней он якобы просил прощения, рассказывали в полиции.

По данным правоохранителей, Мельник выстрелил себе в область головы.

С 1999 по 2005 год Мельник возглавлял донецкий пивоваренный завод Сармат, а в 2005-2006 годах был генеральным директором ЗАО "Люкс". Владелец обоих предприятий – Ахметов.

Михаил Чечетов, экс-регионал. 28 февраля 2015 года

По версии следствия, Чечетов выбросился из окна собственной квартиры, с 17 этажа. По словам жены и других людей, которые видели его накануне, он находился в глубокой депрессии в связи с уголовным производством. За неделю до гибели ему вручили подозрение в превышении служебных полномочий во время "ручного" голосования за диктаторские законы 16 января 2014 года. Он даже находился в СИЗО, пока за него не внесли залог – 5 млн грн.

Чечетов прыгнул из окна около 1 часа ночи. Жена, проснувшаяся через полчаса, пошла искать мужа, но обнаружила только открытое окно и тапочки. Чечетов оставил предсмертную записку такого содержания: "Нет никаких моральных сил жить дальше. Я ухожу. Считаю, так будет лучше для всех. Очень благодарен всем за поддержку. Простите и правильно меня поймите. М.Чечетов".

"Судя по показаниям жены Михаила Чечетова, сомнений в том, что это было самоубийство, у меня нет", – заявил Антон Геращенко.

61-летний Чечетов во время президентства Виктора Януковича был одним из медийных лиц Партии регионов, а также первым заместителем главы ее парламентской фракции. Именно он неформально руководил голосованиями регионалов в Раде. В 2003-2005 годах Чечетов возглавлял Фонд государственного имущества Украины.

"Вина за смерть Чечетова лежит полностью и всецело на нынешней власти, которая загнала и затравила политика и гражданина", – заявляли в Партии регионов.

Сергей Вальтер, бывший мэр Мелитополя. 25 февраля 2015 года

Бывший мэр Мелитополя Сергей Вальтер был найден повешенным у себя дома. Двумя годами ранее его отстранили от исполнения обязанностей городского головы, – его подозревали в организации преступной группировки (которая вымогала деньги с маршруточников) и ряде тяжких преступлений. 25 февраля 2015 года по делу Вальтера должен был состояться суд. Прокуратура требовала назначить ему наказание в виде лишения свободы на 14 лет с конфискацией имущества. Вальтер свою вину не признавал.

По данным мелитопольского интернет-издания Местные вести, о смерти Вальтера стало известно после звонка неизвестного в скорую помощь, который сообщил врачам, что Вальтеру плохо.

Дело о смерти мелитопольского мэра расследовалось по статье "умышленное убийство", хотя судмедэксперты сразу склонялись к версии о суициде.

На следующий день, 26 февраля, в гараже было найдено тело экс-заместителя начальника мелитопольской милиции 47-летнего Александра Бордюга. Он был адвокатом в деле Вальтера.

Николай Сергиенко, бывший топ-чиновник в Укрзалізниці. 26 января 2015 года

Тело бывшего первого заместителя генерального директора Укрзалізниці (с 2010 по 2014 год) Николая Сергиенко с огнестрельным ранением в голову обнаружила его жена. По ее словам, она вышла из дома, а Сергиенко ей позвонил и сообщил, что не хочет жить. Он застрелился из зарегистрированного охотничьего карабина. Правоохранители говорят, что в момент трагедии в квартире, кроме потерпевшего, никого не было, двери и окна были закрыты изнутри, а замки не были повреждены.

Валентина Семенюк-Самсоненко, экс-глава ФГИ. 27 августа 2014 года

Тело экс-главы Фонда госимущества Валентины Семенюк-Самсоненко было обнаружено в ее доме в поселке Чайки под Киевом. Смерть наступила в результате выстрела в голову, произведенного из охотничьего ружья. В апреле 2017 года полиция закрыла дело: следствие не установило лиц, которые могли совершить это преступление, и пришло к выводу, что это самоубийство.

Знакомые и коллеги Семенюк-Самсоненко в это не верят. "Мне кажется, ни одна женщина не может так покончить с собой. Ну, достаточно наглотаться таблеток", – рассказывала ТСН нардеп от Батькивщины Александра Кужель. Она вспоминала последнюю встречу с экс-главой ФГИ, на ней Семенюк-Самсоненко выглядела очень больной: "Она все время путалась с предложениями. Она забывала, о чем сейчас говорила, и перескакивала на другую тему. И когда мы отошли, Татьяна Бахтеева как врач сказала: "С Валей проблема".

Журналисты Слідство.Інфо попытались реконструировать самоубийство, используя ружье того же производителя – тульского оружейного завода, с теми же техническими характеристиками и длиной ствола. По их мнению, женщине с фигурой Семенюк-Самсоненко было бы очень сложно дотянуться до спускового крючка, приставив ружье к своему лбу. Сомнения журналистов, которым показали фото с места происшествия, вызвало также расположение тела и брызг крови.

Заместительница Семенюк-Самсоненко в Союзе женщин Украины Анна Осов рассказала Слідству.Інфо, что незадолго до смерти ее избили: "Я приехала в больницу в Феофании к ней, после того избиения – мне просто стало страшно, у нее синее лицо было... Это был где-то конец июня". А брат Николай Скибьюк утверждал, что "в конце июля она сказала, что ей угрожают, что ее "заказали".

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Валерия Кондратова

специальный корреспондент Liga.net
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застрелился кривой рог самоубийство Михаил Чечетов константин павлов
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