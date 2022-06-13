Сможет ли Украина забрать $400 млрд у РФ, солдат спасают 3D-принтеры. Обзор западных медиа

Киев опасается проигрыша в битве за Донбасс, поскольку западные союзники тянут с поставкой вооружения; как Украине будут передавать замороженные российские деньги; 3D-принтеры спасают солдат на передовой.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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– в британских медиа – финансовый кризис в Британии и идея

– в американских – чем пожертвовать, чтобы победить Путина на "энергетическом фронте", и высокие цены на топливо;

– в немецких – битва за Северодонецк, Украине нужно оружие;

– в польских медиа – идея передать Украине ядерное оружие.



В фокусе иностранных медиа оставалось открытие в России клона McDonalds, борьба за экологию в Европе и сбор урожая в Украине. По данным системы медиамониторинга Semantrum , которая попросьбе LIGA.net анализирует самые влиятельные мировые СМИ, главными темами последних двух дней были:– в британских медиа – финансовый кризис в Британии и идея Макрона "расширить военное сотрудничество в Европе";– в американских – чем пожертвовать, чтобы победить Путина на "энергетическом фронте", и высокие цены на топливо;– в немецких – битва за Северодонецк, Украине нужно оружие;– в польских медиа – идея передать Украине ядерное оружие.В фокусе иностранных медиа оставалось открытие в России клона McDonalds, борьба за экологию в Европе и сбор урожая в Украине.

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The Wall Street Journal: Украина опасается проигрыша на востоке из-за недостаточного количества тяжелого оружия

Битва за Донбасс — позиционная артиллерийская война, где у России есть значительное количественное преимущество. В эту среду США и союзники будут обсуждать новый пакет помощи, и ситуация на фронте будет напрямую зависеть от того, сколько оружия и как будет быстро поступать Украине, пишет The Wall Street Journal.

Без скорого поступления военной помощи, Украине вполне может грозить поражение, говорят украинские чиновники. В таком случае это откроет путь российской армии на Одессу и Харьков в ближайшие месяцы, предупреждает издание. А потенциально – и на Киев.

Хотя западные чиновники и аналитики сомневаются, что у России есть для этого силы, средства и достаточное количество военной техники.

В среду модератором на конференции контактной группы по Украине будет министр обороны США Ллойд Остин вместе с высшими офицерами НАТО. Они будут определять, что именно нужно Киеву на этом этапе войны.

Из $40 млрд помощи, уже утвержденной Конгрессом США, $19 млрд — именно военная помощь. Кроме США, поставками оружия активно занимаются Великобритания, Польша и страны Балтии.

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, считает: желание украинцев победить в войне с Россией и выйти на границы 23 февраля вполне реальны. Более того, это возможно сделать до конца этого года, если Украина получит достаточное количество западной артиллерии, РСЗО и боеприпасов к ним. Ходжес утверждает: если это сделано не будет, война может длиться годами.

Пока продвижение россиян на Донбассе остается медленным. Они сосредоточились на захвате Северодонецка, но до сих пор успеха не добились.

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The Economist: Могут ли арестованные российские активы помочь в восстановлении Украины?

4 апреля 2022 года испанская полиция по запросу США арестовала яхту Tango, принадлежавшую российскому металлургическому магнату Виктору Вексельбергу. Он находился под санкциями с 2018 года, впрочем, до последнего момента яхту не трогали, ведь она была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, пишет The Economist.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад начал активно арестовывать собственность российских олигархов за границей. ЕС арестовал активы, яхты и произведения искусства на $7 млрд; США — примерно на $1 млрд в самолетах и яхтах. Италия, например, арестовала судно стоимостью $700 млн, которое, вероятно, принадлежит непосредственно российскому диктатору Владимиру Путину. Еще $400 млрд активов российского центробанка были заморожены на Западе.

На Западе все чаще звучат предложения использовать эти деньги для восстановления Украины. Об этом говорил и глава Европейского Совета Шарль Мишель, и политики со всего мира — от Канады до Германии.

С реализацией этого плана есть трудности, как практические, так и юридические.

Валютные резервы центробанка являются относительно простой целью, поскольку они находятся на Западе и подпадают под санкции. Пока операции с центробанком запрещены, но средства юридически не заблокированы. Это значит, что западные страны не вправе конфисковать деньги. Хотя союзники Украины могут пойти на этот шаг, как недавно Вашингтон поступил с резервами ЦБ Афганистана после того, как талибы заняли Кабул.

С частными активами посложнее. Сумма прямых инвестиций россиян составляет около $500 млрд, однако мало что из них можно замораживать, ведь чаще всего они зарегистрированы, например, на Кипре. Поэтому заморозки активов будут касаться только отдельных лиц.

Бывший советник правительств России и Украины Андерс Аслунд считает: оказавшиеся под санкциями россияне держат на Западе примерно $400 млрд, а заморожено сейчас только $50 млрд. Кремлевские олигархи начали подпадать под санкции еще в 2014 году, после оккупации Крыма. Чтобы скрыть состояния, они спрятали его под 20-30 слоями фиктивных компаний. Некоторые переместили активы на более дружественную территорию, в частности в ОАЭ.

Еще одна проблема: политические убеждения не могут являться поводом для западных стран, чтобы забирать имущество, хотя прецеденты и были. Условие конфискации — доказанное уголовное преступление. А значит — годы в судах.

Эту систему сейчас пытаются упростить юридическими методами как США, так и Европа. Например, речь идет о расширении списков преступлений, за которые можно конфисковывать средства. И здесь ожидаются сложности: в США приближаются промежуточные выборы, и каждое подобное решение будет рассматриваться в политическом контексте; ЕС не может указывать что-либо правительствам стран-членов; Германии придется вводить изменения в законодательство, а Кипр и Мальта, которые являются транзитными узлами российских денег, вероятно, не поддерживают эту инициативу.

Между тем конфискация государственных активов потребует от западных правительств признать России враждебным государством или призвать к изменению режима в нем. Пока даже Вашингтон категорически это отрицает.

Поэтому на Западе сейчас бум на творческий подход. Например, предлагают вместо нефтяного эмбарго ввести дополнительные высокие пошлины на российскую нефть, чтобы затем передавать дополнительные средства Украине. Даже для этого решения Европе потребуется консенсус, которого пока нет.

Значит ли это, что российские деньги останутся неприкосновенными? Может, и нет. Скорее всего, их судьба будет разрешаться после войны.

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The Washington Post: Как сообщество 3D-печати помогает Украине

В начале марта Якуб Каминский — инженер робототехники из Бостона — получил сообщение от своего друга из Украины: кровоостанавливающие турникеты в большом дефиците, а без них огромное количество украинских солдат просто умрут от потери крови. Камински решил, что его навыки по 3D-печати могут помочь, пишет The Washington Post.

В течение двух месяцев Камински и его команда разработали и усовершенствовали восемь версий турникетов, пока они не нашли идеальный вариант для условий войны. Солдату легко было затянуть его, и такие турникеты можно было напечатать с неизменно высоким качеством.

Они опубликовали подробную характеристику турникета в Сети. Около 120 человек и компаний по всему миру, использующих 3D-принтеры, получили доступ к этому дизайну. Итого они изготовили около 5000 многоразовых турникетов, которые отправляют в Украину.

Почти через четыре месяца после вторжения России, в Украине до сих пор существует дефицит на медицинские товары. Турникеты — одна из самых больших проблем.

Помощь поступила откуда не ждали: от сообщества людей с 3D-принтерами. Они производят не только турникеты, но и бинты, шины и даже приложения к автоматам Калашникова. Используя программное обеспечение для компьютерного проектирования, специальные принтеры создают трехмерные объекты из пластика или биоматериалов.

Фирмы, действующие в Украине, также активно производят все, от сумок для гранат до антибликовых линз для снайперских прицелов.

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