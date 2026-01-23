В конце января валютный рынок постепенно входит в фазу стабилизации. Признаки снижения напряжения становятся все более заметными, прежде всего из-за ожидаемого уменьшения спроса на валюту. В отдельные дни спрос может почти сравняться с предложением, что автоматически уменьшит потребность в активных интервенциях со стороны НБУ. Даже в условиях рекордных международных резервов в $57 млрд у регулятора нет оснований тратить их без необходимости.

После курсовых колебаний в начале года, которые были вполне прогнозируемыми для профессиональной среды, курсы постепенно входят в более стабильные диапазоны. Это соответствует и рекомендациям МВФ, и параметрам, заложенным в госбюджете-2026, где предусмотрена постепенная и контролируемая коррекция курса гривни. Так что ежедневных курсовых рекордов в ближайшее время ожидать не стоит.

Фундаментальные макроэкономические показатели также не создают дополнительных рисков. По итогам декабря инфляция составила лишь 0,2% в месячном измерении и снизилась до 8% в годовом. В январе темпы роста потребительских цен прогнозируются в пределах 0,3-0,5%, что не несет угрозы резкого ценового давления.

В то же время фактор войны остается ключевым риском. Массированные обстрелы критической инфраструктуры могут влиять не только на экономику, но и на поведение граждан. В такие периоды возможно усиление нервозности на наличном рынке из-за ситуативного повышенного спроса, что позволит обменникам "играть" на настроениях, расширив спред между курсами покупки и продажи до 0,7-1 грн.

Что касается евро, механизм курсообразования остается неизменным. Он базируется на мировом соотношении пары доллар/евро и курсе гривня/доллар. Ожидаемый диапазон 1,155-1,17 не создает оснований для резких движений.

В целом валютный рынок постепенно возвращается к привычной логике функционирования без системных изменений в краткосрочной перспективе.

Характеристики валютного рынка 26 января – 1 февраля

"Коридоры" допустимых валютных изменений составят 42,75-43,25 грн/$ и 49-50,5 грн/€ (на межбанке) и 42,5-43,5 грн/$ и 49-50,5 грн/€ (на наличном рынке).

грн/$ и грн/€ (на межбанке) и грн/$ и грн/€ (на наличном рынке). "Шаг" ежедневных курсовых изменений: до 0,05-0,15 грн (межбанк), до 0,1-0,2 грн (в комбанках), до 0,3 грн (в обменных пунктах).

грн (межбанк), до грн (в комбанках), до грн (в обменных пунктах). Разница между курсами покупки и продажи: до 0,15 грн за $1, до 0,2 грн за €1 (межбанк), до 0,5-0,6 грн на $1, до 0,8-1 грн на €1 (в комбанках), до 0,6-1 грн на $1, до 1-1,3 грн на €1 (в обменных пунктах).

грн за $1, до грн за €1 (межбанк), до грн на $1, до грн на €1 (в комбанках), до грн на $1, до грн на €1 (в обменных пунктах). Разница курсов покупки на наличном рынке: 0,2-0,3 грн за $1, 0,3-0,5 за €1 (в комбанках), 0,3-0,5 грн за $1, 0,5-0,7 за €1 (в обменных пунктах).

грн за $1, за €1 (в комбанках), грн за $1, за €1 (в обменных пунктах). Разница курсов продажи на наличном рынке: 0,1-0,2 грн за $1, 0,2-0,3 грн за €1 (в комбанках), 0,3-0,5 грн за $1, до 0,5 грн за €1 (в обменных пунктах).

грн за $1, грн за €1 (в комбанках), грн за $1, до грн за €1 (в обменных пунктах). Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,1-0,15 грн.

грн. Средние недельные курсовые отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

