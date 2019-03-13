Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Сможет ли Зеленский защитить результат на выборах. Спойлер: нет

Сможет ли Зеленский защитить результат на выборах. Спойлер: нет - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Что известно о команде Владимира Зеленского и почему ей будет сложно победить даже, если это удастся Владимиру - рассказывает LIGA.net

За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского готов проголосовать каждый четвертый житель Украины, который уже определился и собирается идти на выборы. По расчетам социологов у Зеленского есть преимущество над оппонентами и во втором туре. Но остается несколько проблем. Молодежь - главный актив Зеленского - плохо ходит на выборы, а даже если они дойдут до участков, то кто будет защищать результаты волеизъявления в команде молодого политика. 

Зеленский создал полумиллионное сообщество сторонников, уверяют члены его команды.  Но достаточно ли этого, чтобы победить и, главное, защитить результат? - журналист LIGA.net отправился в штаб Зеленского и выяснил сильные и слабые стороны кандидата.

Реклама

КУЛАК ЗЕЛЕНСКОГО. КТО БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ЕГО РЕЗУЛЬТАТ

Именно эти люди должны будут защищать результаты Зеленского на президентских выборах, отстаивать в судах, на улицах и в комиссиях. А в будущем могут стать членами его команды во власти, если кандидат победит. 

Вот, что штаб Зеленского говорит о команде кандидата:

- Сеть в интернете из 500000 волонтеров
- 25000 членов участковых комиссий (85% от всех участков)
- 10000 наблюдателей (30% от всех участков)
- 200 членов окружных комиссий
- 199 представителей кандидата в округах и 69 офисов
- Общие затраты кандидата на конец февраля - 45 млн грн

Читайте также
В Раде включили аудио разговора "Тимошенко с Коломойским": видео 12.03.2019Порошенко и Тимошенко делят второе место - опрос Рейтинга 04.03.2019Президент Шредингера 28.02.2019

"Наш основной ресурс - это кандидат", - говорит политический консультант и спикер избирательной кампании Зеленского Дмитрий Разумков. Упор команда сделала на интернет, хотя в офисе утверждают, что смогут организовать параллельный подсчет голосов, а людей "хватит для всех задач". В команде подсчитали, что охват аудитории одного блогера в 200000 подписчиков в Instagram равен аудитории одного приходского священника - традиционного агитатора на выборах.

В команде гордятся, что создали крупнейшие сообщества своего кандидата в Facebook, Telegram Instagram и Youtube, и верят, что смогут заменить классических опинион-мейкеров - учителей, врачей, госслужащих - на блогеров. "Таких у нас несколько тысяч", - говорят у Зеленского.

Читайте также: Успокойтесь. Кто станет президентом - не знают даже социологи

В качестве VIP-персон в день выборов актер квартала Евгений Кошевой привлечет юмористов Лиги смеха на избирательные участки в разных городах. Сейчас он с ними ведет переговоры. Это должно поднять явку и стать дополнительной мотивацией для наблюдателей, считают в штабе. Львовские комики из команды "Загорецкой" предварительно приняли предложение Кошевого.

Реклама

Центральный штаб. LIGA.net выяснила новые фамилии из команды кандидата.

Начальник штаба - гендиректор студии Квартала 95 и глава партии Слуга народа Иван Баканов. Родом из Кривого Рога. Друг юношества Владимира Зеленского. Руководит Кварталом с 2013 года, а с 2017 года значится главой партии Слуга народа. По данным медиа, конечным собственником Студии является кипрская кампания Green Family Ltd. Баканов не публичный человек и не ведет соцсетей.

Адвокат Андрей Богдан считается близким к олигарху Игорю Коломойскому и помогает Зеленскому. Богдан - правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики. Был советником Игоря Коломойского, когда олигарх возглавлял Днепропетровскую ОГА, после ареста Геннадия Корбана стал его адвокатом. В интервью СМИ Богдан не отрицал, что близок к группе Приват. Он мог стать депутатом по списку БПП на замену кого-нибудь ушедшего на работу в Кабмин, но Рада разрешила вносить изменения в партийные списки после выборов и Богдана исключили.

Консультант Дмитрий Разумков - сын известного аналитика Александра Разумкова, начинал карьеру лидером молодежки Партии регионов. Работает на выборах с 2006 года. Сейчас - спикер избирательной кампании.

Главный политический и идеологический стратег - Руслан Стефанчук. Профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. В сфере научных интересов: договорные и деликатные обязательства, право интеллектуальной собственности и др. Автор 500 научных работ. Петр Порошенко в 2017 году присвоил ему звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

Диджитал направление - основатель трафик-агентства Михаил Федоров. Видеоролики Зеленского - сценарист Квартала 95 Юрий Костюк

Сообщество волонтеров и офисы курируют Сергей Трофимов и Александр Корниенко. Трофимов – исполнительный продюсер студии, Корниенко – опытный штабист, помогал кандидату Самопомощи Александру Сенкевичу организовать волонтеров в Николаеве и выиграть мэрские выборы. Оба менеджера отвечают за трансформацию онлайн-поддержки в реальную агитационную работу и защиту результатов.

Команда в регионах. Региональные хабы Зеленского - это концентрация юристов, наблюдателей и мобильных групп по агитации и защите результатов в день выборов, говорят в команде кандидата. "У нас нет избирательных штабов, к которым все привыкли и нас в этом многие обвиняют: мол, как вы ведете кампанию, если у вас нет штаба в определенном райцентре", - говорит Корниенко.

У Зеленского говорят, что 69 офисов им "бесплатно предоставили местные предприниматели" на 1,5-2 месяца. 25 открыты в областных центрах (два в Киеве), остальные - в городах областного значения и райцентрах. В каждой области есть координатор, он отвечает за наблюдателей, доверенных лиц, юристов и волонтеров. К таким людям будет стекаться вся информация о нарушениях и передаваться в центр.

Бэк-вокал Зеленского. Группа экспертов, которые позитивно отзывались о Зеленском и могут иметь отношение к его команде. Среди них: экс-министр финансов Александр Данилюк, директор образовательных программ института будущего Сергей Бабак, юрист-антикоррупционер Руслан Рябошапка и глава ЦПК Виталий Шабунин. Кроме того, за Зеленского агитирует депутат Сергей Лещенко и доктор Евгений Коморовский. Встречи с экспертами нужны для формирования законодательных инициатив будущего президента, объясняют в штабе, но никому из "спутников" место в списке якобы не обещали.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОМАНДЫ ЗЕЛЕНСКОГО

Компетенция. Политтехнолог Богуш называет некомпетентность Зеленского в государственных делах – самой слабой его стороной. "За два месяца еще никто не познал мастерство управление государством. В случае его победы - это будет большой эксперимент для страны, кроме того Путин никуда не делся", - добавляет Богуш.

Один из ярких примеров - закрытая встреча Зеленского с выпускниками украинского Aspen Institute. Собеседник рассказал LIGA.net, что после общения многие вышли с легким недоумением. Сложилось впечатление, что у кандидата нет базового понимания о государственном устройстве, рассказал один из участников встречи.

Волонтеры. Привлечение волонтеров – это палка о двух концах, признаются в штабе. С одной стороны - это бесплатный ресурc. С другой стороны - этот ресурс гораздо больше нуждается во внимании менеджеров, чем наемный. А 500-тысячная армия фанатов в интернете, приславшая анкеты в штаб, может оказаться лишь виртуальной реальностью. По информации представителей штаба, 200 тыс указали в анкетах, что готовы помогать Зеленскому "только лайками и репостами".

В штабе говорят: желающих поучаствовать в кампании Зеленского "очень много". Но до сих пор не могут набрать 30 000 наблюдателей - сейчас их около 10 000.

Ноунеймы. Представителей Зеленского в регионах никто не знает, говорит политолог Democracy House Анатолий Окситюк. По его словам, в Ровно и Черновцах региональные элиты не знакомы с теми, кто у них возглавляет команду Зеленского. "В городах и селах люди знают - священник за Порошенко, фермер - за Тимошенко. Это работает. Ситуацию уже не исправишь. Кроме денег, нужна серьезная организационная работа. Без кадрового резерва невозможно сделать качественно выборы", - считает политолог.

Исключений можно найти только два. Продюсер Тины Кароль Максим Ткаченко возглавил команду шоумена в Луганской области. Актер квартала Юрий Корявченков (Юзик) - в Кривом Роге. В остальной массе – это неизвестные люди, которых сложно назвать авторитетными представителями.

ЧТО ПОЛУЧИТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

В Украине сложилась традиция, когда получить голос - недостаточно для победы. Кандидату надо проследить, чтобы результат был зафиксирован в протоколах. "Нужно грызться и ссориться за каждый бюллетень, а один или два неопытных представителя Зеленского не смогут повлиять на всю комиссию", - говорит Окситюк.

В результате Зеленский может потерять несколько процентов. Например, спорные бюллетени (отметка вышла за пределы поля, кто-то расписывал ручку на краях бюллетеня) могут массово признаваться недействительными, считают эксперты. Юрист гражданской сети ОПОРа Ольга Коцюруба добавляет: ангажированные председатели комиссий могут намеренно портить бюллетени - незаметно ставить отметки. Слишком маленькая команда юристов не успеет отработать все подобные ситуации.

Против Зеленского может сработать и коалиция "традиционных политиков". У Тимошенко и Порошенко вместе с техническими кандидатами, считает Окситюк, соберется минимум по четыре человека в каждой участковой комиссии. В гражданской сети ОПОРа подтверждают: созданные окружкомы раздуты под отдельных кандидатов. Тимошенко и Порошенко о своем широком представительстве позаботились, Зеленский – нет.

Ну и банально - подкуп. Если Зеленский не пересмотрит подход к представителям в комиссиях, то его команда "начнет кусать локти, когда их представителей начнут перекупать", говорит Богуш. Окситюк добавляет: складывается впечатление, что Зеленский не хочет победы, и настоящая цель - парламентские выборы. Ведь именно в Верховной Раде принимаются главные решения. А участие в президентской гонке - раскачка с целью оценить потенциал.

Читайте также: Рекламный Вавилон. Креативщики расшифровывают рекламу кандидатов

 