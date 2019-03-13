Сможет ли Зеленский защитить результат на выборах. Спойлер: нет

За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского готов проголосовать каждый четвертый житель Украины, который уже определился и собирается идти на выборы. По расчетам социологов у Зеленского есть преимущество над оппонентами и во втором туре. Но остается несколько проблем. Молодежь - главный актив Зеленского - плохо ходит на выборы, а даже если они дойдут до участков, то кто будет защищать результаты волеизъявления в команде молодого политика.

Зеленский создал полумиллионное сообщество сторонников, уверяют члены его команды. Но достаточно ли этого, чтобы победить и, главное, защитить результат? - журналист LIGA.net отправился в штаб Зеленского и выяснил сильные и слабые стороны кандидата.

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КУЛАК ЗЕЛЕНСКОГО. КТО БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ЕГО РЕЗУЛЬТАТ

Именно эти люди должны будут защищать результаты Зеленского на президентских выборах, отстаивать в судах, на улицах и в комиссиях. А в будущем могут стать членами его команды во власти, если кандидат победит.

Вот, что штаб Зеленского говорит о команде кандидата:

- Сеть в интернете из 500000 волонтеров

- 25000 членов участковых комиссий (85% от всех участков)

- 10000 наблюдателей (30% от всех участков)

- 200 членов окружных комиссий

- 199 представителей кандидата в округах и 69 офисов

- Общие затраты кандидата на конец февраля - 45 млн грн



"Наш основной ресурс - это кандидат", - говорит политический консультант и спикер избирательной кампании Зеленского Дмитрий Разумков. Упор команда сделала на интернет, хотя в офисе утверждают, что смогут организовать параллельный подсчет голосов, а людей "хватит для всех задач". В команде подсчитали, что охват аудитории одного блогера в 200000 подписчиков в Instagram равен аудитории одного приходского священника - традиционного агитатора на выборах.

В команде гордятся, что создали крупнейшие сообщества своего кандидата в Facebook, Telegram Instagram и Youtube, и верят, что смогут заменить классических опинион-мейкеров - учителей, врачей, госслужащих - на блогеров. "Таких у нас несколько тысяч", - говорят у Зеленского.

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В качестве VIP-персон в день выборов актер квартала Евгений Кошевой привлечет юмористов Лиги смеха на избирательные участки в разных городах. Сейчас он с ними ведет переговоры. Это должно поднять явку и стать дополнительной мотивацией для наблюдателей, считают в штабе. Львовские комики из команды "Загорецкой" предварительно приняли предложение Кошевого.

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Центральный штаб. LIGA.net выяснила новые фамилии из команды кандидата.



Начальник штаба - гендиректор студии Квартала 95 и глава партии Слуга народа Иван Баканов. Родом из Кривого Рога. Друг юношества Владимира Зеленского. Руководит Кварталом с 2013 года, а с 2017 года значится главой партии Слуга народа. По данным медиа, конечным собственником Студии является кипрская кампания Green Family Ltd. Баканов не публичный человек и не ведет соцсетей.

Адвокат Андрей Богдан считается близким к олигарху Игорю Коломойскому и помогает Зеленскому. Богдан - правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики. Был советником Игоря Коломойского, когда олигарх возглавлял Днепропетровскую ОГА, после ареста Геннадия Корбана стал его адвокатом. В интервью СМИ Богдан не отрицал, что близок к группе Приват. Он мог стать депутатом по списку БПП на замену кого-нибудь ушедшего на работу в Кабмин, но Рада разрешила вносить изменения в партийные списки после выборов и Богдана исключили.

Консультант Дмитрий Разумков - сын известного аналитика Александра Разумкова, начинал карьеру лидером молодежки Партии регионов. Работает на выборах с 2006 года. Сейчас - спикер избирательной кампании.

Главный политический и идеологический стратег - Руслан Стефанчук. Профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. В сфере научных интересов: договорные и деликатные обязательства, право интеллектуальной собственности и др. Автор 500 научных работ. Петр Порошенко в 2017 году присвоил ему звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины".

Диджитал направление - основатель трафик-агентства Михаил Федоров. Видеоролики Зеленского - сценарист Квартала 95 Юрий Костюк.

Сообщество волонтеров и офисы курируют Сергей Трофимов и Александр Корниенко. Трофимов – исполнительный продюсер студии, Корниенко – опытный штабист, помогал кандидату Самопомощи Александру Сенкевичу организовать волонтеров в Николаеве и выиграть мэрские выборы. Оба менеджера отвечают за трансформацию онлайн-поддержки в реальную агитационную работу и защиту результатов.

Команда в регионах. Региональные хабы Зеленского - это концентрация юристов, наблюдателей и мобильных групп по агитации и защите результатов в день выборов, говорят в команде кандидата. "У нас нет избирательных штабов, к которым все привыкли и нас в этом многие обвиняют: мол, как вы ведете кампанию, если у вас нет штаба в определенном райцентре", - говорит Корниенко.

У Зеленского говорят, что 69 офисов им "бесплатно предоставили местные предприниматели" на 1,5-2 месяца. 25 открыты в областных центрах (два в Киеве), остальные - в городах областного значения и райцентрах. В каждой области есть координатор, он отвечает за наблюдателей, доверенных лиц, юристов и волонтеров. К таким людям будет стекаться вся информация о нарушениях и передаваться в центр.

Бэк-вокал Зеленского. Группа экспертов, которые позитивно отзывались о Зеленском и могут иметь отношение к его команде. Среди них: экс-министр финансов Александр Данилюк, директор образовательных программ института будущего Сергей Бабак, юрист-антикоррупционер Руслан Рябошапка и глава ЦПК Виталий Шабунин. Кроме того, за Зеленского агитирует депутат Сергей Лещенко и доктор Евгений Коморовский. Встречи с экспертами нужны для формирования законодательных инициатив будущего президента, объясняют в штабе, но никому из "спутников" место в списке якобы не обещали.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОМАНДЫ ЗЕЛЕНСКОГО

Компетенция. Политтехнолог Богуш называет некомпетентность Зеленского в государственных делах – самой слабой его стороной. "За два месяца еще никто не познал мастерство управление государством. В случае его победы - это будет большой эксперимент для страны, кроме того Путин никуда не делся", - добавляет Богуш.

Один из ярких примеров - закрытая встреча Зеленского с выпускниками украинского Aspen Institute. Собеседник рассказал LIGA.net, что после общения многие вышли с легким недоумением. Сложилось впечатление, что у кандидата нет базового понимания о государственном устройстве, рассказал один из участников встречи.

Волонтеры. Привлечение волонтеров – это палка о двух концах, признаются в штабе. С одной стороны - это бесплатный ресурc. С другой стороны - этот ресурс гораздо больше нуждается во внимании менеджеров, чем наемный. А 500-тысячная армия фанатов в интернете, приславшая анкеты в штаб, может оказаться лишь виртуальной реальностью. По информации представителей штаба, 200 тыс указали в анкетах, что готовы помогать Зеленскому "только лайками и репостами".



В штабе говорят: желающих поучаствовать в кампании Зеленского "очень много". Но до сих пор не могут набрать 30 000 наблюдателей - сейчас их около 10 000.

Ноунеймы. Представителей Зеленского в регионах никто не знает, говорит политолог Democracy House Анатолий Окситюк. По его словам, в Ровно и Черновцах региональные элиты не знакомы с теми, кто у них возглавляет команду Зеленского. "В городах и селах люди знают - священник за Порошенко, фермер - за Тимошенко. Это работает. Ситуацию уже не исправишь. Кроме денег, нужна серьезная организационная работа. Без кадрового резерва невозможно сделать качественно выборы", - считает политолог.

Исключений можно найти только два. Продюсер Тины Кароль Максим Ткаченко возглавил команду шоумена в Луганской области. Актер квартала Юрий Корявченков (Юзик) - в Кривом Роге. В остальной массе – это неизвестные люди, которых сложно назвать авторитетными представителями.

ЧТО ПОЛУЧИТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

В Украине сложилась традиция, когда получить голос - недостаточно для победы. Кандидату надо проследить, чтобы результат был зафиксирован в протоколах. "Нужно грызться и ссориться за каждый бюллетень, а один или два неопытных представителя Зеленского не смогут повлиять на всю комиссию", - говорит Окситюк.

В результате Зеленский может потерять несколько процентов. Например, спорные бюллетени (отметка вышла за пределы поля, кто-то расписывал ручку на краях бюллетеня) могут массово признаваться недействительными, считают эксперты. Юрист гражданской сети ОПОРа Ольга Коцюруба добавляет: ангажированные председатели комиссий могут намеренно портить бюллетени - незаметно ставить отметки. Слишком маленькая команда юристов не успеет отработать все подобные ситуации.

Против Зеленского может сработать и коалиция "традиционных политиков". У Тимошенко и Порошенко вместе с техническими кандидатами, считает Окситюк, соберется минимум по четыре человека в каждой участковой комиссии. В гражданской сети ОПОРа подтверждают: созданные окружкомы раздуты под отдельных кандидатов. Тимошенко и Порошенко о своем широком представительстве позаботились, Зеленский – нет.

Ну и банально - подкуп. Если Зеленский не пересмотрит подход к представителям в комиссиях, то его команда "начнет кусать локти, когда их представителей начнут перекупать", говорит Богуш. Окситюк добавляет: складывается впечатление, что Зеленский не хочет победы, и настоящая цель - парламентские выборы. Ведь именно в Верховной Раде принимаются главные решения. А участие в президентской гонке - раскачка с целью оценить потенциал.

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