Смотрите - получилось. История самой активной громады Украины

Веселовская громада в Запорожской области - пример эффективности реформы децентрализации. Как и в большинстве успешных громад, здесь уже решили вопросы с развитием социальной инфраструктуры, ремонтом дорог и благоустройством для более чем 12 000 жителей. Руководитель громады Петр Кияшко уверен, что украинцам пора задуматься о том, в каком состоянии они оставят города и поселки своим детям. Поэтому в ОТГ реализуют ряд проектов в сфере зеленой энергетики и экологии. LIGA.net отправилась в ОТГ, чтобы детально изучить прогрессивный опыт громады. Это - первая история из цикла о самых продвинутых ОТГ, рейтинг которых ранее составила LIGA.net.

СОЛНЕЧНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

С прошлого года в Веселом начала работу солнечная электростанция (СЭС) мощностью 16 МВт. Ее электроэнергия передается в объединенную энергосеть. Подобные проекты помогают Украине снижать потребление российского газа и дефицитного антрацитового угля, а громада получила новые рабочие места и немалые налоговые поступления (в этом году планируются на уровне 800 000 грн).

Солар парк Веселое (фото - Александр Гетман)

Инженер по техническому контролю Веселовской СЭС Сергей Юдин считает солнечную энергетику перспективным и выгодным направлением. Срок окупаемости многомиллионного проекта - около пяти лет. "У кого есть деньги, тем нужно было вчера еще строить. Это перспектива, это будущее. Таких станций надо побольше строить. Это выгодно и Украине, и громадам", - подчеркивает он.

Инженер по техническому контролю Веселовской СЭС Сергей Юдин (фото - Александр Гетман)

Глава громады Петр Кияшко рассказывает LIGA.net, что при строительстве СЭС параллельно удалось решить еще ряд задач. Станция находится на месте бывшей свалки. Несколько лет назад там были развалины консервного завода, куда свозили мусор. Инвестор проделал колоссальную работу по очистке территории. Причем не пропал зря даже строительный мусор - им засыпали карьер. Теперь этот участок предлагают под реализацию бизнес-проектов.



Видео - Александр Гетман

Подобным образом веселовцы привлекают инвестора для строительства еще одной СЭС. В этот раз хотят выделить 13 гектаров земли под заброшенной фермой. Реализация проекта может начаться уже в этом году.

Еще в громаде хотят использовать энергию ветра. Рассматривается возможность размещения 10 ветрогенераторов. В Веселом уверены, что за зеленой энергетикой - будущее. Но государство должно упростить получение необходимых для этой деятельности документов.

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СОЛНЕЧНАЯ ВОДА

Солнечная энергия используется и для решения проблемы водоснабжения. Инициатор проекта - мастер по благоустройству громады Анатолий Мишечкин. Раньше электроэнергию использовали для подачи воды в резервуар и на поселок. Теперь на водонасосной станции установили 100-кубовую башню, вода из которой самотеком поступает даже на пятые этажи.

Солнечные панели на водонасосной станции (фото - Александр Гетман)

Чтобы экономить еще больше, для подъема воды используют энергию солнца. При поддержке Глобального экофонда и ПРООН на ВНС N3 смонтирована первая очередь солнечной электростанции мощностью 5 кВт. В течение месяца должны установить панели еще на 15 кВт. Этой мощности хватит для работы ВНС в дневное время. В случае нехватки солнечной энергии, ВНС будет переключаться на потребление обычной электроэнергии. Такой же проект хотят реализовать на другой водонасосной станции. Экономия будет ощутимой - электричество занимает в тарифе на воду более 50%.



Видео - Александр Гетман

Удастся ли в итоге снизить стоимость воды для населения, в Веселом пока затрудняются сказать. Но уверены, что сэкономленные деньги позволят полностью закрыть проблему водоснабжения.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Особое внимание громада уделяет наведению порядка на территории и борьбе с мусорными свалками. Веселовская ОТГ при поддержке USAID закупила первую в Украине мобильную сортировочную линию твердых отходов. Линия разработана полтавскими инженерами на базе грузового прицепа.

Грузовой прицеп с сортировочной линией (фото - Александр Гетман)

Мусор из загрузочного контейнера попадает в грохот, там мешки разрываются, сразу выводится органика, остальное уходит на конвейер. Металл отделяет магнитный сепаратор, а пластик, пленку, стекло, бумагу, дерево и ткань вручную сортируют рабочие.

Здесь мусор сортируется вручную (фото - Александр Гетман)

С помощью линии хотят разгрузить полигон отходов и ликвидировать несанкционированные свалки, ранее просто засыпанные землей. Пока что линия не используется, она проходит испытания. Но разработчики уже учли замечания веселовцев. Осенью за деньги госфонда регионального развития к ней должны закупить экскаватор, который бы загружал мусор.

Глава громады Кияшко надеется, что линия поможет не только очистить территорию, но и позволит громаде зарабатывать.

Петр Кияшко, руководитель Веселовской ОТГ (фото - Александр Гетман)

Например, можно заключать договоры с другими территориями на ликвидацию и вывоз свалок, а также сдавать мусор в пункты приема вторсырья. Но развитию первого направления мешает мягкая политика государства против нарушителей, развитию второго - падение цен на вторсырье.



Видео - Александр Гетман

Кияшко заверяет, что даже если линия поначалу окажется нерентабельной, она все равно будет использоваться для наведения порядка. "Линия сегодня может быть нерентабельной. Завтра она будет рентабельной. Я знаю одно: за границей те, кто занимаются мусором, переработкой - это богатые люди", - подметил руководитель громады.

По его мнению, каждый украинец должен помогать решать проблему загрязнения территорий. Для этого необходима соответствующая работа с населением. В Веселовской ОТГ планируют объединить оплату за воду и вывоз мусора в одной квитанции.

Кияшко предвидит проблемы с нерадивыми потребителями. "Наверное, будут какие-то трудности сначала… Но я не знаю, сколько можно загаживать страну, чтобы мы задумались, что уже мы в принципе "приплыли", - подчеркивает он.

ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

В Веселом для детей реализуют несколько экопроектов. В рамках одного из них при двух школах организовали работу теплиц. Там ученики пятых - девятых классов изучают, как растут растения, ставят опыты и эксперименты. Мастер производственного обучения Веселовской гимназии Любовь Гордеева говорит, что многие дети, особенно младшего возраста, с удовольствием посещают такие занятия.



Видео - Александр Гетман

В теплицах выращивают овощи, цветы, саженцы деревьев. "Овощи детям на столовую не даем, потому что очень сложная система - через санстанцию проходить. Эти овощи реализуем своим работникам-педагогам. А потом на эти деньги покупаем семена, удобрения, средства для борьбы с вредителями", - уточняет Гордеева.

Саженцы дуба и ореха будут высажены на пришкольной территории. Но школа готова выращивать их и для продажи громаде. Наглядным примером пользы решения экологических проблем для детей служит спортивная площадка возле школы N2. Веселовская громада выиграла конкурс и построила ее на месте бывшей свалки, а рядом для занятий спортом обустроили площадку с синтетическим покрытием.

Спортивная площадка с искусственным покрытием (фото - Александр Гетман)

СЕКРЕТ УСПЕХА

Рассказывая о реализованных проектах, Кияшко говорит, что веселовской громаде везет - как наиболее активной. "Знаете, я всегда говорю: помогают не бедным, помогают тем, кто хочет жить лучше, менять жизнь к лучшему", - уверен руководитель громады.

При работе с международными фондами и программами он советует особое внимание уделять эффективности использования выделенных средств, улучшению достигнутых результатов. "Потому что есть случаи, когда вкладываются налогоплательщики от Германии или Польши, вносят средства, а мы, украинцы, используем их не так, как это требуется, не бережем их", - подчеркивает Кияшко.

Благодаря эффективному освоению инвестиций в Веселом снова надеются на помощь глобального экофонда и ПРООН, теперь уже при установке солнечных панелей для подъема воды на второй ВНС.

У громады есть своя стратегия и при работе с частными инвесторами. С ними выстраивают партнерские отношения, стараются всячески помогать им и "лелеять как маленьких детей".

Видео - Александр Гетман

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

Андрей Заболотный

для LIGA.net