СНБО: Повестки в приложении "Дія" рассылать не будут. Заявление военкома Харькова — ложь
В центре противодействия дезинформации заявили, что повестки военнообязанным в приложении "Дія" рассылаться не будут
В центре противодействия дезинформации заявили, что повестки военнообязанным в приложении "Дія" рассылаться не будут. Об этом сказано в сообщении ЦПД.
Центр утверждает, что военный комиссар Харьковского территориального центра комплектования Владимир Арап заявил, что в будущем люди смогут получить повестки через "Дію", а вызывать в военкомат будут в электронном формате.
СНБО заявляет, что резонансное заявление не соответствует действительности, а в министерстве цифровой трансформации опровергли данную информацию.
"Есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован. Как видим, там вопрос "Дії" вообще не стоитЄ, – заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.
В ЦПД призвали доверять только официальной и проверенной информации.
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