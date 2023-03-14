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СНБО: Повестки в приложении "Дія" рассылать не будут. Заявление военкома Харькова — ложь

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 11:44
СНБО: Повестки в приложении
Приложение "Дія" (Фото: Минцифры)

В центре противодействия дезинформации заявили, что повестки военнообязанным в приложении "Дія" рассылаться не будут

В центре противодействия дезинформации заявили, что повестки военнообязанным в приложении "Дія" рассылаться не будут. Об этом сказано в сообщении ЦПД.

Центр утверждает, что военный комиссар Харьковского территориального центра комплектования Владимир Арап заявил, что в будущем люди смогут получить повестки через "Дію", а вызывать в военкомат будут в электронном формате. 

СНБО заявляет, что резонансное заявление не соответствует действительности, а в министерстве цифровой трансформации опровергли данную информацию. 

"Есть установленный порядок выдачи повесток военнообязанным, он актуализирован. Как видим, там вопрос "Дії" вообще не стоитЄ, – заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

В ЦПД призвали доверять только официальной и проверенной информации. 

  • 7 февраля Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней – до конца весны.

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