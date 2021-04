СНБО ввел новые санкции, проект "Гремлин", курс доллара. Что надо знать утром

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. СНБО ввел новые санкции против контрабандистов

Заседание СНБО надо срочно переносить на понедельник, его решения – 100% новостные блокбастеры, а с вечера пятницы до воскресенья их просто некому разбирать. Например, мне вчера звонили коллеги с телевидения, просили объяснить – кто эта десятка контрабандистов, на которую 2 апреля обрушились санкции, и что им теперь будет. Мне, как и им, ничего не понятно. Но мы обязательно разберемся. А СНБО надо переносить, а ещё лучше – выводить в прямой эфир вместо воскресных выпусков новостей. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Проект "Гремлин", жестокое убийство в США и правила лжи: лучшие истории мира от LIGA.net

Воздушные авианосцы – больше не фантастика! США разрабатывают проект "Гремлин", чтобы предотвратить угрозу от новых китайских ракет, пишет The Economist. А The Atlantic детально описывает, как люди врут, и почему большинство сигналов о лжи не работает (трогает ухо, часто моргает и прочее). Зато человека легко можно словить на обмане, если дать ему лист бумаги с ручкой и попросить описать событие, где он мог соврать. Человек, которому нечего скрывать, опишет много деталей. Лжец будет описывать "по верхам". А еще диктаторы по всему миру получили новый инструмент шантажа, пишет The Times. И теперь цивилизованные страны ждут неприятности. Помог диктаторам (вдохновил) затор в Суэцком канале.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Каким будет курс доллара до конца года? Для гривни много рисков. Консенсус-прогноз

Укрепление по итогам первых двух кварталов и небольшая девальвация в конце года – таковы выводы обновленного консенсус-прогноза, который мы составили на основе опроса аналитиков крупнейших украинских банков и инвесткомпаний. Предыдущие прогнозы финансисты давали в январе. С тех пор украинская экономика прошла один локдаун из-за вспышки коронавируса и вошла во второй – более жесткий, правительство – провалило переговоры с МВФ и начало борьбу с Китаем за Мотор Сич, а внешние инвесторы пересмотрели отношение к покупке украинских облигаций. Что будет больше влиять на курс и сколько доллар будет стоить в конце июня и в конце декабря этого года? Больше по ссылке.

