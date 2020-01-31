Снижение учетной ставки, крупнейшая взятка и работа киберполиции. Что надо знать утром

Доброе утро!

Сегодня пятница, 31 января. Температура от +1 до +3, курс доллара 24.92.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. В Нацбанке предсказали будущее: цена гривни, учетная ставка, инфляция и рост ВВП

Нацбанк ожидаемо понизил учетную ставку. На этот раз на 2,5 процентных пункта до 11%. Это и не разочаровующе мало, но и не радующе много. Нового и неожиданного сигнала регулятор рынку не дал.

Зато рассказал о своих среднесрочных прогнозах: большую часть года нам предстоит прожить при инфляции меньше 4%; рост по итогам года будет довольно скромным - 3,5%; колебания курса гривны точно будут, но умеренными. И весь этот макрофинансовый стабильный рай возможен только при продолжении сотрудничества с МВФ.

P.S. НБУ озвучил прогноз роста ВВП за 4 квартал прошлого года - 2,2%, это худший квартал за 3,5 года. Теперь у “порохоботов” и воинствующей оппозиции есть жупел - Гончарук и Зекоманда развалили экономику. На самом деле - нет, уже в первом квартале 20-го ожидается рост больше 3%. Больше по ссылке.



Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. "Взятка года". Кто давал $5 млн, чтобы "зайти" на Одесский припортовый завод

Вчера случилась невероятная вещь. Страна узнала, как на самом деле выглядит коррупция. НАБУ при помощи главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко сняло уникальное видео и наглядно показало, как ведутся те самые тайные переговоры о теневом управлении государственными фабриками и заводами, о которых все мы давно слышали, но до сих пор не видели.

Дмитрию предложили взятку — $5 млн в год за "допуск" своего директора на Одесский припортовый завод. Задержаны трое, в том числе предполагаемый организатор.

Не сомневаюсь, что при просмотре этого видео засосало под ложечкой у всех, кто хоть когда-то участвовал в подобных "терках" — в эпоху технологий все могут писать всех, независимо от количества звезд на погонах или нулей — на банковском счету.

Что в итоге? У "дела ОПЗ" есть все шансы стать той самой прививкой от коррупции, после которой казавшийся безнадежным пациент наконец пойдет на поправку. Пора же когда-то начинать. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Большинство шотландцев поддержали независимость

Лондон теряет Эдинбург. Шотландия снова хочет независимость! Опрос социологов из YouGov показал, что 51% шотландцев поддерживает отделение от Великобритании на фоне выхода последней из Евросоюза. В конце прошлого года первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила: «Шотландия очень ясно дала понять: мы не хотим власти Бориса Джонсона и мы не хотим выходить из Евросоюза». И запросила разрешение провести новый референдум о независимости страны. Премьер Джонсон сказал, что он против. Очевидно Джонсону не хочется стать политиком, при котором развалится Великобритания. Но Шотландия, которая голосовала против Brexit, вряд ли остановится. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Киберполиция предложила полтавскому СМИ собирать данные читателей

Иногда кажется, что в Киберполиции работают приколисты. Ну или настоящие гении-изобретатели. Например, прислать в СМИ специальный скрипт, который журналистам нужно установить для деанонимизации своих читателей - это сильный ход. И самый важный вопрос: зачем? А недавно мы писали новость о том, что полицейские 4 года пытались доказать, что харьковский доцент закачивал порно в интернет. В общем, с виду кажется, что у ребят очень интересная работа. Больше по ссылке.

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