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Разбор | "Собирали людей, деньги, оружие. Полный пакет". Как Россия раскачивает области Украины

Цей матеріал також доступний українською
Коллаж – Таисия Зарянова/LIGA.net
29.11.2021, 16:00

Пока Россия бряцает оружием на границе, а мир обсуждает возможность нового этапа вторжения в Украину, в регионах вовсю идет "тихая" война спецслужб

Схроны с оружием, агентурные сети, подготовка диверсий и терактов. Пока Россия наращивает войска на границе с Украиной, а украинские разведчики вслед за союзниками обсуждают вероятность нового вторжения в январе-феврале, российские спецслужбы продолжают дестабилизировать ситуацию в регионах.

"Больше всего Россия раскачивает Киев, потому что это центр принятия решений, – говорит LIGA.net источник в Службе внешней разведки Украины. – И, конечно, восточные области, там благоприятная среда для провокаций и таких пророссийских настроений".

По его словам, в восточных областях и на линии разграничения чаще используются околовоенные и криминальные провокации.

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С начала сентября в Донецкой и Луганской областях СБУ обнаружила больше 15 схронов пророссийских боевиков и их диверсионных групп. Это десятки тысяч патронов, сотни гранат и килограммов тротилла, гранатометы, мины, автоматы. Часть этих "закладок" сделаны еще в начале войны, часть тайников оборудовали для будущих диверсий.

В Киеве российские спецслужбы пытаются дестабилизировать ситуацию информационно-аналитическими инструментами, говорит собеседник в СВРУ: "Киев – это больше дезинформационные операции. Тут информационный центр, поэтому они находят свою нишу: типа Киев как центр что-то сказал/сделал, и оно расходится дальше по регионам".

"Эта тихая война началась задолго до 2014 года, – напоминает LIGA.net источник в СБУ. – Когда Крым и Донбасс под будущее вторжение заполнили агентурные сети спецслужб России".

Кремль не прекращает попытки дестабилизировать ситуацию внутри Украины и использует для этого все доступные для нее средства.

Мы составили карту провокаций в регионах, к которым могут быть причастны спецслужбы РФ. Здесь – данные СБУ за три месяца, с 1 сентября. Хорошо видно, что наибольшую агентурную активность Россия развернула по границе Украины, на линии разграничения на Донбассе и админгранице с украинским Крымом. Но не только.

"Собирали людей, деньги, оружие. Полный пакет". Как Россия раскачивает области Украины

Как Россия раскачивает регионы в октябре и ноябре: обзор LIGA.net

ЛЬВОВ, НИКОЛАЕВ, ЧЕРНИГОВ, КРОПИВНИЦКИЙ:
кейс антивакцинаторов

По антивакцинаторской тематике в Украине четко прослеживается российский след (мы писали об этом тут: Разбор | Боты, деньги, РПЦ. Как и почему РФ саботирует вакцинацию в Украине).

Один из активных представителей антивакцинаторского движения в Украине – лидер движения "Права человека" Остап Стахив (Львов). Как сообщали LIGA.net в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности, Стахив был одним из инициаторов митингов против прививок возле Верховной Рады и возил людей из Львова.

"Врывался в отделения больниц и кричал, что ковида не существует. Распространял фейки, организовывал акции протеста со сторонниками Шария и "русского мира"... Речь о систематическом сотрудничестве с ватными деятелями", – говорит о Стахиве львовский депутат Игорь Шолтис (Голос).

По его словам, основной целью Стахива во Львове является дестабилизация. Поэтому он спекулирует на социально уязвимых темах.

"Когда мы углубились в деятельность господина Остапа, то увидели, что он работает синхронно и совместно с представителями Московского патриархата, пророссийскими ОПЗЖшными тусовками, – сказал Шолтис LIGA.net. – У них общие посты, общие выступления, общие акции".

В числе соратников Стахива депутат называет блогера Елену Фаист (на митингах против вакцинации передает приветы "братьям-славянам") и херсонского активиста Кирилла Стремоусова: "Который неоднократно был замечен в организации пророссийских мероприятий и победобесия в Херсоне, нарушении закона о декоммунизации".

"Когда начались суды по Стахиву во Львове, все эти деятели пророссийского толка приехали его поддержать. И четко централизировали свою позицию", – считает Шолтис.

В середине ноября СБУ объявила, что заблокировала деятельность антиукраинской сети, которая под видом антивакцинаторов разрабатывала планы по захвату власти. "Это была синхронная спецоперация СБУ сразу в трех областях: Львовской, Черниговской и Николаевской", – рассказывает LIGA.net собеседник в СБУ.

Во Львове был задержан предполагаемый лидер этой сети – Остап Стахив, а в Чернигове – гражданин РФ (его имя не называют).

Видео: Facebook управления СБУ в Черниговской области

"Под видом антивакцинаторов они манипулируют общественным мнением и продвигают совсем другие идеи. Они хотели создать собственную республику с собственной экономикой. Собирали людей, деньги, оружие. Там полный пакет. И к антиваксам это никакого отношения не имеет", – утверждает источник LIGA.net в СБУ.

Официально в СБУ сообщают, что Стахиву и гражданину РФ объявили подозрение по статье 109 Уголовного кодекса Украины – действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

СБУ опубликовала скрины переписки, в ходе которой подозреваемые якобы подыскивали оружие и соучастников для захвата власти.

"Собирали людей, деньги, оружие. Полный пакет". Как Россия раскачивает области Украины

23 ноября СБУ провела еще одну спецоперацию – теперь уже в Кропивницком (Кировоградская область). Там антивакцинаторы тоже призывали создать самопровозглашенные органы.

"Это еще одно звено антиукраинской сети во главе со Стахивым", – утверждают в СБУ. Соратницей Стахива в Кропивницком оказалась местная жительница, которая организовывала митинги, распространяла на них и через интернет призывы "к созданию собственных, независимых и неподконтрольных государству органов власти".

У нее изъяли документы, которые организаторы использовали для координации. Получили доступы к соцсетям, e-mail и файлам. "Нашли скриншоты типа учредительных документов", – отметили в СБУ.

"Собирали людей, деньги, оружие. Полный пакет". Как Россия раскачивает области Украины

"Собирали людей, деньги, оружие. Полный пакет". Как Россия раскачивает области Украины

В спецслужбе уверены, что деятельность этой широкой сети курировалась из России: "У нас есть доказательства финансирования из РФ. Они (задержанные) пользовались запрещенными в Украине платежными системами. Сейчас идут экспертизы".

СБУ отбрасывает обвинения в преследовании антивакцинаторов. "Это не так, – сказал LIGA.net спикер СБУ Артем Дехтяренко. – Мы реагируем только в том случае, когда в действиях определенных лиц есть признаки посягательства на суверенитет и территориальную целостность нашего государства".

"Так называемого лидера антивакцинаторов взяли под стражу не потому, что он был против вакцинации. А потому что он входил в сеть, которая хотела повалить существующую власть в Украине и создать свои территориальные громады. Об этом прямым текстом говорят скриншоты переписки", – утверждают в СБУ.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
канал поставок оружия, схроны и агенты

В Херсонской области в ноябре СБУ ликвидировала канал переправки представителями ФСБ РФ боевых средств поражения из временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины.

На контрольном пункте "Каланчак" был задержан микроавтобус, в котором нашли почти полкилограмма тротилла. Взрывчатку прятали среди других посылок с бытовыми вещами.

Ее пытались переправить через админлинию представители ФСБ для собственной агентуры в южных регионах Украины, утверждают в СБУ: "Планировали диверсии для дестабилизации ситуации в нашей стране".

Для перевозки взрывчатки они привлекли частного перевозчика. В его микроавтобусе правоохранители обнаружили также военные билеты граждан РФ, паспорта боевиков ОРДЛО, холодное оружие.

"СБУ получила информацию, что спецслужбы РФ планируют систематически переправлять оружие, боеприпасы и взрывчатку для собственных агентурных сетей на материковой части Украины... Через КПП Каланчак и Чонгар", – говорится в сообщении.

Месяцем ранее, в середине октября силовики обнаружили боевое убежище диверсантов в Херсоне. Хоть и не такое "богатое" как находят на Донбассе: среди изъятого — два ящика с патронами к стрелковому оружию и две боевые гранаты с запалом.

Херсонская область вызывает особый интерес со стороны спецслужб страны-агрессора, рассказывает LIGA.net спикер херсонского управления СБУ Виктория Шакула. По ее словам, РФ ведет "разведывательную деятельность на границе с временно оккупированным Крымом, используя в качестве своих агентов местных граждан".

"В основном это пожилые лица, которые являются "ценителями" жизни в СССР, бывшие военные, представители власти, пророссийски настроенные граждане", – объясняет Виктория Шакула.

Шакула перечисляет другие громкие кейсы из Херсона (их десятки). В августе-2021 контрразведка раскрыла пенсионера вооруженных сил СССР, который "работал" на главное управление Генштаба ВС РФ: собирал данные о схеме обороны и обустройстве стратегического объекта, идентифицировал представителей спецслужб Украины.

В августе прошлого года СБУ раскрыла агентурную сеть под руководством экс-сотрудницы Херсонской ОГА: по заданию кураторов она якобы организовала сбор разведданных в южных областях. В ноябре этого года досудебное расследование было завершено.

В этом месяце СБУ предотвратила и создание канала сбыта метамфитамина в ЕС: задержан местный житель, отбывавший наказание за контрабанду наркотиков в РФ и попавший под влияние российской спецслужбы. Причастность кураторов еще проверяется, но ФСБшник "выходил" на подозреваемого уже после его возвращения в Украину.

ЗАКАРПАТЬЕ:
подготовка терактов и "венгерский вопрос"

В Закарпатской области СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который якобы планировал теракты. Он – уроженец Луганской области, из оккупированного Россией города Красный Луч.

Российские кураторы, по версии украинской спецслужбы, дали агенту целый ряд заданий: поджечь здание зарубежного дипломатического учреждения в Закарпатье, несколько авто с иностранной регистрацией и найти исполнителя для убийства местного активиста.

За убийство исполнителю якобы обещали вознаграждение в $30 000.

Параллельно подозреваемому поручили собирать и передавать спецслужбам РФ секретные данные об украинских военных объектах на территории региона. Также он согласился вербовать отдельных украинских военнослужащих и собирать у них данные о ВСУ.

Задержать главаря не удалось: организатор скрылся в РФ.

"Собирали людей, деньги, оружие. Полный пакет". Как Россия раскачивает области Украины

По данным правоохранителей, подозреваемый возглавлял несколько пророссийских организаций в регионе. Какие именно – в СБУ не говорят. "Со стороны спецслужбы некорректно называть организации пророссийскими, так как они зарегистрированы в Украине", – сказала LIGA.net спикер закарпатского управления СБУ Ванда Мильо.

По ее словам, СБУ фиксирует постоянный интерес России к Закарпатью: "Цель – совершение разных провокаций и дестабилизация ситуации в регионе, дискредитация Украины на международной арене".

В своих "спецпроектах" Кремль давит на болевые точки регионов, объясняют в СБУ. Так было с попыткой поджога в феврале 2018 года здания Общества венгерской культуры в Ужгороде. Как оказалось, исполнителями были "граждане Польши, которые входят в праворадикальную организацию "Фаланга"", говорит Мильо.

Участники этой структуры участвовали в войне на Донбассе на стороне российских боевиков. Один из обвиняемых заказчиков в августе этого года умер в Москве, куда сбежал от расследования Германии.

"За последние годы именно Россия стояла за рядом террористических актов в Закарпатье... Поджог офиса Общества венгерской культуры польскими праворадикалами – это российская спецоперация окружения господина Дугина", – объясняет LIGA.net директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский (Ужгород).

"Мало кто замечает, но Западная Украина, а особенно Закарпатье, находятся в поле особого внимания Кремля и российских спецслужб", – говорит Тужанский.

До 2014 года российские медиа и спецслужбы работали преимущественно с русинским вопросом, в контексте сепаратизма и концептуализации "русского мира" Путина, утверждает он.

Но после начала войны, в том числе с оглядкой на политические перемены в Венгрии, Россия начала делать ставку именно на "венгерский вопрос" как дестабилизирующий фактор на Закарпатье.

Российский фактор не единственный в дестабилизации ситуации в Закарпатье и в украинско-венгерских отношениях, считает Тужанский.

"Есть немало "полезных идиотов" или локальных игроков, которые цинично используют эту ситуацию и кризис, – объясняет он. – Но Россия имеет, по меньшей мере, потенциальное наибольшее разрушительное влияние. И это влияние предполагает не только дезинформационные кампании. Нужно переосмыслить и изменить политику Украины в таких регионах, как Закарпатье... Где локальные вызовы имеют гибридные эффекты и контексты, в том числе трансграничные".

Читайте также: Спецпроект | Оружие диктаторов. Как отсутствие контроля превращает спецслужбы в инструмент зла

"Собирали людей, деньги, оружие. Полный пакет". Как Россия раскачивает области Украины

специальный корреспондент Liga.net
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