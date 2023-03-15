Сорвать "мясные штурмы" россиян. Как прошел Рамштайн-10 и что обещают партнеры

Десятая встреча в формате Рамштайн: партнеры обещают помочь Украине с усилением ПВО, боеприпасами, обучением и формированием "броневого кулака". А дальше, возможно, будут и МиГи.

Одна из особенностей – глава Пентагона дважды, на открытии и закрытии, начинал речь не с Украины, а с реплик об американском беспилотнике: он был сбит над Черным морем истребителем ВКС РФ.

"Я думаю, что этот инцидент должен помочь в прогрессе по наиболее важным для Украины вопросам, – говорит LIGA.net представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. – Это интенсификация по авиации, боеприпасам, артиллерии, танкам".

Как прошел и что принесет юбилейный Рамштайн – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В Рамштайн-10 участвовала 51 страна. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, представлен почти весь мир – Европа, Американский континент, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион.

Генштаб ВСУ определил два ключевых направления встречи: дальнобойное оружие и системы ПВО/ПРО. В день Рамштайна медийная площадка при Минобороны Military Media Center опубликовала расширенный срочный список – с ракетами для HIMARS, снарядами для танков и артиллерии, минами, авиацией и дронами-камикадзе.

Результаты встречи вселяют оптимизм, заверяет министр обороны Алексей Резников. Он без деталей анонсировал усиление ПВО, снабжение боеприпасами, обучение и формирование "броневого кулака".

Об усилиях членов Альянса по скорейшему предоставлению Украине большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов также заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Остин перечислил ранее согласованные партнерами планы: США в начале марта дали пакет помощи на $400 млн, девять стран обязались поставить Украине 150 танков Leopard (в частности, 10 от Швеции), партнеры обеспечат бронетехникой девять бригад (в том числе, броней помогла Словения), укрепление ПВО продолжится (Норвегия в сотрудничестве с США даст два взвода NASAMS).

Накануне топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить 1 млрд евро на закупку артиллерийских боеприпасов для ВСУ, обсуждения запланированы на 20 марта;

Жозеп Боррель предложил выделить 1 млрд евро на закупку артиллерийских боеприпасов для ВСУ, обсуждения запланированы на 20 марта; Словакия готова дать 10 истребителей МиГ-29;

готова дать 10 истребителей МиГ-29; Польша не назвала числа МиГ-29, но заверила, что может поставить их в апреле. В день Рамштайна в польском правительстве добавили, что к поставкам могут присоединиться несколько стран;

не назвала числа МиГ-29, но заверила, что может поставить их в апреле. В день Рамштайна в польском правительстве добавили, что к поставкам могут присоединиться несколько стран; Дания объявила о создании фонда помощи Украине на $1 млрд. И тут же анонсировала военную составляющую – пакет на $141 млн с боеприпасами для стрелкового оружия, крупнокалиберными пулеметами, противотанковыми минами и ракетами ПВО.

Резников перед Рамштайном даже запел (в буквальном смысле), что ждет "blue yellow submarine". Но этот намек, видимо, касался долгосрочной перспективы и кораблей: Нидерланды пообещали поставить Украине два минных тральщика класса Alkmaar к 2025 году.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Рамштайн-10 прошел на фоне стачивания наступательного потенциала РФ под Бахмутом, приготовлений к украинскому контрнаступлению и новой тактики ракетного террора.

По данным The Economist, для освобождения территорий главком ВСУ Валерий Залужный хочет подготовить три корпуса, по шесть бригад в каждом, численностью более 60 000 военных. Однако проблемой остаются поставки боеприпасов и нехватка авиации.

У России заканчиваются возможности и союзники, но Путин все еще надеется выиграть войну на истощение, отметил Остин: "Наша задача – поддерживать Зеленского, какое бы решение (по Бахмуту – ред) он ни принял… Мы наращиваем военную помощь до той степени, которая даст украинцам возможность изменить динамику на поле боя".

Экс-спикер Генштаба и полковник ВСУ Владислав Селезнев ожидает, что вопрос боеприпасов будет решаться в первую очередь.

"Нужны не только ракеты к HIMARS или Excalibur, – объясняет Селезнев LIGA.net . – Нужны и обычные вещи – мины 60 мм, 82 мм, 120 мм, снаряды для советской и натовской артиллерии. При активных боевых действиях и мясных штурмах россиян этот компонент играет значительную роль".

Партнеры обещают прогресс. По словам Остина, участники формата Рамштайн будут вместе искать "инновационные решения" для наращивания производства боеприпасов. А немецкий концерн Rheinmetall заявил, что готов обеспечить ВСУ нужным количеством боеприпасов и просит больше заказов от правительств союзников.

Но вопрос с западными самолетами, наоборот, притормозился. Из–за технических и логистических трудностей на быстрые поставки не рассчитывает глава МИД Дмитрий Кулеба, хотя и выступает за скорейшее начало обучения украинских пилотов.

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Быстрее можно развернуть МиГ-29 от стран Центральной Европы. По словам Селезнева, украинские пилоты и инфраструктура к ним готовы, а на модернизированные истребители можно поставить западные ракеты.

МиГ-29 уже использовали для запуска американских ракет HARM по российским радарам. А еще с них потенциально можно запускать ракеты Storm Shadow c дальностью 500+ км. О поставках этих ракет еще не объявлено официально, но они есть у Британии.

"МиГи точно следует ожидать. Этот вопрос практически решен, – заверяет LIGA.net представитель президента в Раде и член комитета по нацбезопасности Федор Вениславский. – Еще идут процедурные моменты, но вопрос озвучен на разных уровнях в Польше и Словакии. Также идут переговоры еще с некоторыми странами".

Нардеп уверен, что даже в случае поставок МиГ-29 западные истребители не снимаются с повестки – Украине нужны самолеты, способные на равных или с преимуществом противостоять более современным российским образцам. "F-16 – это идеальный вариант. Или же их заменители – Eurofighter, Grippen", – говорит Вениславский.

А вопрос укрепления ПВО напрямую связан с новой тактикой россиян, уверен Селезнев. Они еще питают надежды уничтожить украинскую ПВО: ищут пусковые и радары с помощью фальшивых целей и средств РЭБ, запускают "профильные" противорадиолокационные ракеты.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Остин дважды начинал речь не с Украины, а с инцидента над Черным морем, где российский истребитель сбил американский беспилотник. Он обсудил ситуацию с министром обороны России Сергеем Шойгу и отметил, что это происшествие ложится в безответственную и опасную модель поведения РФ.

По мнению Вениславского, инцидент может сыграть на руку Украине и сделать партнеров более решительными в вопросах военной помощи.

"Они точно видят, что представители России во всех областях неадекватны, – объясняет нардеп. – Я думаю, вчерашний инцидент должен помочь в прогрессе по наиболее важным для Украины вопросам: интенсификации по авиации, боеприпасам, артиллерии, танкам".

ВСУ планируют большое контрнаступление, заверяет один из архитекторов прорыва под Харьковом генерал Александр Сырский. Для масштабной операции Селезнев ожидает активизации по бронетехнике.

"Танки Abrams, Leopard, Challenger – это круто, – говорит эксперт. – Но я считаю, что стать вундерваффе, которая способна кардинально изменить ситуацию, могут БМП Marder или Bradley. Они более универсальны и гибки при использовании. Но не менее разительны, чем некоторые танки".

Партнеры обещают поддерживать Украину сколько нужно. И не только весной. "Путин надеется измотать Украину и переждать нас, – подытожил на Рамштайн Остин. – Мы не можем расслабиться и мы победим".

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