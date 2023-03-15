Сорвать "мясные штурмы" россиян. Как прошел Рамштайн-10 и что обещают партнеры

Десятая встреча в формате Рамштайн: партнеры обещают помочь Украине с усилением ПВО, боеприпасами, обучением и формированием "броневого кулака". А дальше, возможно, будут и МиГи.
Одна из особенностей – глава Пентагона дважды, на открытии и закрытии, начинал речь не с Украины, а с реплик об американском беспилотнике: он был сбит над Черным морем истребителем ВКС РФ.
"Я думаю, что этот инцидент должен помочь в прогрессе по наиболее важным для Украины вопросам, – говорит LIGA.net представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. – Это интенсификация по авиации, боеприпасам, артиллерии, танкам".
Как прошел и что принесет юбилейный Рамштайн – коротко на LIGA.net.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В Рамштайн-10 участвовала 51 страна. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, представлен почти весь мир – Европа, Американский континент, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион.
Генштаб ВСУ определил два ключевых направления встречи: дальнобойное оружие и системы ПВО/ПРО. В день Рамштайна медийная площадка при Минобороны Military Media Center опубликовала расширенный срочный список – с ракетами для HIMARS, снарядами для танков и артиллерии, минами, авиацией и дронами-камикадзе.
Результаты встречи вселяют оптимизм, заверяет министр обороны Алексей Резников. Он без деталей анонсировал усиление ПВО, снабжение боеприпасами, обучение и формирование "броневого кулака".
Об усилиях членов Альянса по скорейшему предоставлению Украине большего количества систем ПВО, бронетехники и боеприпасов также заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Остин перечислил ранее согласованные партнерами планы: США в начале марта дали пакет помощи на $400 млн, девять стран обязались поставить Украине 150 танков Leopard (в частности, 10 от Швеции), партнеры обеспечат бронетехникой девять бригад (в том числе, броней помогла Словения), укрепление ПВО продолжится (Норвегия в сотрудничестве с США даст два взвода NASAMS).
Резников перед Рамштайном даже запел (в буквальном смысле), что ждет "blue yellow submarine". Но этот намек, видимо, касался долгосрочной перспективы и кораблей: Нидерланды пообещали поставить Украине два минных тральщика класса Alkmaar к 2025 году.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Рамштайн-10 прошел на фоне стачивания наступательного потенциала РФ под Бахмутом, приготовлений к украинскому контрнаступлению и новой тактики ракетного террора.
По данным The Economist, для освобождения территорий главком ВСУ Валерий Залужный хочет подготовить три корпуса, по шесть бригад в каждом, численностью более 60 000 военных. Однако проблемой остаются поставки боеприпасов и нехватка авиации.
У России заканчиваются возможности и союзники, но Путин все еще надеется выиграть войну на истощение, отметил Остин: "Наша задача – поддерживать Зеленского, какое бы решение (по Бахмуту – ред) он ни принял… Мы наращиваем военную помощь до той степени, которая даст украинцам возможность изменить динамику на поле боя".
Экс-спикер Генштаба и полковник ВСУ Владислав Селезнев ожидает, что вопрос боеприпасов будет решаться в первую очередь.
Партнеры обещают прогресс. По словам Остина, участники формата Рамштайн будут вместе искать "инновационные решения" для наращивания производства боеприпасов. А немецкий концерн Rheinmetall заявил, что готов обеспечить ВСУ нужным количеством боеприпасов и просит больше заказов от правительств союзников.
Но вопрос с западными самолетами, наоборот, притормозился. Из–за технических и логистических трудностей на быстрые поставки не рассчитывает глава МИД Дмитрий Кулеба, хотя и выступает за скорейшее начало обучения украинских пилотов.
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Быстрее можно развернуть МиГ-29 от стран Центральной Европы. По словам Селезнева, украинские пилоты и инфраструктура к ним готовы, а на модернизированные истребители можно поставить западные ракеты.
МиГ-29 уже использовали для запуска американских ракет HARM по российским радарам. А еще с них потенциально можно запускать ракеты Storm Shadow c дальностью 500+ км. О поставках этих ракет еще не объявлено официально, но они есть у Британии.
Нардеп уверен, что даже в случае поставок МиГ-29 западные истребители не снимаются с повестки – Украине нужны самолеты, способные на равных или с преимуществом противостоять более современным российским образцам. "F-16 – это идеальный вариант. Или же их заменители – Eurofighter, Grippen", – говорит Вениславский.
А вопрос укрепления ПВО напрямую связан с новой тактикой россиян, уверен Селезнев. Они еще питают надежды уничтожить украинскую ПВО: ищут пусковые и радары с помощью фальшивых целей и средств РЭБ, запускают "профильные" противорадиолокационные ракеты.
ЧТО ДАЛЬШЕ. Остин дважды начинал речь не с Украины, а с инцидента над Черным морем, где российский истребитель сбил американский беспилотник. Он обсудил ситуацию с министром обороны России Сергеем Шойгу и отметил, что это происшествие ложится в безответственную и опасную модель поведения РФ.
По мнению Вениславского, инцидент может сыграть на руку Украине и сделать партнеров более решительными в вопросах военной помощи.
ВСУ планируют большое контрнаступление, заверяет один из архитекторов прорыва под Харьковом генерал Александр Сырский. Для масштабной операции Селезнев ожидает активизации по бронетехнике.
"Танки Abrams, Leopard, Challenger – это круто, – говорит эксперт. – Но я считаю, что стать вундерваффе, которая способна кардинально изменить ситуацию, могут БМП Marder или Bradley. Они более универсальны и гибки при использовании. Но не менее разительны, чем некоторые танки".
Партнеры обещают поддерживать Украину сколько нужно. И не только весной. "Путин надеется измотать Украину и переждать нас, – подытожил на Рамштайн Остин. – Мы не можем расслабиться и мы победим".
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