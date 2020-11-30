Современная архитектура мирового уровня в Украине, СOVID и авиация. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня понедельник, 30 ноября. Температура от -3 до +1, курс доллара 28.39
Давайте начнем неделю с прекрасного. Десять лет назад в одном прогрессивном медиа задались задачей сделать рейтинг зданий, представляющих современную архитектуру независимой Украины. Собрали с десяток экспертов-архитекторов, и предложили им назвать лучшие проекты, созданные за последние 20 лет. Результат вышел не очень воодушевляющим: большинство мест в рейтинге заняли здания посольств. В Украине почти не было своих интересных проектов. За десять лет страна изменилась. Сегодня мы проделали такое же упражнение с экспертами, результат совсем другой. В разных городах появились новые архитектурные проекты, которые меняют их облик к лучшему. Мы описали и показали первую пятерку. Больше по ссылке.
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Коронавирус поломал мировую авиацию. Такой вывод можно сделать, если сложить события последних девяти месяцев. Летать можно, но очень осторожно, новые и старые самолеты никому не нужны, чтобы сложить цену за билет, перевозчику приходиться действовать почти наугад — старые алгоритмы не работают.
Мы собрали пять не самых очевидных следствий коронакризиса, с которыми уже столкнулись авиакомпании. Пока большинство авиаторов мужественно их переносит — массовых банкротств нет. И это пожалуй, единственная хорошая новость для отрасли. Больше по ссылке.
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Ця історія відгукнеться тисячам українських родин, які переживали подібне. Коли рідна людина хворіє на рак, а потім вам кажуть, що лікування не допомагає. І єдине, що залишається – просити про знеболення. Так сталося і з родиною відомого баскетболіста Олександра Окунського. Його дружина вважає, що лікарка виписувала замало морфіну, через що Саша мучився більше, ніж міг би. Тож тепер вона шукає справедливості у суді. Більше за лінком.
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