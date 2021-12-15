Спецталоны, маячки, охрана ГУР. Как скандал с Гогилашвили раскрыл систему привилегий в МВД

Хамское поведение бывшего замглавы МВД Александра Гогилашвили раскрыло целую систему привилегий, которыми пользуются высокопоставленные сотрудники МВД и СБУ – и не всегда законно.

В этой системе – спецталоны, которые запрещают рядовым полицейским проверять автомобили топ-силовиков, бронированные автомобили и сопровождение спецназа ГРУ (а семью Гогилашвили, по данным Bihus.info, охраняла вообще "Альфа" СБУ). В качестве бонуса – проблесковые маячки, которые дают им преимущество во время езды.

Что нужно знать об "индульгенциях" для силовиков, кто их получает и когда их на самом деле можно использовать, — разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 11 декабря на YouTube слили видео, на котором Гогилашвили устроил нецензурные разборки на блокпосте в Краматорске. Конфликт между тогдашним замглавы МВД и полицейскими возник, когда они остановили его автомобиль.

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По словам полицейских, они хотели проверить документы Гогилашвили, но водитель не стал открывать дверь и не показал спецталон. Когда чиновник все же вышел из машины – начал хамить подчиненным при исполнении, возмущаясь, что они его не узнали в лицо.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Гогилашвили в поездке в ООС сопровождали шестеро офицеров спецназа Главного управления разведки Министерства обороны. А для передвижения теперь уже экс-чиновника использовался бронеавтомобиль, предоставленный посольством США и находящийся на балансе ГУР.

Эту информацию LIGA.net независимо друг от друга подтвердили один собеседник в СБУ и два экс-сотрудника разведки.

На вопрос LIGA.net , действительно ли Гогилашвили ездил в ООС на бронеавто в сопровождении спецназа, в ГУР МО не ответили. "Комментировать можем только в режиме официального запроса. Ваш – в работе", – сказал LIGA.net представитель ГУР Андрей Черняк. Ответ обещают прислать в четверг, мы его опубликуем.

12 декабря Украинская правда опубликовала еще одно видео разборок Гогилашвили с патрульными, снятое уже в центре Киева. Как и в первом случае, чиновник в импульсивной форме возмущался, что его автомобиль остановили – и опять "не узнали начальство в лицо".

Полицейский объяснил, что увидел автомобиль с включенными проблесковыми маячками. А после инцидента с нардепом Ильей Кивой, который якобы ехал по "левому" оперативному талону, была команда сверять талоны: "Я проверял вин-код, я выполнял свои обязанности".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Оперативный (специальный) талон, которым Гогилашвили размахивал перед патрульными, запрещает полицейским осматривать автомобиль, за которым он закреплен.

"Есть ряд автомобилей, которые используются для оперативных мероприятий. Для этого каждому конкретному автомобилю выдается оперативный талон, подписанный министром внутренних дел, – объясняет LIGA.net нардеп от Голоса и бывший сотрудник "Альфы" СБУ Роман Костенко. – На нем указано, что водитель, пассажиры и транспортное средство не подлежат проверке".

Оперативные талоны выдают сервисные центры МВД по запросу руководства силового органа или подразделения.

"Это такая официальная индульгенция. Официально – чтобы оперативники могли нарушать правила на автомобилях прикрытия при проведении всевозможных мероприятий по розыску преступников. Но ведь оперативниками дело не ограничивается", – рассказал LIGA.net экс-сотрудник патрульной полиции Киева, уволившийся в середине 2020-го.

Эта система работала еще до создания патрульной полиции, утверждает собеседник: "Когда мы пришли, тема с талонами уже была. Нам объяснили, что при предъявлении талонов нужно не штрафовать, а отпускать. Все". Он говорит, что до Кивы никто не проверял даже действительность талонов: "Показал – и поехал".

Костенко подтверждает: талоны задумывались для спецзаданий, когда пересекаются интересы полиции и других спецорганов. "Допустим, оперативник превышает скорость для того, чтобы догнать шпиона. И когда полиция их останавливает, он показывает талон и говорит: "Мы на оперативном задании, до свидания". И едет дальше", – рассказывает он.

Рядовому полицейскому такая индульгенция не положена, говорит LIGA.net нардеп от Слуги народа и глава подкомитета по вопросам оперативно-розыскной деятельности Юлия Яцык. Талон может использоваться исключительно для выполнения заданий.

"Я понимаю, когда их получают сотрудники ГБР, НАБУ и департамента "К" СБУ. Это логично. Возможно, замминистра и был привлечен к специальному заданию в центре города. Не знаю", – иронизирует нардеп.

В спецталоне прописываются номер кузова и модель авто. Полицейский имеет право брать талон в руки и сверять, говорит Костенко.

"Я в свое время тоже пользовался такими талонами. Бывает по-разному, – продолжает нардеп. – Бывает, полицейский останавливает, ты просто показываешь талон и тебя сразу отпускают. Бывает, когда полицейский берет талон в руки и начинает сверять. Полицейский имеет на это право".

Это подтверждает еще один экс-патрульный, который работал в Киеве до 2019 года. "Полицейский по идее имеет право проверить номера и вин-код авто на соответствие спецталону, но потом, как правило, начинаются такие качели как с Гогилашвили", – сказал он LIGA.net.

По его словам, особенно много талонов у сотрудников СБУ.





В 2018-м информагентство



Мы также обратились за комментарием к самому Гогилашвили: о том, зачем ему спецталон и якобы охрана ГУР. LIGA.net отправила запросы в Нацполицию и МВД: каким приказом регулируется выдача оперативных талонов и кто их выдает, какие дополнительные права они предоставляют, в каких условиях разрешается их использование и сколько талонов было выдано с 2014 года. Мы опубликуем ответ, как только его получим.В 2018-м информагентство Українські новини уже просило Нацполицию раскрыть данные о количестве выданных оперталонов, а также кому и при каких условиях они выдаются. Однако тогда Нацполиция отказала, сославшись на секретность.Мы также обратились за комментарием к самому Гогилашвили: о том, зачем ему спецталон и якобы охрана ГУР.

Эскорт из бойцов ГУР, предположительно сопровождавших Гогилашвили в зону ООС – тоже сомнительная история. Костенко убежден, что бойцы ГУР могут охранять только собственных сотрудников и начальников, но никак не руководство МВД. "Тем более, когда у МВД есть много своих спецподразделений, которые могут это делать", – добавляет нардеп.

По словам собеседника LIGA.net в разведке, положение о ГУР разрешает охрану исключительно сил и средств разведки – или тех, кто выполняет задания для ГУР. "Нельзя охранять человека, даже замглавы МВД, если он не выполняет задание ГУР. Более того, предоставлять технику, которая находится на балансе разведки", – объясняет он.

"Мы можем их сопровождать только во время выполнения задания, – продолжает собеседник. – Если человек вышел и начал махать "корочкой", то это не задание. В данном случае человек себя полностью расшифровал. Тихонько показал спецталон, дал на проверку и поехал дальше".

По мнению Костенко, поведение Гогилашвили на блокпосте может свидетельствовать о том, что он использовал талон для беспрепятственного передвижения по зоне ООС.

А во время передвижения по Киеву Гогилашвили, как видно на втором видео, включал проблесковые маячки. И не он один.

По данным Украинской правды, авто охраны министра развития общин Алексея Чернышова использует номера прикрытия и спецсигналы в Киеве. Журналисты зафиксировали, как авто ехало с включенными проблесковыми маяками, применяло звуковой спецсигнал, останавливало встречный поток машин и проезжало с нарушением ПДД.

Это запрещено, говорит Яцык: подобные спецсигналы устанавливаются исключительно на оперативные автомобили, которые используются для служебных заданий. Однако, уверяет нардеп, поголовного использования спецсигналов, как это было раньше, сейчас нет.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Костенко считает, что вопрос использования оперталонов достаточно урегулирован на законодательном уровне.

"Этот вопрос персоналий. Мы не должны сильно ограничивать наши правоохранительные органы, – говорит он LIGA.net. – На одного такого (как Гогилашвили – ред.) приходится десять автомобилей, которые действительно выполняют задания и могут пострадать от того, что мы ищем предохранитель от человека, не умеющего себя вести".

Уголовный кодекс предусматривает ответственность за злоупотребление служебным положением, добавляет Яцык. Также есть ответственность для лиц, выдающих спецталоны без необходимости (халатность).

Однако в случае Гогилашвили все закончилось банальным увольнением. "За 20 лет адвокатской работы я не слышала ни об одном случае привлечения к ответственности за нецелевое использование оперативного талона", – признается Яцык.

За незаконное использование спецсигналов – административная ответственность, говорит Яцык. Но из-за срока привлечения к ответственности (три месяца) адвокату даже не нужно прилагать много усилий, чтобы затянуть рассмотрение дела и добиться его закрытия.

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