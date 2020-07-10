Мы собрали в одном месте все ограничения, с которыми могут столкнуться украинцы при пересечении границ и у себя на родине. Будьте готовы!

В Украине и мире постоянно меняются правила карантинных ограничений. Куда можно ехать, с какой целью, какие документы нужны, а какие условия пересечения границ и пребывания. К тому же в Украине карантинные правила в разных областях существенно отличаются. Для вашего удобства мы собрали все ограничения-условия-правила в одном месте. Не болейте!

Полный список стран, куда пускают украинцев

Без ограничений:

Сербия

Албания

Северная Македония

Египет

Турция

Афганистан

Мексика

Информация на 10 июля 2020. Рекомендуем лететь напрямую, потому что у многих стран есть особые правила для транзитного путешествия. Перед организацией поездки и вылетом проверять информацию на сайте министерства иностранных дел, Европейского союза и Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

С ограничениями

Беларусь — самоизоляция

Великобритания — необходима виза и самоизоляция

Тунис — справка о сдаче ПЦР теста на COVID-19, который вы сделали до приезда в страну, и самоизоляция

Ирландия — виза и самоизоляция

США — разрешен въезд всем, кроме граждан Украины, которые за последние 14 дней были на территории ЕС, Великобритании, Ирландии, КНР, Бразилии, Ирана. Запрет не распространяется на владельцев «грин карты» или постоянных жителей США

Сейшельские острова — запрещен въезд людям, которые были на протяжении последних 14 дней в ЕС, Великобритании или Швейцарии

Ливан — разрешен въезд с негативным тестом на COVID-19, сделанным не ранее 96 часов до прилета в страну

Корея — виза

Иран — виза

Ирак — виза

Южный Судан — справка о ПЦР тесте и самоизоляция

Эфиопия — виза и самоизоляция

Сомали — самоизоляция

Танзания — необходима страховка, которая покрывает лечение от COVID-19

Замбия — самоизоляция

Где в Украине не готовы к послаблению карантина:

Волынская

Тернопольская

Закарпатская

Ивано-Франковская

Ровенская

Черниговская

Харьковская

Донецкая

Ограничения в Украине:

Быть на улицах без документов, которые личность Быть без маски или респиратора, которые закрывают нос и рот, в общественном транспорте, общественных домах и сооружениях Посещать образовательные заведения в группах более 10 человек, кроме участия в ВНО Совершать пассажирские перевозки в большем количестве, чем есть мест в транспортном средстве Проводить массовые мероприятия при участии более одного человека на 5 кв. Метров и дистанция между людьми меньше 1,5 метра Деятельность детских заведения оздоравления и отдыха Посещения мест, где живут люди пожилого возраста

Александр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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