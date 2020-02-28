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28.02.2020, 09:00

Спор Милованова и Маркаровой, "IT грин-карта" и месть Турции. Что надо знать этим утром

Спор Милованова и Маркаровой,
коллаж liga.net Фото: liga.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня пятница, 28 февраля. Температура от -1 до +5, курс доллара 24.56.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Померялись Facebookом: министры Милованов и Маркарова поспорили в соцсети, как поделить несуществующие 90 млрд грн

Открытость дискуссии в экономическом блоке правительства зашкаливает. Не прошло и месяца после пленок Гончарука, как министр экономики с министром финансов в Facebook спорят о принципах господдержки бизнеса.

Что произошло?  Министр экономики Тимофей Милованов представил на своей фейсбук-странице план поддержки аграриев и промышленности на 90 млрд грн за следующие три года. Первым комментатором была министр финансов Оксана Маркарова, которая раскритиковала идею и предложила потратить эти деньги, если они есть, на снижение налогов и судреформу.

Кто из них прав? В данном случае не очень важно. Публичный спор двух ключевых людей, от которых зависит развитие экономики  - это явный сигнал, что у этого правительства нет цельной экономической политики (как и командной работы). В общем-то, это нормальное положение дел для Украины. Плохо, что при такой “норме” стране надо забыть о 40% росте ВВП за пять лет. Хорошо бы ниже не упасть. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Турция мстит Сирии и России за 33 убитых солдата

"Путин убийца! Россия убийца!" - скандировали этой ночью под консульством РФ в Стамбуле. Вчера днем авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии, убив более 30 солдат страны НАТО. Теперь русские пытаются выбраться сухими, сваливая все на Асада. А Турция наносит удары "по всем установленным военным объектам Асада". Никогда еще дружба Турции и России не была так смертельно крепка. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. В Украине появилась "грин-карта для айтишника". Что это такое

Украина вводит грин-карту для айтишников. Когда она заработает, можно начинать ждать гостей-зарабитчан. Откуда они будут? Думаю, один из наиболее вероятный вариантов - Индия. Это страна, где софтверных инженеров в десятки раз больше, чем в Украине. А зарплаты чуть меньше. Поэтому может произойти переход. Больше по ссылке.

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Теги: эмейл-рассылка, Турция, грин-карта, Тимофей Милованов, Маркарова, аграрии
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