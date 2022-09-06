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Дайджест | США больше не боятся давать оружие Украине, Россия идет к рецессии. Обзор западных медиа

Цей матеріал також доступний українською
США больше не боятся давать оружие Украине, Россия идет к рецессии. Обзор западных медиа - Фото
Байден передает Украине все более серьезное вооружение (Коллаж - Валентина Полищук/LIGA.net)
06.09.2022, 18:15

Обзор топовых СМИ: почему США перестали бояться поставлять Украине современное вооружение, как Россия лжет о потерях ВСУ под Херсоном

Почему президент США Джо Байден больше не боится поставлять оружие Украине - на подходе дроны наблюдения, тяжелобронированные противоминные машины и управляемые противотанковые ракетные комплексы; Россию на самом деле ждут десятилетия рецессии; потери Украины на Херсонском направлении не так драматичны, как их рисует кремлевская пропаганда.

Что западная пресса пишет о войне России в Украине – обзор LIGA.net.

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The Hill: США перестали бояться передавать оружие Украине

Администрация Джо Байдена больше не переживает из-за реакции Москвы, поэтому все больше передает Украине более серьезное вооружение, пишет The Hill.

Эта позиция сильно отличается от начала войны, когда Вашингтон делал каждый шаг слишком медленно. И даже ветировал передачу Украине польских МиГ-29, помня, что Путин угрожал "ответными мерами".

США больше не боятся давать оружие Украине, Россия идет к рецессии. Обзор западных медиа

Ситуация изменилась из-за ожесточенного сопротивления Киева и неспособности Кремля выполнить свои угрозы, считает издание. Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор отмечает: россияне слишком много блефовали, требуя их "не провоцировать", но сейчас этого почти перестали бояться.

Уже в августе американские чиновники сообщили, что США впервые пошлют Украине дроны наблюдения ScanEagle, тяжелобронированные противоминные машины MaxxPro и управляемые противотанковые ракетные комплексы TOW, а также различные новые боеприпасы. С июня США постоянно наращивают поставки ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности.

Многочисленные отчеты свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты планируют в скором времени отправить высокоточные артиллерийские боеприпасы Excalibur — оружие, которое может бить на расстояние до 70 километров и поможет украинцам нацелиться на российские позиции и командные пункты.

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Bloomberg: Россию ждет долгая и глубокая рецессия из-за санкций

Внутренний отчет, подготовленный по заказу российского правительства, демонстрирует: РФ ждут долгие годы глубокой экономической рецессии, поскольку влияние санкций США и Европы ухудшает ситуацию в значительной части секторов российской экономики, пишет Bloomberg.

США больше не боятся давать оружие Украине, Россия идет к рецессии. Обзор западных медиа

Отчет правительства идет вразрез с оптимистичными заявлениями российских политиков. Два из трех сценариев в отчете показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже. По "инерционному" сценарию уже в следующем году экономика России достигнет дна – на 8,3% ниже уровня 2021 года, тогда как по "стрессовому" сценарию в 2024 году – на 11,9% ниже.

По всем сценариям, санкционное давление будет только усиливаться.

Помимо самих ограничений, охватывающих примерно четверть импорта и экспорта, в отчете подробно описано, как Россия столкнулась с "блокадой", которая "повлияла практически на все виды транспортировки", еще больше отрезая экономику. Технологические и финансовые ограничения усиливают давление. По оценкам отчета, к 2025 году страну могут покинуть около 200 000 айтишников, что является первым официальным прогнозом роста "оттока мозгов".

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The Economist: Украина теряет в херсонском контрнаступлении гораздо меньше людей, чем говорит Россия

В условиях официального режима тишины о контрнаступлении под Херсоном получить информацию от украинской стороны непросто. Даже постоянные собеседники The Economist признают, что не могут разглашать больше, чем официально сообщает Генштаб. В ситуации информационного вакуума западные СМИ начали извлекать информацию из российских источников.

США больше не боятся давать оружие Украине, Россия идет к рецессии. Обзор западных медиа

В последние дни они активно сообщают об "огромных потерях украинцев на фронте", а в Николаеве, мол, "морги переполнены".

Оказалось, что эти утверждения не соответствуют действительности. Врачи местных больниц отчитываются: принимают в день от 15 до 30 раненых, что действительно немного больше обычного, но не критично. Больше раненых – из-за контузии, говорят они, ведь Россия до сих пор имеет преимущество в артиллерии.

О контрнаступлении на Херсон Украина объявила 29 августа. Вооруженные Силы Украины давят на нескольких направлениях фронта протяженностью 240 км. Вероятный успех сможет помочь защитить черноморское побережье страны, следовательно – ее способность к полноценной морской торговле.

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США больше не боятся давать оружие Украине, Россия идет к рецессии. Обзор западных медиа

спецкореспондент LIGA.net
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антироссийские санкции Херсон джо байден война России в Украине
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