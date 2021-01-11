Госдеп США расширил санкции против украинцев, уличенных в связях с Россией. Среди них – депутат партии Владимира Зеленского

Осенью 2019 года выпускник Высшей школы КГБ Андрей Деркач и депутат президентской партии Слуга народа Александр Дубинский вместе вышли на пресс-конференцию в Киеве. В разгар политической кампании в США два украинских политика заявили о коррупционных связях украинских чиновников и Демократической партии США. Это был прямой удар по кандидату демократов Джо Байдену.

Весь 2020 год люди, связанные с Деркачем, которого подозревают в работе на Россию, продолжали вмешиваться в ход выборов президента США. В сентябре под санкции попал Деркач. А сегодня Минфин США расширил их на всю его группу – "за связи с Россией". Ранее президент Владимир Зеленский стал активным участником этой истории, публично поддержав уголовное дело. Но теперь депутат его фракции попал за это под санкции.

Что случилось, почему это важно и что будет дальше - в материале LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Детально о скандале с вмешательством депутата партии Зеленского в американские выборы мы писали здесь. Кроме того, портрет "слуги народа" Дубинского был детально изложен в нашем фичере "Медиакиллер Коломойского, пиарщик Арбузова, политик Зеленского. Кто такой Дубинский".

Александр Дубинский и Андрей Деркач на совместной пресс-конференции осенью 2019 года

Сегодня, в продолжение истории, под санкции попали еще семь человек:

1. Александр Дубинский (депутат от Слуги народа, соратник бизнесмена Игоря Коломойского, участвовал в публикации "пленок Деркача");

2. Дмитрий Ковальчук (помощник экс-нардепа Андрея Деркача, бизнес-партнер);

3. Константин Кулик (бывший прокурор, которого связывают с Коломойским. Публиковал пленки вместе с Деркачем);

4. Александр Онищенко (опальный бизнесмен, передал пленки, активно комментировал и участвовал в истории с пленками Деркача);

5. Антон Симоненко (помощник Деркача);

6. Андрей Телиженко (экс-дипломат Украины, информационный участник операции "пленки Деркача", вмешивался в выборы в США);

7. Петр Журавель (называет себя политологом, Минфин США связывает его с Деркачем).

Кроме того, под санкции попали четыре малоизвестные медиа-компании, связанные с Деркачем.

Дубинский, Кулик и Телиженко, по версии Минфина США, публично присоединились к Деркачу в его "сфальсифицированных и необоснованных" обвинениях против "политического кандидата США", и занимались дезинформацией. Онищенко, по данным Минфина США, передал отредактированные записи между Порошенко и Байденом. Журавель назван "ключевым членом медиа-команды Деркача", курирующим подставные СМИ. Ковальчук – давний сторонник Деркача и работник его медиа-команды. Симоненко почти десять лет работал помощником Деркача и остается одним из его ближайших людей.

О Деркаче посольство США на своей странице в Фейсбуке говорит, что он уже "более десяти лет является активным российским агентом, который поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Все перечисленные, так или иначе, участвовали в операции, которую можно назвать "не дать Байдену победить". В Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США прямо заявляют, что вышеуказанные лица являются "частью связанной с Россией сети внешнего влияния". А сам пакет новых санкций называется "новые шаги против людей, связанных с Россией".

В Центре противодействия коррупции рассказали, что помогали внедрить санкции. Член ЦПК Дарья Каленюк отметила, что в начале октября 2020 года центр обратился в Минфин США с "детальным описанием коррупционных и прокремлевских действий Дубинского". "Мы обратились с просьбой внести его в санкционных список", – рассказала Каленюк.

Руководитель ЦПК Виталий Шабунин сказал LIGA.net, что на этапе подготовки обращения организация собрала данные многих команд, в том числе использовались материалы LIGA.net. Затем, систематизировав доказательства, они передали письмо в Минфин США.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Каленюк из ЦПК считает, что теперь пострадают активы Дубинского, и не только в США. "Украинские банки тоже должны определить за Дубинским недопустимо высокий риск и отказать ему в обслуживании", – говорит она, добавляя, что проблемы будут "и у его словацких компаний, которые он в попыхах переписал на жену". Кроме того, вскоре ему могут отказать в доходах с YouTube, а блокировка его аккаунтов – "вопрос времени".

Сам Дубинский назвал санкции результатом "ложных доносов шабунят и аферистов". Он отрицает вмешательство в выборы в США и причастность к обнародованию пленок Байдена. Не уточняя, депутат говорит, что его дальнейшие действия "будут носить юридический характер". На момент публикации другие фигуранты санкционного списка не давали комментариев.

Посольство США ранее выступило с официальным обращением к "частным лицам и компаниям" по поводу санкционной политики США: "Иногда мы получаем вопрос: "Если я часто веду бизнес с кем-то, к кому применены санкции, следует мне беспокоиться?". Ответ – "Да". Лица, оказывающие материальную поддержку санкционным лицам и / или организациям, могут сами стать объектом санкций".

"Кроме того, ответ на вопрос: "Могут ли санкции против физического лица повлиять на бизнес, которым он или она обладает?". Ответ тоже будет – "да". Юрлица, принадлежащие заблокированной персоне, также считаются заблокированными", – отметили в посольстве, пообещав бдительно отслеживать нарушителей санкций.

В мае 2020 года президент Зеленский, комментируя "пленки Деркача", заявил: "Должна быть реакция правоохранительных органов. Вчера генпрокурор открыл уголовное производство. Будут расследовать. Это может быть квалифицировано как госизмена".

При этом он добавлял, что "все еще впереди". "Они так руководили, что их ждет много приключений и приговоров. Не хочу об этом говорить, поскольку это должны быть приговоры", – сказал Зеленский, депутат которого участвовал в публикации "пленок Деркача".

Через неделю один из фигурантов этих пленок – Джо Байден – официально войдет в Белый дом как президент США. А Демократическая партия, которую в коррупции обвинял в том числе действующий член партии Зеленского, удержала контроль над Палатой представителей и получила Сенат. Вся власть в США будет в руках президента Байдена.

В Украине президента Зеленского дела против Коломойского и его соратников продолжают разваливать или блокировать. "Конечная проблема – это Коломойский, – поясняет Шабунин. – Дубинский только часть проблемы, фактурное проявление". По его словам, генпрокурор президента Ирина Венедиктова "больше месяца блокирует подозрения по Привату". "Кажется, Венедиктовой необходимо навести фокус, как сделали с Дубинским. Ну, ОК. Стадион так стадион", – подытожил Шабунин.

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