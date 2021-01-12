США догоняют группу Деркача, битва за снег, цензура соцсетей. Что надо знать утром

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Доброе утро! Сегодня вторник, 12 января. Температура от -1 до -4, курс доллара 28.20

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net.

Amazon, Google, Apple и даже собственные адвокаты отказываются работать с соцсетью Parler

Соцсети обнулили президента Трампа. Последние три дня главу влиятельнейшей страны мира не слышно и не видно. Его аккаунты заблокированы в десятках соцсетей. Под гнев техгигантов попал не только взбалмошный политик, но и тысячи его сторонников и даже сервисы, которые просто отказались блокировать доступ президенту. Весь мир спорит, что происходит – технологические гиганты стали ответственными и подставили государству плечо в сложный момент истории или это неприкрытая цензура и расправа над политическими оппонентами. Уже ясно одно – соцсети в один день отказались от выстраиваемого годами имиджа безликих площадок, не несущих ответственность за размещаемый на них контент, мол, магазин не несет ответственности, как будет использован кухонный нож. А солидарно и максимально громко взяли на себя всю полноту ответственности решать, что такое хорошо, а что плохо и опасно. Больше по ссылке. Можно смело прогнозировать, что ближайшие годы мир соцсетей ждут огромные перемены: госрегулирование, налогообложение, правила и модерация контента ужесточаться. И они перестанут даже казаться территорией свободы слова.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции.

США догоняют группу Деркача. А Владимиру Зеленскому придется ответить за Дубинского

Александр Дубинский любит санкции! Госдеп в лице республиканца Майка Помпео утвердил расширение санкционного списка. И подарил нам новый мэм.

В список попали люди, связанные с Россией, и которые вмешивались в американские выборы. А непосредственно Дубинскому, кроме участия в публикации пленок, вменяют давление на НАБУ.

Дубинскому даже руку теперь пожимать опасно (хотя и раньше это могли себе позволить только не самые брезгливые). Как объяснили в посольстве США, санкции распространяются далеко за пределы Америки. И любой человек или компания, которая попытается каким-либо образом связать свою деятельность с ним, составит Дубинскому компанию под санкциями.

А еще опальному депутату из партии Зеленского могут отключить аккаунты на Ютубе и в Фейсбуке – ведь уважающим себя компаниям запрещено вести дела с такими людьми. Так уже случилось со многими фигурантами санкций. Например, удалили аккаунты Азарова.

Как это все стало возможным, что будет дальше и почему на Дубинском санкции не остановятся – читайте в нашей теме дня. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции.

Битва за снег и $500 млн. Почему владелец ОККО три года не начинает строить свой Буковель

В курортном карпатском селе развернулась история, которая по накалу страстей не уступает выборам в США. Здесь есть все: деньги, бизнес, власть, лоббизм намеки на сепаратизм. И даже тень Коломойского (но это не точно). Больше по ссылке.

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