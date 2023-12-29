"США могут перейти к ударам". Кто такие хуситы и почему они атакуют суда в Красном море

Йеменские хуситы обстреливают и захватывают суда в Красном море. Это ставит под риск торговлю через Суэцкий канал – один из самых важных в мире.

США в ответ разворачивают "зонтик безопасности" над морем. Но пока в него верят не все судоходные компании.

"Я не вижу ничего надуманного в том, что США могут перейти к прямым бомбардировкам хуситов", – говорит LIGA.net Арман Махмудян, исследователь Университета Южной Флориды (США), автор в Atlantic Council и американских медиа.

Кто такие хуситы, почему они блокируют Красное море, какие риски и когда ждать решения проблемы – разбиралась LIGA.net.

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КТО ТАКИЕ ХУСИТЫ И КАКОЕ У НИХ ОРУЖИЕ

Хуситы – это этнорелигиозная группа на севере Йемена, исповедующая шиитское течение ислама. Раньше их называли просто зейдитами (по подтечению шиизма), но после ликвидации их лидера Хусейна Аль-Хуси в 2004 году группу назвали в его честь.

В монархические времена (1918–1962) зейдиты были правящей группой, рассказывает LIGA.net директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Но революция 1962 года в Северном Йемене положила конец правлению зейдитских имамов.

СПРАВКА Йемен долгое время был разделен на две части. В 1918-м независимость от Османской империи получил Северный Йемен. Южный – был британской колонией, а в 1967-м стал просоветской страной НДРЙ. Объединение двух частей произошло в 1990-м, но противоречия между югом и севером не исчезли, говорит Семиволос. Йемен долгое время был разделен на две части. В 1918-м независимость от Османской империи получил Северный Йемен. Южный – был британской колонией, а в 1967-м стал просоветской страной НДРЙ. Объединение двух частей произошло в 1990-м, но противоречия между югом и севером не исчезли, говорит Семиволос.

В 2014-15 годах хуситы установили контроль над северными районами страны и столицей – Саной. Правительство Йемена сбежало в южный город Аден, а в его поддержку воевать против хуситов вторглась коалиция девяти стран под руководством Саудовской Аравии. Конфликт не завершен до сих пор.

Главный союзник хуситов – это Иран, говорит LIGA.net исследователь из Университета Южной Флориды (США), автор в Atlantic Council и американских медиа Арман Махмудян.

"Иран – самая населенная шиитская страна. Им руководит шиитское духовенство. Иранское правительство считает себя защитником и авангардом шиитских общин на Ближнем Востоке", – объясняет он.

Иран поддерживал хуситов в течение десятилетий, добавляет Махмудян. А после захвата ими портов на Севере Йемена помог модернизировать вооружение – кроме минометов и винтовок у хуситов появились ракеты и беспилотники.

К примеру, с помощью беспилотников и ракет они атаковали нефтяные мощности Саудовской Аравии в марте 2022-го.

Также в арсенале хуситов есть оружие, захваченное на складах правительственной армии, говорит LIGA.net эксперт по Ближнему Востоку в Институте будущего Илия Куса. Количество боевого крыла хуситов оценить сложно – от 100 000 до 200 000.

"Хуситам удалось локализовать на своей территории производство оружия на базе иранских компонентов, – добавляет он. – В основном их оружие – это ракеты и беспилотники".

РУКА ИРАНА? ПОЧЕМУ ХУСИТЫ ОБСТРЕЛИВАЮТ СУДА

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября хуситы выступили в поддержку боевиков. Один из лозунгов хуситов – смерть США и Израилю.

В октябре-ноябре они безуспешно пытались обстреливать Израиль ракетами (все были перехвачены) и сбили американский беспилотник-разведчик. Позже начали атаковать суда в районе Баб Эль-Мандебского пролива, соединяющего Индийский океан с Красным морем.

Атакуют хуситы двумя способами: захватывают суда (до сих пор в плену сухогруз Galaxy Leader, ВМС США освободили танкер Central Park) или обстреливают ракетами и беспилотниками, с которыми борются американские военные корабли.

Хуситы сначала обещали атаковать только суда, связанные с Израилем. Но потом атаки стали неизбирательными.

"Их цель – остановить движение кораблей. Даже не попадать каждый раз в корабль, – говорит Куса. – А де-факто заблокировать морской маршрут и оказать давление на международное сообщество. Чтобы оно, в свою очередь, оказало давление на Израиль, чтобы он прекратил войну в Газе".

Из всех своих прокси Иран решил активизировать именно хуситов, убежден Махмудян. С помощью ударов в Красном море можно давить на Израиль, США и Европу; а еще хуситы достаточно удалены от Израиля – так что израильской армии сложнее им противодействовать.

У хуситов есть определенная степень автономии от Ирана и свои интересы, отмечает Семиволос. Они не столь зависимы, как ливанская группировка Хезболла, которая с самого начала была создана Ираном.

"Но поддержка Ирана – очень важна для хуситов в противостоянии с Саудовской Аравией. Можно считать их в определенной степени прокси", – добавляет он.

Иран отрицает причастность к атакам хуситов. Это – классическое поведение Тегерана: украинцы могли его наблюдать на примерах со сбитым украинским Boeing и поставками России дронов Shahed-136.

"Все прекрасно понимают, что атаки были бы невозможны без поставок иранского оружия. Не секрет, что в Йемене как инструкторы действуют представители КСИР (элитного иранского подразделения. – Ред.). Была тесная координация между Ираном и хуситами", – говорит Семиволос.

МОЖЕТ УХУДШИТЬСЯ. ЧТО ЗНАЧИТ БЛОКАДА КРАСНОГО МОРЯ

Из-за атаки хуситов около 100 контейнеровозов сменили маршруты, чтобы не идти через Красное море. Приостановили движение по маршруту и некоторые крупные компании: Hapag-Lloyd AG, British Petroleum и другие.

Путь через Красное море и Суэцкий канал является самым коротким морским маршрутом из Азии в Европу. Канал обеспечивает около 12% мировой торговли, по данным US Naval Institute.

Альтернатива – обходить Африку и мыс Доброй надежды, что увеличивает маршрут на 3000-6000 морских миль (5500 – 11 000 км), увеличивает расходы и в конечном итоге приводит к удорожанию товаров. На фоне атак хуситов уже фиксировался рост цен на нефть.

Проблема с Суэцким каналом касается и России, которая через него направляет нефть в страны Азии, говорит Куса: "Но это мировая торговля – то есть это касается всех".

Карта: Google Maps

Пока ситуация не критическая, считает аналитик: "Да, расходы растут, но суда массово не стоят. Реальные последствия будут видны, если блокада продержится месяца три".

"Ущемления свободы международного судоходства со стороны хуситов не достигли такого уровня, чтобы существенно нарушить цепь поставок по всему миру", – соглашается Махмудян.

Ситуация может усугубиться, предупреждает аналитик. Хуситы будут продолжать или усиливать атаки, если будут чувствовать большую уверенность, что нет угрозы их безопасности, а реакция на их действия ограничится только перехватом беспилотников и ракет.

"Я сомневаюсь, что у хуситов есть способность нарушить глобальную цепь поставок в очень большом масштабе, – говорит Махмудян. – Но это будет психологическая атака, которая может повлечь за собой обвал на рынках, особенно на рынках энергоносителей по всему миру. Это тоже очень опасно".

Больше всего блокада Красного моря бьет по интересам Египта, на территории которого находится Суэцкий канал, добавляет Семиволос: "Это ключевая страна на Ближнем Востоке, дестабилизация которой может привести к очень серьезным последствиям. Поэтому это и экономическое, и политическое влияние".

Теоретически политическое влияние может сказаться и на Западе – главном партнере Украины в войне против России.

Если проблемы с судоходством будут приводить к значительному росту цен и ускорению инфляции по всему миру, это может подорвать позиции власти в США и ряде европейских стран, в которых в 2024 году будут выборы.

Но это может произойти только в случае критического роста инфляции, считает Куса: "Я пока не вижу перспективы, чтобы было настолько плохо. Могут быть колебания цен, например, в пределах 5% на нефть и газ. Но пока не могу сказать, что точно будет рост инфляции, который отразится на тех или иных выборах".

"ЗОНТИК" США. КАК ОТВЕЧАЕТ ЗАПАД

США 19 декабря объявили о начале многонациональной операции с участием 10 стран для безопасности судоходства в Красном море.

Корабли будут осуществлять совместное патрулирование, сбивать ракеты и дроны и сопровождать гражданские суда в Красном море. Хуситы пообещали все равно продолжать атаки.

Протест хуситов в Йемене против операции США в Красном море (фото – EPA-EFE/OSAMAH YAHYA)

После решения США, о возвращении своих судов в Красное море объявили датский контейнерный перевозчик Maersk и французский CMA CGM. Но немецкий Hapag-Lloyd все равно решил обходить Красное море через мыс Доброй надежды в Африке, поскольку все еще считает маршрут опасным.

На столе у США есть несколько вариантов, считает Куса. Уговорить хуситов прекратить обстрелы, применить силу, уговорить Израиль прекратить войну в Газе.

"Думаю, будет промежуточный вариант, – говорит Куса. – США нарастят флотилию в регионе, будут сопровождать корабли, отбивать атаки, возможно, нанесут несколько ограниченных авиаударов по позициям хуситов".

США не будут проводить широкие бомбардировки и не будут отправлять войска в Йемен, уверен Махмудян: "Но весьма вероятно, что США избирательно нанесут удары по определенному количеству высокоценных целей хуситов".

Также он ожидает увеличения количества морпехов и спецназа США и коалиции в регионе. Чтобы реагировать на попытки захвата кораблей.

Цель такого сценария – потянуть время, считает Куса. Пока Израиль не прекратит войну в Газе или пока не удастся договориться с хуситами или Ираном.

Очень многое привязано к событиям в Газе, подытоживает он: "Если Израиль к январю уменьшит интенсивность боевых действий в Газе, то, возможно, уже в январе можно будет открыть окно переговоров с хуситами, чтобы они перестали обстреливать корабли. Если наоборот – будет эскалация в Газе, оккупация, изгнание палестинцев и тому подобное, тогда ситуация ухудшится".

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