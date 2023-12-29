"США можуть перейти до ударів". Хто такі хусити і чому вони обстрілюють судна в Червоному морі

Єменські хусити обстрілюють та захоплюють судна у Червоному морі. Це ставить під ризик торгівлю через Суецький канал – один з найважливіших у світі.

США у відповідь розгортають "безпекову парасольку" над морем. Але поки у неї вірять не всі суднохідні компанії.

"Я не бачу нічого надуманого в тому, що США можуть перейти до прямих бомбардувань хуситів", – каже LIGA.net Арман Махмудян, дослідник Університету Південної Флориди (США), автор в Atlantic Council та американських медіа.

Хто такі хусити, чому вони блокують Червоне море, які ризики та коли чекати на розв'язання проблеми – розбиралась LIGA.net.

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ХТО ТАКІ ХУСИТИ І ЯКА В НИХ ЗБРОЯ

Хусити – це етнорелігійна група на півночі Ємену, яка сповідує шиїтську течію ісламу. Раніше їх називали просто зейдитами (за підтечією шиїзму), але після ліквідації їхнього лідера Хусейна Аль-Хусі у 2004 році групу назвали на його честь.

У монархічні часи (1918-1962) зейдити були правлячою групою, розповідає LIGA.net директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Але революція 1962 року у Північному Ємені поклала край правлінню зейдитських імамів.

ДОВІДКА Ємен тривалий час був розділений на дві частини. У 1918-му незалежність від Османської імперії отримав Північний Ємен. Південний – був британською колонією, а у 1967-му став прорадянською країною НДРЄ. Об’єднання двох частин відбулося у 1990-му, але суперечності між півднем та північчю не зникли, каже Семиволос. Ємен тривалий час був розділений на дві частини. У 1918-му незалежність від Османської імперії отримав Північний Ємен. Південний – був британською колонією, а у 1967-му став прорадянською країною НДРЄ. Об’єднання двох частин відбулося у 1990-му, але суперечності між півднем та північчю не зникли, каже Семиволос.

Зейдити (хусити) спершу мирно боролися за відновлення положення у суспільстві, каже Семиволос. Але у 2004-му боротьба переросла у повстання, а згодом і у громадянську війну.

У 2014-15 роках хусити встановили контроль над північними районами країни та столицею – Саною. Уряд Ємену втік до південного міста Аден, а на його підтримку воювати проти хуситів вторглася коаліція дев’яти країн під проводом Саудівської Аравії. Конфлікт не завершено досі.

Головний союзник хуситів – це Іран, каже LIGA.net дослідник з Університету Південної Флориди (США), автор в Atlantic Council та американських медіа Арман Махмудян.

"Іран – найбільш населена шиїтська країна. Ним керує шиїтське духовенство. Іранський уряд вважає себе захисником і авангардом шиїтських громад на Близькому Сході", – пояснює він.

Іран підтримував хуситів протягом десятиліть, додає Махмудян. А після захоплення ними портів на Півночі Ємену допоміг модернізувати озброєння – крім мінометів та гвинтівок, у хуситів з’явилися ракети та безпілотники.

Наприклад, за допомогою безпілотників та ракет вони атакували нафтові потужності Саудівської Аравії в березні 2022-го.

Також в арсеналі хуситів є зброя, захоплена на складах урядової армії, каже LIGA.net експерт з питань Близького Сходу в Інституті майбутнього Ілія Куса. Кількість бойового крила хуситів оцінити важко – від 100 000 до 200 000.

"Хуситам вдалося локалізувати на своїй території виробництво зброї на базі іранських компонентів, – додає він. – Здебільшого їхня зброя – це ракети та безпілотники".

РУКА ІРАНУ? ЧОМУ ХУСИТИ ОБСТРІЛЮЮТЬ СУДНА

Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня хусити виступили на підтримку бойовиків. Одне з гасел хуситів – смерть США та Ізраїлю.

У жовтні-листопаді вони безуспішно намагалися обстрілювати Ізраїль ракетами (всі були перехоплені) та навіть збили американський безпілотник-розвідник. Пізніше – почали атакувати судна у районі Баб Ель-Мандебської протоки, що з’єднує Індійський океан з Червоним морем.

Атакують хусити у два способи: захоплюють судна (досі у полоні суховантаж Galaxy Leader, ВМС США звільнили танкер Central Park) або обстрілюють ракетами та безпілотниками, з якими борються американські військові кораблі.

Хусити спершу обіцяли атакувати лише судна, пов’язані з Ізраїлем. Але згодом атаки стали невибірковими.

"Їхня мета – зупинити рух кораблів. Навіть не влучати щоразу у корабель, – каже Куса. – А де-факто заблокувати морський маршрут і здійснити тиск на міжнародну спільноту. Щоб вона, своєю чергою, здійснила тиск на Ізраїль, щоб він припинив війну в Газі".

З усіх свої проксі Іран вирішив активізувати саме хуситів, переконаний Махмудян. За допомогою ударів у Червоному морі можна тиснути на Ізраїль, США та Європу; а ще хусити доволі віддалені від Ізраїлю – тож ізраїльській армії складніше їм протидіяти.

У хуситів є певний ступінь автономії від Ірану та свої інтереси, зауважує Семиволос. Вони не є такими залежними, як ліванське угрупування Хезболла, яке з самого початку було створено Іраном.

"Але підтримка Ірану – дуже важлива для хуситів у протистоянні з Саудівською Аравією. Можна вважати їх до певної міри проксі", – додає він.

Іран заперечує причетність до атак хуситів. Це – класична поведінка Тегерана: українці могли її бачити на прикладах збиття українського Boeing та постачання Росії дронів Shahed-136.

"Усі чудово розуміють, що атаки були б неможливими без постачання іранської зброї. Не секрет, що у Ємені як інструктори діють представники КВІР (елітного іранського підрозділу. – Ред.). Була тісна координація між Іраном і хуситами", – каже Семиволос.

МОЖЕ ПОГІРШИТИСЯ. ЩО ОЗНАЧАЄ БЛОКАДА ЧЕРВОНОГО МОРЯ

Через атаки хуситів близько 100 контейнеровозів змінили маршрути, щоб не йти через Червоне море. Призупинили рух маршрутом і деякі великі компанії: Hapag-Lloyd AG, British Petroleum та інші.

Шлях через Червоне море та Суецький канал є найкоротшим морським маршрутом з Азії до Європи. Канал забезпечує близько 12% світової торгівлі, за даними US Naval Institute.

Альтернатива – оминати Африку та мис Доброї надії, що подовжує маршрут на 3000-6000 морських миль (5500 –11 000 км), збільшує витрати та у кінцевому результаті призводить до здорожчання товарів. На тлі атак хуситів вже фіксувалося зростання цін на нафту.

Проблема з Суецьким каналом стосується і Росії, яка через нього спрямовує нафту до країн Азії, каже Куса: "Але це світова торгівля – тож це стосується всіх".

Карта: Google Maps

Поки ситуація не є критичною, вважає аналітик: "Так, витрати зростають, але судна масово не стоять. Реальні наслідки буде видно, якщо блокада протримається місяці три".

"Утиски свободи міжнародного судноплавства з боку хуситів не досягли такого рівня, щоб суттєво порушити ланцюг постачань по всьому світу", – погоджується Махмудян.

Ситуація може погіршитися, попереджає аналітик. Хусити продовжуватимуть чи посилюватимуть атаки, якщо відчуватимуть більшу впевненість, що немає загрози для їхньої безпеки, а реакція на їхні дії обмежиться лише перехопленням безпілотників та ракет.

"Я сумніваюсь, що у хуситів є спроможність порушити глобальний ланцюг постачань в дуже великому масштабі, – каже Махмудян. – Але це буде психологічна атака, що може спричинити обвал на ринках, особливо на ринках енергоносіїв по всьому світу. Це теж дуже небезпечно".

Найбільше блокада Червоного моря б’є по інтересах Єгипту, на території якого є Суецький канал, додає Семиволос: "Це ключова країна на Близькому Сході, дестабілізація якої може призвести до дуже серйозних наслідків. Тому це і економічний, і політичний вплив".

Теоретично політичний вплив може бути і на Захід – головного партнера України у війні проти Росії.

Якщо проблеми з судноплавством призводитимуть до значного зростання цін та прискорення інфляції у всьому світі – це може підірвати позиції влади у США та деяких європейських країнах, які матимуть вибори у 2024-му.

Але це може статися лише у разі критичного зростання інфляції, вважає Куса: "Я поки не бачу перспективи, щоб було настільки погано. Можуть бути коливання цін, наприклад, у межах 5% на нафту і газ. Але поки не можу сказати, що точно буде зростання інфляції, яке вплине на ті чи інші вибори".

"ПАРАСОЛЬКА" США. ЯК ВІДПОВІДАЄ ЗАХІД

США 19 грудня оголосили про початок багатонаціональної операції за участі 10 країн для безпеки судноплавства у Червоному морі.

Кораблі здійснюватимуть спільне патрулювання, мають збивати ракети та дрони й супроводжувати цивільні судна у Червоному морі. Хусити пообіцяли все одно продовжувати атаки.

Протест хуситів у Ємені проти операції США у Червоному морі (фото – EPA-EFE/OSAMAH YAHYA)

Після рішення США про повернення своїх суден у Червоне море оголосили данський контейнерний перевізник Maersk та французький CMA CGM. Але німецький Hapag-Lloyd все одно вирішив обходити Червоне море через мис Доброї надії в Африці, оскільки все ще вважає маршрут небезпечним.

На столі у США є декілька варіантів, вважає Куса. Вмовити хуситів припинити обстріли, застосувати силу, вмовити Ізраїль припинити війну у Газі.

"Думаю, буде проміжний варіант, – каже Куса. – США наростять флотилію в регіоні, будуть супроводжувати кораблі, відбивати атаки, можливо, завдадуть декілька обмежених авіаударів по позиціях хуситів".

США не проводитимуть широких бомбардувань і не відправлятимуть війська до Ємену, впевнений Махмудян: "Але цілком ймовірно, що США вибірково завдадуть ударів по певній кількості високоцінних цілей хуситів".

Також він очікує на збільшення кількості морпіхів та спецпризначенців США і коаліції в регіоні. Щоб реагувати на спроби захоплення кораблів.

Мета такого сценарію – потягнути час, вважає Куса. Поки Ізраїль не припинить війну в Газі або поки не вдасться домовитися з хуситами чи Іраном.

Дуже багато прив’язано до подій в Газі, підсумовує він: "Якщо Ізраїль до січня зменшить інтенсивність бойових дій в Газі, то, можливо, вже в січні можна буде відкрити вікно переговорів з хуситами, щоб вони перестали обстрілювати кораблі. Якщо навпаки – буде ескалація в Газі, окупація, вигнання палестинців тощо, тоді ситуація погіршиться".