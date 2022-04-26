Конец Российской империи и репутации Германии. Обзор западных медиа (26 апреля)

Война России против Украины окончательно раскрыла коррупционное лицо немецких политиков, спровоцировала новую волну популярности угля, который должен был вот-вот уйти в прошлое, и может поставить крест на русском имперском мышлении; ставки для Путина – сверхвысоки.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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The Telegraph: Высокомерные, некомпетентные, коррумпированные. Как война в Украине разбила репутацию немецкого политикума

Еще рано говорить, чем завершится война. Но одно государство уже точно разгромило свою репутацию. Это Германия, пишет The Telegraph. Берлин не смог оказать Украине необходимую помощь, а в отношениях с Россией вел себя в лучшем случае наивно, а в худшем – как соучастник.

Сначала канцлер Олаф Шольц обещал Украине денежную помощь в размере 1 млрд евро, затем сократил ее на две трети. Когда Киев передал Германии список необходимого оружия, все тяжелое оборудование оттуда было вычеркнуто. Берлин постоянно торпедирует санкции против России, утверждая, что промышленность и потребители сильно пострадают от прекращения поставок российских энергоносителей. Десять лет назад немцы читали лекции грекам о необходимости жесткой экономии, а теперь категорически отказываются от этого, даже несмотря на российские военные преступления.

Пока Берлин говорит о болезненном решении по сокращению импорта российских энергоносителей, крохотная и уязвимая Литва это уже сделала. Только сейчас немецкое общество начинает понимать, что фактически спонсирует путинскую военную машину. Если бы этот денежный поток был плотно перекрыт, Кремлю пришлось бы прекратить войну.

Без преувеличения можно сказать, что немецкий истеблишмент переживает нервный срыв, пишет издание. Эксперты в шоке от уровня некомпетентности и коррумпированности элиты, ее зависимости от России. Извинения Берлина только усугубляют кризис.

Северный поток стал самым большим провалом Берлина. Сначала его лоббировал канцлер Герхард Шредер, позже перешедший из своей Социал-демократической партии в правление Газпрома. Действующий канцлер Олаф Шольц является его прямым протеже. А президент Франк-Вальтер Штайнмайер имел тесные отношения с Кремлем и годами проводил пророссийскую политику, находясь в коалиционном правительстве Меркель.

Когда Штайнмайер захотел посетить Киев, ему отказали. Это был беспрецедентный шаг, ставший для немцев еще более болезненным после того, как мир облетели кадры сердечной встречи президента Владимира Зеленского с британским премьером Борисом Джонсоном.

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Хотя Шольц, Штайнмайер и лидер социал-демократов Зигмар Габриэль боятся это признать, Кремль всегда коррумпировал немецких политиков.

Один из таких случаев касается Мануэлы Швезиг, первого министра от социал-демократов земли Мекленбург-Передняя Померания. Документы, опубликованные газетой Die Welt, свидетельствуют, что она учредила фонд по указанию России, чтобы обойти возможные санкции США и скрыто лоббировать Северный поток-2 в немецких СМИ. Теперь Швезиг ждет расследование, и, возможно, уголовное производство. Немцы в шоке.

Прикрываясь послевоенным лозунгом "никогда снова", немцы убедили себя, что российский лидер не сможет превратиться в нечто гитлероподобное с огромным ядерным арсеналом. От самодовольного Шредера до упрямого материализма Меркель и нравственной трусости Шольца — все это стало составляющими превращения Путина в то, чем он стал сейчас. И теперь политики в Германии разделены не по принципу "левые" или "правые". А пропутинские или антипутинские. Немецкие элиты так боялись повторения своего прошлого, что не заметили его повторения в России.

Bloomberg: Война России против Украины усиливает зависимость мира от угля

В Германии и Италии угольные электростанции, когда-то выведенные из эксплуатации, постепенно оживают. В Южной Африке все больше кораблей, загруженных углем, отправляются в Европу. Использование угля в США переживает самый большой бум за десять лет, а Китай открывает закрытые шахты и планирует бурить новые, пишет Bloomberg.

Казалось бы, мировая зависимость от угля сходит на нет. Но спрос на него сейчас выше, чем когда-либо. Он рос с прошлого года на фоне дефицита газа и из-за потребления электроэнергии после отмены коронавирусных ограничений. А вторжение России в Украину этот процесс ускорило, вызвав эффект домино. Производители электроэнергии вынуждены бороться за поставки и повышать цены до рекордного уровня.

Бум добычи угля имеет огромные последствия для глобальной экономики, ведь он остается одним из самых дешевых — и самых грязных — видов ископаемого топлива. Это сильно беспокоит те правительства, которые хотели поскорее перейти на более экологичные источники энергии.

По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году мир производил больше электроэнергии из угля, чем когда-либо ранее, и на 9% больше, чем в предыдущем году. Ожидается, что в 2022 году общее потребление угля вырастет почти до рекордных 8 млрд метрических тонн и останется на этом уровне, по крайней мере, до 2024 года.

В Евросоюзе в прошлом году потребление угля выросло на 12%, в США — на 17%. Показатели также идут вверх в Азии, Африке, Латинской Америке, а поставщиками в большинстве своем были Индия и Китай. И это несмотря на то, что несколько месяцев назад лидеры мира на климатической конференции в Глазго были очень оптимистичны и говорили, что "уголь уходит в прошлое".

В свете российской агрессии Европа пытается отказаться от российского угля и газа. Германия планирует возобновить эксплуатацию нескольких угольных электростанций, чтобы безопасно пройти следующую зиму. Так же поступают Дания и Великобритания, чтобы поддержать свою энергетическую независимость. Поэтому цены на уголь в мире достигли стратосферы – и уже побили 13-летний рекорд.

The Wall Street Journal: Конец Российской империи?

РФ и Украина готовятся к битве за Донбасс. Кто выиграет – до сих пор неизвестно. У России есть преимущество в количестве техники и людей, у Украины — мужество, молниеносная тактика и западное вооружение, пишет The Wall Street Journal.

Худший сценарий для путинской России – военное поражение, коллапс российских анклавов и интеграция Украины в Европу. Это станет не только персональным ударом для российского диктатора, но и психологическим шоком для россиян и их представления о статусе страны.

Весь ход российской истории может измениться на Донбассе.

Все империи проходили через схожий момент истины. Испания в 1898 году после поражения от США; Великобритания и Франция во время Суэцкой кампании. Им приходилось признать, что величие в прошлом, и жить в новых реалиях.

При царях, коммунистах и Путине русская политическая философия основывалась на том, что Россия "не такая, как все". Это различие трансцендентно важно и наделяет РФ уникальной ролью в мировой истории. Поражение в Украине погрузит Россию в кризис идентичности с непредсказуемыми последствиями.

Цари, комиссары и путинисты считали, что Россия обречена на борьбу с Западом, что Москва – "третий Рим", центр пролетарской революции или центр консерватизма, существующий в противовес западной бездуховности.

Украина — в центре этого мировоззрения. Находясь под московским контролем, она легитимизирует Россию как величайшую силу в Европе. Без Украины – это будет смерть империи. Победа демократической Украины над деспотической Россией будет сильным ударом по легитимности Путина. Это поставило бы под сомнение идею русской исключительности и фатально подорвало идею о том, что деспотизм является формой правления, лучше всего подходящей для русской души. Для Путина ставки в этой войне – огромны.

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