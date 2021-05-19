Степанова отправили в отставку, санкций против Северного потока-2. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня среда, 19 мая. Температура от +11 до +18, курс доллара 27.42
Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Степанова отправили в отставку
В правительстве большая чистка. Банковая значительно обновляет экономический блок: вчера рада приняла отставку министров экономики (Петрашко) и инфраструктуры (Криклия), а также уволила главу МОЗ Степанова.
Если к этому добавить мытарства с Минэнерго, замену глав экономрегуляторов НБУ и комиссии по ценным бумагам, то на лицо очевидная зачистка экономблока. Цель тоже довольно очевидна – эксперименты со свободным рынком и вот этим всем откладываются, а на смену приходит ручное управление экономикой. Даже, если представить, что цели вмешательства благие, то в итоге мы все от этого потеряем.
Нельзя управлять экономикой большой страны из одного комитета. Больше по ссылке.
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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Байден откажется от санкций против оператора Северного потока-2 – Axios
Северный поток-2 все же будет работать. Такой вывод можно сделать из вчерашней новости, которую опубликовало издание Axios: США не будут накладывать санкции на компанию оператора-трубопровода.
Для Украины это плохая новость. Запуск СП-2 лишит украинскую ГТС даже тех объемов, которые продолжают идти по "трубе" в Европу, а это означает миллиардные потери для бюджета.
И, как допускают некоторые скептики, откроет для РФ возможность прямой агрессии в Украине. Остается надеяться, что это не окончательное решение и игра продолжается. Больше по ссылке.
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