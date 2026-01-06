Житний рынок как тест на цивилизованность: слушать общество, а не "продавливать" решения
Чем отличается сделать ремонт в своей квартире от создания общественного пространства? Мой ответ – количеством заинтересованных сторон.
Для ремонта в квартире мы можем зайти в Pinterest, воспользоваться консультацией менеджера в салоне обоев и поставить задачу бригаде строителей. Для ожидаемого результата все решения мы обсуждаем с женой (или мужем), учитываем интересы ребенка и кота. И тогда все наслаждаемся спокойствием в новом пространстве, бережно созданном для своего окружения.
Когда речь идет о таких важных городских объектах, как Житний рынок, логика "я делаю, как я вижу/хочу" не работает вообще. Потому что Житний – это не моя квартира. Это часть городской инфраструктуры, общественное пространство, символ и функция (торговля), это культурный слой, это экономика малых производителей, это пространство социального взаимодействия, это памятник архитектуры.
