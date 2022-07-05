"Страна остановится". Запрет на выезд: что не так с новым порядком Генштаба

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины вспомнил норму 1992 года и обязал украинцев получать разрешение на выезд за пределы места жительства в военное время. Что подразумевается – никто до сих пор нормально не объяснил. "Это непродуманное и несвоевременное решение", – говорит LIGA.net член оборонного комитета Рады Федор Вениславский.

Почему новый документ от Генштаба вызвал бурную реакцию, о чем идет речь в документе и что нужно изменить, – в материале LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 4 июля Запорожская областная военная администрация сообщила, что вступили в силу "определенные ограничения" на выезд с территорий проживания для военнообязанных. Вечером того же дня нардеп от Слуги народа Александр Федиенко опубликовал такое письмо за подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Сам порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в территориальных центрах комплектования (ТЦК), на выезд за пределы места жительства нардеп не опубликовал.

В письме Залужный ссылается на закон о воинской обязанности и военной службе от 1992 года, согласно которому в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя районного (городского) ТЦК.

СПРАВКА. Запрет военнообязанным выезжать за пределы места фактического жительства действует с 24 февраля, говорит LIGA.net глава отделения Ассоциации адвокатов Украины в Одесской области Виктор Сизоненко. За нарушение даже установлена административная ответственность, предусматривающая штраф – от 850 до 1700 грн. "Никаких сногсшибательных изменений регулирования не произошло. Но, как всем известно, никто не требовал выполнения этого запрета и не штрафовал за нарушение", – констатирует Сизоненко. В свою очередь, порядок определяет механизм реализации такого запрета и предоставления разрешений.

5 июля в Генштабе дополнительно объяснили: главная цель нового порядка выезда – "упорядочивание учета перемещенных лиц".

"Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта, – говорится в сообщении Генштаба. – Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью".

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Объяснение Генштаба не помогло снять общественное напряжение. Некоторые депутаты от провластной фракции осудили такое решение.

"Решение о том, что без разрешения военкома мужчинам (а вскоре и женщинам) нельзя выезжать за пределы города проживания, – это ерунда, которая повлечет за собой социальный взрыв и крах экономики", – написала в Facebook нардеп от партии Слуга народа Роксолана Пидласа и пообещала приложить усилия к изменению соответствующего законодательства.

Это же пообещал и другой "слуга" Виталий Безгин. "Не стоит криво толковать законодательство и провоцировать неудачной коммуникацией социальный взрыв. Убежден, что ситуация будет урегулирована нормальным способом в ближайшее время. Парламент приложит максимум усилий. А вот юристов и специалистов по коммуникациям Генштаба стоит сменить!" – написал он.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Хотя Генштаб впоследствии и обнародовал порядок – вопросов это не сняло. "Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству! Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать, – написал в соцсетях Залужный. – Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК".

Для поездок в пределах одной области, на которую распространяется юрисдикция одного руководителя ТКЦ, разрешение в военкомате брать не нужно, пояснил полковник Генштаба ВСУ Александр Клысь.

Но если читать порядок Генштаба буквально, он останавливает многие предприятия, считает юрист Андрей Гук. "Условный Торчин должен развозить по всей стране кетчуп. Или Киевхлеб. Или волонтеры. Этот порядок останавливает жизнь в стране, если его соблюдать", – объясняет он LIGA.net.

По этому порядку даже на кратковременные поездки нужно брать разрешение военкомата, считает адвокат Артем Крикун-Труш. "В этом нет никакого смысла, это перегрузит как военкоматы, так и лиц, которые будут проверять наличие разрешения на блокпостах, вокзалах, где-либо. Плюс немного помолчим о матери нашей – коррупции", – считает он.

По мнению Гука, в реальности порядок не будет работать, кроме случаев выезда за границу. "Собственно, в письме Залужный и просит обеспечить исполнение порядка именно при оформлении документов для пересечения государственной границы", – подчеркивает Гук.

Если на блокпостах начнутся попытки запретить выезд из городов, следствием должен быть максимум админпротокол, который может быть составлен исключительно работником ТЦК и законность которого будет трудно доказать.

"И после составления протокола вас должны отпустить. Поэтому на практике реализация этого порядка без мер принуждения невозможна. Расстрелять или "завернуть" вас не имеют права. Иначе это будет скандал на скандале", – считает Гук.

По мнению Сизоненко, Генштаб не создал новых ограничений, но имплементировал существующие нормы закона максимально жестко. "Как и с запретом выезда за границу, это можно было сделать гораздо разумнее и дифференцированнее", – считает юрист.

Кроме того, осложняет реализацию порядка тот факт, что нет определения термина "выезд", добавляет адвокат. "Является ли выездом выход за "пределы" пешком, а не на транспортном средстве? Является ли выездом оставление административно-территориальной единицы на несколько часов или один-два дня с последующим возвращением?" – задается вопросом Сизоненко.

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"Сейчас законодательство можно вообще разъяснить и так, что выезд за пределы места жительства – это когда вы пришли и официально снялись с места регистрации", – соглашается Гук.

И отдельный вопрос – что делать для получения разрешений внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете в военкоматах на временно оккупированной территории Украины, резюмирует Сизоненко.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Ответов на эти вопросы пока нет. LIGA.net пыталась получить дополнительные разъяснения от Генштаба и военкоматов – безрезультатно.

"Это пример коммуникационного провала. На самом деле никакой "зрады" не должно быть. Просто когда военные начинают руководить гражданской жизнью – выходят лажи", – считает Гук.

Адвокат Сизоненко предполагает, что новым порядком в Генштабе решили "мотивировать" мужчин на посещение военкоматов.

"Военный учет не успели перевести полностью на "электронные" рельсы. Именно с необходимостью упорядочения военного учета (о чем говорится в разъяснении Генштаба. – Ред.), а не со "снятием в Нацгвардию", в большинстве случаев связана пресловута "раздача повесток", – объясняет Сизоненко.

По его словам, основной вопрос должен быть не к Генштабу, а к Верховной Раде: именно она должна отменять устаревшие нормы законов.

Вениславский соглашается, что нормы закона, на которые ссылается Генштаб, морально устарели, и парламент должен более четко их прописать. Но и без парламента Генштаб может урегулировать этот вопрос.

"Решение несвоевременно и не соответствует реалиям. Оно должно быть пересмотрено. Проблем с мобилизацией нет, – говорит нардеп Федор Вениславский в комментарии LIGA.net. – Если есть какие-то дефицитные для Вооруженных Сил Украины военно-учетные специальности, то это должна быть адресная деятельность".

Логика в действиях Генштаба может быть найдена, считает он. Ведь многие граждане из-за войны проживают в других регионах и ТЦК даже не знают, где искать их военнообязанных. "Но в нынешнем виде решение Генштаба не имеет механизма реализации, – резюмирует Вениславский. – В условиях цифровизации эти вопросы можно решать онлайн".

Вечером 5 июля на решение Генштаба отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поручил министру обороны, начальнику Генштаба, Главнокомандующему ВСУ доложить ему все детали на завтрашнем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Я обещаю народу разобраться с этим. И прошу в дальнейшем Генеральный штаб не принимать без меня таких решений", – сказал президент.

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