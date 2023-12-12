Сунак может потерять должность. Возможна ли новая премьериада и возвращение Джонсона

Под Риши Сунаком зашаталось кресло лидера Консервативной партии и премьера Великобритании. Такими сообщениями в последние дни пестрят британские медиа – там даже не исключают возвращения на должность экс-премьера Бориса Джонсона.

"Консерваторы очень обеспокоены тем, что у их партии практически нет шансов на победу на выборах, – говорит LIGA.net корреспондент Голоса Америки в Лондоне Богдан Цюпин. – Они опасаются, что Сунак, возможно, не тот лидер, который смог бы сохранить их у власти".

Почему Сунак может потерять должность, какова вероятность очередной премьериады и есть ли риски для Украины – разбиралась LIGA.net.

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СУНАК (НЕ) ВЕДЕТ К ПОБЕДЕ

Основная причина проблем Сунака в партии – низкие рейтинги консерваторов в преддверии предвыборного 2024 года, убеждает LIGA.net Богдан Цюпин.

Фактически Сунаку не удалось выполнить ни одно из своих обещаний, добавляет LIGA.net эксперт-международник из Украинской призмы Александр Краев. Sky News определяет как приближающееся к исполнению лишь одно из пяти ключевых обещаний (по инфляции).

"Сунак пытается не только управлять и решать текущие проблемы Британии, но и готовить партию к выборам. Они обещают быть очень тяжелыми, – объясняет Цюпин. – На этом фоне почти каждая проблема превращается в кризис".

Дата выборов в Британии еще не объявлена. Но они должны пройти не позднее 28 января 2025-го.

Трекер соцопросов Sky News показывает, что сейчас за консерваторов проголосовали бы всего 25% британцев. Они почти вдвое уступают основному оппоненту – Лейбористской партии (43,5%).

Еще около 10% имеет права популистская Reform UK, созданная евроскептиком Найджелом Фараджем. Это почти столько же, сколько у традиционно третьей силы в Британии – Либеральных демократов.

Сейчас Фарадж является ведущим телешоу. Его потенциальное возвращение к активной политике может угрожать консерваторам дополнительным оттоком электората.

Reform UK для консерваторов – как трамписты для республиканцев в США, говорит Краев. Оттягивают наиболее радикальных избирателей.

"И хотят быть заменой консерваторам, – добавляет он. – Занять праворадикальную и правоцентристскую нишу".

РУАНДИЙСКАЯ ТОЧКА ОБОСТРЕНИЯ

Ситуацию для Сунака обостряет проблема миграции. Когда консерваторы продвигали Brexit, одним из главных аргументов было – что выход из Евросоюза якобы улучшит ситуацию с нелегалами.

Случилось наоборот, объясняет Цюпин: "Хотя проблема не так остра, как в Германии... Но последняя статистика показывает, что количество людей, прибывающих после Brexit, не уменьшилось, а увеличилось".

Миграция в Британию для убежища и по гуманитарным вопросам (график – The Migration Observory, The Univesity of Oxford)

Символом неконтролируемой миграции стали лодки с нелегалами, прибывающими к южным берегам Британии. Остановить лодки (Stop the boats) – одно из главных невыполненных обещаний и лозунг Сунака.

"Это часто подается, особенно в таблоидной прессе, как очень серьезная проблема, – объясняет Цюпин. – И это действительно так. Особенно, когда гибнут люди. Когда есть сцены больших групп людей, которые вдруг оказываются в городках на юге, где власть не может справиться с ними".

Нелегальные мигранты на берегу Британии (фото – EPA-EFE/TOLGA AKMEN)

Правительство Сунака продвигает законопроект по Руанде (Rwanda Bill). Его основная суть – высылать в эту африканскую страну часть просителей убежища. Идея преследует две цели, объясняет Цюпин.

Первая – напрямую перебросить бремя нелегалов на другую страну. Вторая – отбить желание ехать в Британию у потенциальных мигрантов, которые будут понимать, что вместо этого окажутся в Руанде.

Но Rwanda Bill признал незаконным Высший суд Британии. На фоне споров 6 декабря ушел в отставку министр миграции Роберт Дженрик. Законопроект вызывает раскол внутри консерваторов.

The Times называет споры вокруг Rwanda Bill одними из самых больших в партии со времен Brexit.

Правая часть партии считает, что он не будет работать, если не ужесточить законодательство. Центристы – против жестких мер, апеллируют к международным соглашениям Британии по правам человека.

Еще есть критики, которые считают идею слишком дорогой, добавляет Цюпин. Ведь нужно заплатить значительные суммы правительству Руанды, а затем еще покрыть перевозку самолетами тысяч людей.

СПРАВКА Проект с Руандой уже обошелся в 240 млн фунтов, а 50 млн остаются невыплаченными, Проект с Руандой уже обошелся в 240 млн фунтов, а 50 млн остаются невыплаченными, признает новый министр по вопросам нелегальной миграции Майкл Томлинсон. Если законопроект не примут – это будет пустой тратой денег.

"Так много замечаний и недоверия к этой идее, что ее не поддерживают не только оппозиционеры, но и многие консерваторы", – объясняет Цюпин.

По оценке The Times, в Консервативной партии существуют сразу четыре политических крыла, которые несут угрозу для премьерства Сунака из-за споров о Rwanda Bill.

Среди них – центристы Одна нация (два из пяти по шкале угрозы), European Research Group, которая в свое время приложилась к отставке экс-премьера Терезы Мэй (три), правые Новые консерваторы (четыре) и либертарианская Группа консервативного роста (два).

Сунак пытается убедить бунтующих правых депутатов поддержать законопроект. Утром 12 декабря он позвал на Даунинг-стрит около 15 противников проекта на завтрак и обсуждение.

По данным Sky News, Сунак сказал им, что готов на некоторые правки, но не на существенные изменения законопроекта. Депутаты-бунтовщики вышли из резиденции премьера мрачными.

В то же время источник на Даунинг-стрит назвал встречу полезной.

ВОЗМОЖНА ЛИ НОВАЯ ПРЕМЬЕРИАДА

Rwanda Bill вечером 12 декабря должно пройти голосование в Палате представителей. На этом строит критику лидер лейбористов Кир Стармер – убеждает, что если консерваторы провалят голосование, то должны назначить выборы.

Если законопроект не поддержат – то лидерство Сунака окажется в прямом падении, уверена политический редактор Sky News Бет Ригби. Правительство не проигрывало второе чтение законопроектов с 1986 года.

Сейчас вопрос смены лидера консерваторов, который автоматически является премьером Британии, не стоит, считает Цюпин.

"Но если Сунак потерпел бы поражение с законом о Руанде, то это было бы ударом для него, – объясняет он. – Этим он покажет неэффективность или слабость – и в парламентской фракции будут более серьезные настроения найти лучшего лидера".

Будет ли коалициада – также зависит от даты предстоящих выборов, считает Краев. Формально нынешний парламент имеет право сидеть до 17 декабря 2024 года. Если король или правительство назначат ранние выборы – смены лидера консерваторов не будет.

Если выборы будут поздними – вполне возможно. По данным источников Sky News, консерваторы уже обсуждают потенциальных кандидатов. В частности, министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Кэми Беденок.

Кэми Бедёнок (Фото: EPA-EFE/TOLGA AKMEN)

Daily Mail среди кандидатов называет и Джонсона, который занимал этот пост до сентября 2022-го. Хотя Daily Mail и является таблоидом – это большое СМИ, к его сообщениям нужно относиться серьезно, говорит Цюпин.

Шансы Джонсона действительно невелики, считает он. За Джонсоном тянется много негатива, в частности, из-за вечеринок на Даунинг-стрит во время коронавирусного карантина, которые до сих пор расследуются.

"В Британии очень не любят возвращения бывших политиков. Это довольно редкая ситуация, – говорит Цюпин. – Но все изменчиво. В случае отчаянных попыток консерваторов переломить негативную политическую ситуацию в свою пользу возможны и неожиданности".

Краев также оценивает шансы Джонсона как низкие. Дополнительное внимание к скандалам – не самый лучший вариант для консерваторов.

Угроза смены власти в Британии не несет рисков для помощи Украине, убеждены спикеры. Киев поддерживают и лейбористы, и консерваторы.

Но по данным The Telegraph, европейские лидеры просят Сунака сейчас играть "роль Уинстона Черчилля" – быть локомотивом поддержки Украине на фоне колебаний с принятием помощи в Конгрессе США и ЕС.

Если внутренний кризис в Британии будет обостряться, то это может наоборот отвлекать внимание от внешней политики, объясняет Краев: "Я не вижу угрозы... Может быть меньше инициативы, без чего-то радикального, но общий курс останется".

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