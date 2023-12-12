Сунак може втратити посаду. Які шанси на нову прем’єріаду у Британії та повернення Джонсона

Під Ріші Сунаком захиталось крісло лідера Консервативної партії та прем’єра Великої Британії. Такими повідомленнями останніми днями рясніють британські медіа – там навіть не виключають повернення на посаду експрем'єра Бориса Джонсона.

"Консерватори дуже стурбовані, що їхня партія практично не має шансів на перемогу на виборах, – каже LIGA.net кореспондент Голосу Америки в Лондоні Богдан Цюпин. – Вони побоюються, що Сунак, можливо, не той лідер, який зміг би зберегти їх при владі".

Чому Сунак може втратити посаду, якою є ймовірність чергової прем’єріади та чи є ризики для України – розбиралась LIGA.net.

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СУНАК (НЕ) ВЕДЕ ДО ПЕРЕМОГИ

Основна причина проблем Сунака у партії – низькі рейтинги консерваторів напередодні передвиборчого 2024 року, переконує LIGA.net Богдан Цюпин.

Фактично Сунаку не вдалося виконати жодну зі своїх обіцянок, додає LIGA.net експерт-міжнародник з Української призми Олександр Краєв. Sky News визначає такою, що наближається до виконання, лише одну з п’яти ключових обіцянок (щодо інфляції).

"Сунак намагається не лише керувати й вирішувати поточні проблеми Британії, але й готувати партію до виборів. Вони обіцяють бути дуже важкими, – пояснює Цюпин. – На цьому тлі майже кожна проблема перетворюється на кризу".

Дату виборів у Британії ще не оголошено. Але вони мають відбутися не пізніше 28 січня 2025-го.

Трекер соцопитувань Sky News показує, що зараз за консерваторів проголосували б лише 25% британців. Вони майже вдвічі поступаються основному опоненту – Лейбористській партії (43,5%).

Ще близько 10% має права популістська Reform UK, створена євроскептиком Найджелом Фараджем. Це майже стільки ж, як у традиційно третьої сили у Британії – Ліберальних демократів.

Зараз Фарадж є ведучим телешоу. Його потенційне повернення до активної політики може загрожувати консерваторам додатковим відпливом електорату.

Reform UK для консерваторів – як трампісти для республіканців у США, каже Краєв. Відтягують найбільш радикальних виборців.

"І хочуть бути заміною консерваторам, – додає він. – Зайняти праворадикальну та правоцентристську нішу".

РУАНДІЙСЬКА ТОЧКА ЗАГОСТРЕННЯ

Ситуацію для Сунака загострює проблема міграції. Коли консерватори просували Brexit, то одним з головних аргументів було – що вихід з Євросоюзу нібито покращить ситуацію з нелегалами.

Сталося навпаки, пояснює Цюпин: "Хоч проблема не така гостра, як у Німеччині... Але остання статистика показує, що кількість людей, які прибувають після Brexit, не зменшилася, а збільшилася".

Міграція до Британії для притулку і з гуманітарних питань (графік – The Migration Observory, The Univesity of Oxford)

Cимволом неконтрольованої міграції стали човни з нелегалами, які прибувають до південних берегів Британії. Зупинити човни (Stop the boats) – одна з головних невиконаних обіцянок та гасло Сунака.

"Це часто подається, особливо в таблоїдній пресі, як дуже серйозна проблема, – пояснює Цюпин. – І це справді так. Особливо, коли гинуть люди. Коли є сцени великих груп людей, які раптом опиняються у містечках на півдні, де влада не може дати їм ради".

Нелегальні мігранти на березі Британії (фото – EPA-EFE/TOLGA AKMEN)

Уряд Сунака просуває законопроєкт щодо Руанди (Rwanda Bill). Його основна суть – висилати до цієї африканської країни частину прохачів притулку. Ідея переслідує дві цілі, пояснює Цюпин.

Перша – безпосередньо перекинути тягар нелегалів на іншу країну. Друга – відбити бажання їхати до Британії у потенційних мігрантів, які розумітимуть, що натомість опиняться в Руанді.

Але Rwanda Bill визнав незаконним Вищий суд Британії. На тлі суперечок 6 грудня пішов у відставку міністр міграції Роберт Дженрік. Законопроєкт викликає розкол усередині консерваторів.

The Times називає суперечки довкола Rwanda Bill одними з найбільших у партії з часів Brexit.

Права частина партії вважає, що він не працюватиме, якщо не зробити більш жорстким законодавство. Центристи – проти жорстких заходів, апелюють до міжнародних угод Британії з прав людини.

Ще є критики, які вважають ідею занадто дорогою, додає Цюпин. Адже треба заплатити значні суми уряду Руанди, а потім ще покрити перевезення літаками тисяч людей.

ДОВІДКА Проєкт з Руандою вже обійшовся у 240 млн фунтів, а 50 млн залишаються невиплаченими, Проєкт з Руандою вже обійшовся у 240 млн фунтів, а 50 млн залишаються невиплаченими, визнає новий міністр з питань міграції Майкл Томлінсон. Якщо законопроєкт не ухвалять – це буде порожньою тратою грошей.

"Так багато зауважень і недовіри до цієї ідеї, що її не підтримують не лише опозиціонери, а й чимало консерваторів", – пояснює Цюпин.

За оцінкою The Times, у Консервативній партії існують одразу чотири політичних крила, які несуть загрозу для прем’єрства Сунака через суперечки про Rwanda Bill.

Серед них – центристи Одна нація (два з п'яти за шкалою загрози), European Research Group, яка свого часу доклалась до відставки експрем'єрки Терези Мей (три), праві Нові консерватори (чотири) та лібертаріанська Група консервативного зростання (два).

Сунак намагається переконати бунтівних правих депутатів підтримати законопроєкт. Зранку 12 грудня він покликав на Даунінг-стріт приблизно 15 противників проєкту на сніданок та обговорення.

За даними Sky News, Сунак сказав їм, що готовий на деякі правки, але не на суттєві зміни законопроєкту. Депутати-бунтівники вийшли з резиденції прем’єра похмурими.

Водночас джерело на Даунінг-стріт назвало зустріч корисною.

ЧИ МОЖЛИВА НОВА ПРЕМ’ЄРІАДА

Rwanda Bill ввечері 12 грудня має пройти голосування у Палаті представників. На цьому будує критику лідер лейбористів Кір Стармер – переконує, що якщо консерватори провалять голосування, то мають призначити вибори.

Якщо законопроєкт не підтримають – то лідерство Сунака опиниться у прямому падінні, переконана політична редакторка Sky News Бет Рігбі. Уряд не програвав друге читання законопроєктів з 1986 року.

Наразі питання зміни лідера консерваторів, який автоматично є прем’єром Британії, не стоїть, вважає Цюпин.

"Але якщо Сунак зазнав би поразки із законом щодо Руанди, то це було б ударом для нього, – пояснює він. – Цим він покаже неефективність чи слабкість – і у парламентській фракції будуть серйозніші настрої знайти кращого лідера".

Чи буде прем'єріада – також залежить від дати майбутніх виборів, вважає Краєв. Формально нинішній парламент має право сидіти до 17 грудня 2024-го. Якщо король чи уряд призначать ранні вибори – зміни лідера консерваторів не буде.

Якщо вибори будуть пізніми – цілком можливо. За даними джерел Sky News, консерватори вже обговорюють потенційних кандидатів. Зокрема, міністерку зі справ бізнесу, енергетики та промислової стратегії Кемі Беденок.

Кемі Беденок (Фото: EPA-EFE/TOLGA AKMEN)

Daily Mail серед кандидатів називає і Джонсона, який обіймав цю посаду до вересня 2022-го. Хоч Daily Mail і є таблоїдом – це велике ЗМІ, до його повідомлень треба ставитись серйозно, каже Цюпин.

Шанси Джонсона – справді невеликі, вважає він. За Джонсоном тягнеться багато негативу, зокрема, через вечірки на Даунінг-стріт під час коронавірусного карантину, які досі розслідуються.

"У Британії дуже не люблять повернення колишніх політиків. Це досить рідкісна ситуація, – каже Цюпин. – Але все мінливо. У разі відчайдушних намагань консерваторів переламати негативну політичну ситуацію на свою користь можливі й несподіванки".

Краєв також оцінює шанси Джонсона як низькі. Додаткова увага до скандалів – не найкращий варіант для консерваторів.

Загроза зміни влади у Британії не несе ризиків для допомоги Україні, переконані спікери. Київ підтримують і лейбористи, і консерватори.

Але за даними The Telegraph, європейські лідери просять Сунака зараз грати "роль Вінстона Черчилля" – бути локомотивом підтримки Україні на тлі вагань з ухваленням допомоги у Конгресі США та в ЄС.

Якщо внутрішня криза у Британії загострюватиметься, то це може навпаки відвертати увагу від зовнішньої політики, пояснює Краєв: "Я не бачу загрози... Може бути менше ініціативи, без чогось радикального, але загальний курс залишиться".