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Супруги топ-кандидатов. Что известно о паре следующего президента

Супруги топ-кандидатов. Что известно о паре следующего президента - Фото
Елена Зеленская, Марина Порошенко, Александр Тимошенко, Юлия Мостовая, Вера Бойко (фотоколлаж - LIGA.net)

Малоизвестные факты о супругах топ-кандидатов в президенты - в материале LIGA.net

Главные советчики, верные союзники, самые близкие и доверенные: LIGA.net рассказывает о пяти парах - женах и мужьях наиболее рейтинговых кандидатов в президенты Украины. Кто они, чем занимаются и как помагают в избирательной гонке.

ЕЛЕНА ЗЕЛЕНСКАЯ. Бриллиантовый сценарист

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Елена Зеленская замужем за Владимиром 16 лет. Она является автором cтудии Квартал 95. В интервью комик признался, что постоянно прислушивается к жене и она оказывает на него большое влияние. У Зеленских двое детей - дочь Саша (14 лет) и сын Кирилл (6 лет). 

Деньги и собственность. Из декларации мужа следует, что Елена владеет кинокомпанией Фильм Херитедж, зарегистрованной в Белизе, а также итальянской кампанией по производству крепкого алкоголя "граппа". На Елену оформлена вся семейная недвижимость: жилой дом 350 кв. метров с участком 12 соток, 4 квартиры в Киеве и одна в Ялте (130 кв. метров).

Среди дорогих вещей у женщины - двое часов Piaget и Breguet, бриллиантовое украшение от Graff и два авто: Мерседес "Матис" и BMW X5. Вместе с Сергеем Шефир и его женой (Сергей – бизнес-партнер Зеленского и сценарист Квартала) у Елены в собственности два помещения на 300 кв. метров. Елена с мужем также владеет гособлигациями Украины на 50000 грн. В банке у жены комика около $8000. За 2017 год она заработала 150000 грн и получила около полмиллиона гривень дохода от аренды.

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Связи. Подруга - актриса Квартала Елена Кравец. Она крестила Елену в 2016-м году. Общается только с людьми из 
квартала, сказала Елена в комментарии LIGA.net.

Участие в кампании. До начала 90-дневной избирательной кампании, Елену Зеленскую можна было увидеть лишь на редких фото в соцсетях мужа и на крупных планах зрительного зала Квартала и Лиги смеха. Зеленский подчеркивает в комментариях прессе важность семейных отношений. Когда стартовала кампания, Зеленская стала мелькать в роликах и фото Зе команды, а недавно дала совместное интервью с мужем по ТВ. "Я была откровенно и агрессивно против начала этого проекта", - сказала она о выдвижении мужа в президенты, но потом к этому привыкла и решила его поддерживать.

МАРИНА ПОРОШЕНКО. Первая леди на госслужбе

Марина Порошенко в браке с нынешним президентом - 34 года. Она быстро вжилась в роль первой леди и занялась благотворительностью. Супруга главы государства не стыдиться убирать мусор на Трухановом острове, ездить в АТО и общаться со сложными подростками. До этого она успела поработать помощницей депутата Григория Заболотного - соратника президента из Винницы в прошлом созыве Рады. Жена будущего президента занималась PR и организовывала Заболотному прием граждан. Сейчас она возглавляет благотворительный фонд Петра Порошенко и год назад получила должность главы совета Украинского культурного фонда. Госструктура распределяет около 200 млн гривень на проекты.

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На должность ее назначил министр культуры Евгений Нищук, пришедший в Кабмин по квоте БПП. Журналистам удалось выяснить, что кресло чиновницы она получила с нарушением конкурса. Кроме того, у нее нет необходимого опыта.

Деньги и собственность. В декларации президента указано, что Марина Порошенко владеет домом в Козине на 1300 кв метров и 3,3 га земли.

Связи. Среди кумовьев семьи Порошенко - генпрокурор Юрий Луценко, министр информполитики Юрий Стець, нардеп от БПП Оксана Билозир и Виктор Ющенко. О приятельских связях жены президента неизвестно из открытых источников.

Участие в кампании. Петр Порошенко часто появляется на публичных мероприятиях с женой. И это логично: традиционные семейные ценности - вдогонку к языку, армии и религии - козыри Петра Порошенко. Она сопровождала президента на вручении томоса Православной церкви.

АЛЕКСАНДР ТИМОШЕНКО. В политику не пустила жена

Александр Тимошенко - бизнесмен, в 1995-1996 годах вместе с женой руководил газовой компанией ЕЭСУ по поставке газа в Украину из РФ. Около года провел в СИЗО по обвинению в хищении госсредств на $800000. Был оправдан судом. Официально в браке с Юлией Тимошенко - 39 лет.

Во время суда над экс-премьером в 2011 году он признался, что два раза просил жену взять его в список БЮТ - она не согласилась. Вместо депутатского мандата на выборах 2012 года он получил политическое убежище в Чехии. В Праге у него уже был бизнес.

Деньги и собственность. В Украине на мужа Тимошенко зарегистрировано три компании. Среди них - семейная фирма по производству электричества Геофорс, компания по торговле автомобилями и еще одна - косметическая Леди Ю. В Чехии ему принадлежит Britico Product, специализирующаяся на оптовой торговле и посредничестве в недвижимости. Кроме того, согласно декларации Юлии Тимошенко, муж за прошлый год заработал 500000 грн, на руках - 360000 грн и $350000 наличными, $190000 в банке. Ездит на Mercedes GL-350 CDI.

Связи. В открытых источниках нет информации о личных связях Александра Тимошенко с известными украинскими бизнесменами или олигархами. В Чехии его главный бизнес-партнером является инвестор Вацлав Франц. По информации Наші гроші, центральный офис сети ломбардов Дешева готівка находится в том же здании, что и приемная нардепа Сергея Власенко - близкого соратника и однопартийца Юлии Тимошенко. В декларации жены 2015 года указано, что муж получил больше двух миллионов от кипрской фирмы Diafox Consulting, которая наполовину владеет этой сетью ломбардов.

Участие в кампании. После освобождения Тимошенко в 2014 году муж только раз появлялся вместе с женой публично - когда родилась их внучка. Теперь он не дает ни одного интервью.

ЮЛИЯ МОСТОВАЯ. Влиятельный журналист

Юлия Мостовая - главный редактор и совладелец Зеркала недели. Замужем за политиком и кандидатом в президенты Анатолием Гриценко - 15 лет. Журнал Фокус уже десять лет вносит Мостовую в тридцатку самых влиятельных женщин Украины.

Деньги и собственность. В декларации Анатолия Гриценко указано, что доход Юлии Мостовой за 2016 год составил 500000 тыс грн. Есть машина Toyota RAV4. Кроме того, на нее оформлены четыре квартиры в Киеве, садовый дом на 300 кв метров и земельный участок на 80 соток земли в Украинке (Киевская область).

Мостовая говорит, что сотрудники Зеркала недели работают за небольшие деньги, а редакция не в состоянии достаточно зарабатывать. Зеркало недели находит грантовые деньги на отдельные журналистские проекты.

Связи. Мостовая работает в  журналистике 25 лет. Лично знакома с ведущими украинскими политиками. Сохраняет приятельские отношения с Юлией Тимошенко. Во многом, как говорит Мостовая, они сблизились во время акции "Украина без Кучмы". Но деловых отношений у них не было. Мостовая говорит, что ей небезразлична судьба Тимошенко, но она не собирается ее поддерживать на выборах.

У бизнесмена Сергея Таруты сложились неплохие отношения с Юлией Мостовой. В прошлом году он выбрал Зеркало недели, чтобы опубликовать свой план о возвращении Донбасса. Кроме того, Мостовая говорила, что он профинансировал важное социологическое исследование в 2014 году настроений юго-востока Украины, инициированное газетой. В 2007 году бизнес-партнер Дмитрия Фирташа Сергей Левочкин намеревался подать иск против Мостовой. Она утверждала, что Левочкин причастен к РосУкрЭнерго, но иск политик не подал.

Участие в компании. "Только дураки говорят, что Мостовая толкает Гриценко в президенты, потому что хочет быть первой леди. Я и так не последняя", - сказала Мостовая на одном из выступлений. Подобное она повторяла и в 2010 году, когда Гриценко баллотировался впервые. В интервью LIGA.net Гриценко также опроверг, что жена имеет отношение к его политической карьере.

У нас достаточно ума, говорит Гриценко, не вмешиваться в сферу деятельности друг друга. Зеркало недели скрупулезно отслеживает и публикует многие политические заявления Гриценко в качестве новостей.

ВЕРА БОЙКО. Москва слезам не верит

Юрий Бойко самый многодетный отец в нынешнем созыве Верховной Рады. Вместе с женой Верой он воспитывает шестерых детей. Вера Бойко - мастер спорта по гимнастике. Во многих интервью супруги рассказывают, что после раннего брака жена занялась воспитанием детей и домом. 

Деньги и собственность. Вера Бойко, согласно декларации мужа, имеет в собственности и возглавляет компанию Столичная недвижимость (Киев). Ей это принесло в прошлом году более 3 млн грн. Кроме того, она получила 1 млн грн прибыли от зарегистрированной на ее имя компании из Москвы. На счетах в российском банке у нее 3,3 млн рублей (около 1,5 млн грн) и $48000 (около 1,2 млн грн). Также супруга Юрия Бойко владеет квартирой в РФ и в Киеве на 220 кв м, домом на 400 кв. м и земельными участки в Киевской области, более чем на 4 га земли.

Связи. На одной из фотографий, сделанной в период власти Партии регионов, жена политика позирует вместе с Анной Герман в вечерних платьях. По данным СМИ, Герман является кумой семьи Бойко, как и олигарх Дмитрий Фирташ.

Участие в кампании. Веру и Юрия Бойко редко можно увидеть вместе. В своих предвыборных кампаниях Бойко редко апеллирует к семейным ценностям и образ отца и мужа не эксплуатирует.

ПЕРВЫЕ ЛЕДИ В УКРАИНЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ

Любвеобильные французы с интересом отнеслись к Эммануэлю Макрону, как кандидату в президенты. Но не политические идеи Макрона вызывали больше всего разговоров в обществе - французы обсуждали его любовную историю с учительницей, жена политика старше французского президента на 25 лет.

Украина в этом смысле мало отличается от Франции. Несемейные политики вызывают подозрения. Рождаются сплетни, которым трудно противостоять на выборах.

"У нас нужно демонстрировать, что кандидат не перекати-поле, - говорит политолог Алексей Голобуцкий. - Эти вещи до сих пор работают". Но Европа, в отличии от Украины прошла период, когда заявлять о нетрадиционной ориентации было нормой. Теперь же западные страны охватила волна национализма из-за массовой миграции и перенасыщения либеральными ценностями. Традиционализм востанавливает потерянные позиции. Украинское общество за это время не менялось - большинство избирателей традиционны во взглядах на брак и семью.

Многие политики это понимают, поэтому стараются подчеркнуть свою семейность. Выход на публику членов семьи политика говорит избирателю, что кандидат "такой, как все". К примеру, Ющенко использовал семью на плакатах и открытках во время президентской кампании 2004 года. После начала протестов - выходил с женой и детьми на сцену Майдана.

"Член семьи кандидата может стать неким талисманом для кандидата - объектом общественной любви. За ним будут следовать, как за самим кандидатом", - говорит консультант Дмитрий Наталуха. Но, добавляет он, в этом кроется и риск - любой скандал с этим человеком нанесет вред кандидату. Поэтому каждый раз, когда в кампанию вводится дополнительное лицо - надо учитывать все риски, говорят эксперты.

Членов семьи кандидатов используют для расширения его образа. Когда сам кандидат не очень яркий и не нравится массовому избирателю, то "подсвечивают" его жену как успешную и волевую женщину. Это частично помогает изменить отношение избирателей к политику.

Все украинские президенты - семьянины. Кравчук, Кучма, Ющенко - каждый из них демонстрировал на выборах свою семью и свой статус отца. И побеждал. Впрочем, не всегда публичность жен помогала. Людмила Янукович - супруга бывшего диктатора Виктора Януковича - красноречивый пример.

Опрошенные LIGA.net эксперты подчеркивают, что в украинской политике еще не было успешных кандидатов, которые не учитывали фактор семьи на выборах. Есть семья - есть президентское кресло.

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