"Световые годы" или "не клуб для избранных". Должен ли Евросоюз открыть двери для Украины

Президенты Польши и Эстонии не сходятся во мнении касательно членства Украины в ЕС. Что делать Украине

64% украинцев готовы поддержать вступление Украины в Европейский Союз, говорят последние опросы. Однако в самом Евросоюзе консенсуса по украинскому вопросу нет. Добавляет масла в огонь президент Эстонии Керсти Кальюлайд, по мнению которой Украину от ЕС отделяют "световые годы". В то же время президент Польши Анджей Дуда считает, что ЕС – "не клуб для избранных". Готов ли Евросоюз принять в свои ряды Украину, что этому мешает и что нужно делать Украине, — в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 16 января Дуда заявил, что Европа – континент, а не клуб для избранных, а Евросоюз должен быть открытым для европейских стран, которые проводят реформы.

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По словам Дуды, ЕС не будет вызывать доверия, если его партнерам, которые проводят модернизацию и хотят к нему присоединиться, не будет предоставлена такая возможность.

Среди стран, которые должны быть частью ЕС, Дуда назвал Украину и Молдову. Он напомнил, что в 2014 году украинцы погибали на баррикадах, чтобы их страна однажды вошла в европейское сообщество.

По словам Дуды, в Польше установился консенсус насчет политики расширения Евросоюза, чтобы преодолеть разделение Европы на входящие и не входящие в него страны.

Другого мнения президент Эстонии Кальюлайд. В конце августа она заявила, что Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в Евросоюзе и странам может понадобиться 20 лет, чтобы вступить в ЕС.

11 января Кальюлайд сделала свой прогноз еще более пессимистичным и заявила, что для вступления в Евросоюз Украине нужно выполнить копенгагенские критерии, а на это Украине "нужны световые годы".

СПРАВКА. Копенгагенские критерии – условия для вступления стран в Евросоюз, которые требуют соблюдения демократических принципов, принципов свободы и уважения прав человека и принципов правового государства, а также наличия рыночной экономики и соблюдения общих правил и стандартов ЕС.

В качестве свидетельства, насколько Украина далека от построения правового государства, Кальюлайд привела пример эстонских инвесторов, одному из которых не помогло в Украине даже обращение к европейскому правосудию, а другому через адвоката предложили поделиться частью бизнеса, чтобы ускорить заключение "очень серьезного соглашения" в Украине.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Заявление президента Эстонии больше эмоциональное и не отображает стратегический курс страны, считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

"Это было сказано на фоне проблем, связанных с присутствием эстонского бизнеса в Украине. Она руководствовалась больше эмоциями. Тем более она сказала это на финише своей каденции", – отметил эксперт в комментарии LIGA.net.

В то же время заявление Дуды соответствует курсу Польши, считает Пашков. Он напомнил, что президент Польши присутствовал на саммите Крымской платформы в Киеве, а в мае текущего года подписал с Владимиром Зеленским декларацию о поддержке Польшей европейских стремлений Украины.

Что касается Евросоюза в целом, то позиции стран-членов противоречивы и неоднозначны. В отличие от Польши, более осторожны Франция, Германия и Италия, напоминает Пашков.

Почему вопрос членства Украины не на повестке дня в ЕС. Пашков объясняет это целым рядом факторов:

Во-первых, пробуксовка реформ в ряде сфер. Ярким примером является судебная реформа.

в ряде сфер. Ярким примером является судебная реформа. Во-вторых, внутри самого ЕС нет согласия по этому вопросу. Среди членов ЕС есть разногласие по разным вопросам, и по интеграции Украины в частности.

по разным вопросам, и по интеграции Украины в частности. В третьих, ситуация с коронавирусом пробудила всплеск национального эгоизма и "вакцинной дипломатии".

пробудила всплеск национального эгоизма и "вакцинной дипломатии". В-четвертых, это страх перед Россией и стремление налаживать с ней отношения в формате business as usual. Северный поток-2 это подтверждает.

ЧТО ДЕЛАТЬ УКРАИНЕ. По мнению Пашкова, для ЕС сейчас на первом месте интеграция западных Балкан. Это наиболее легкий и менее болезненный путь для Евросоюза.

В то же время в Евросоюзе разворачивается широкая дискуссия относительно формирования европейских вооруженных сил и в целом будущей архитектуры ЕС. И здесь Украине было бы уместно стать участником этой дискуссии, считает Пашков.

Сейчас Зеленский, по его словам, взял курс на формализацию проблемы перспектив Украины. В мае с Польшей и странами Балтии была принята совместная декларация о сотрудничестве. Прошли локальные саммиты ассоциированного трио Украина-Молдова-Грузия.

"На сегодняшний день трудно сказать, какой будет общая позиция ЕС в отношении Украины. Но Украине стоит ставить в повестку дня предоставление дорожной карты по перспективам членства, как ПДЧ в НАТО. Это вполне уместный вопрос и стоит двигаться в этом направлении", — считает Пашков.

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