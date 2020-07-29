За закрытие дела Злочевского давали 5 чемоданов долларов, но нарвались на обличителя НАБУ. Пособники были в Офисе Генпрокурора и, возможно, Нацполиции

Обличитель НАБУ Евгений Шевченко рассказал Цензор.нет подробности спецоперации, в которой детективы бюро изъяли самую крупную в истории Европы взятку наличными - 5 млн долларов. Эти деньги, по данным следствия, первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал НАБУ и САП за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского.

Сейчас по этому делу проходят сам Николай Ильяшенко, а также директор по правовым вопросам компании Бурисма Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова.

Как задержали "группу Ильяшенко", кто их подельники и сколько весят $5 млн: LIGA.net публикует интервью Шевченко за минуту.

Кича и Злочевский не знали, кто такой Шевченко. "Кича не знал, и Злочевский тоже, через кого они передают $6 млн! У Холодницкого в кабинете... лежит книга "Как выжить в окружении идиотов" - надо подарить Злочевскому. Мазурова же и Ильяшенко обо мне знали".

С Ильяшенко была "честная игра". "Мы начали поддерживать дружеские отношения (с 2016 года), ведь на самом деле мы во многом близки... Это была абсолютно честная игра... Я никогда его не провоцировал и не предлагал ни ему, ни кому-либо другому что-то "порешать" в НАБУ".

Он думал, что все такие. "Он был уверен, что мы с Холодницким просто не поделили деньги от какого-то "решалова"... Хотел верить в то, что я такой же коррупционер, как он, и если возникнет необходимость что-то решить в НАБУ, то я ему в этом помогу".

Ильяшенко мне позвонил... Спросил: "Можно ли решить этот вопрос? Люди предлагают миллион долларов за смену подследственности и передачу в Нацполицию, где они с Аваковым уже все порешали"

А вот с Аваковым вроде "порешали". "Ильяшенко мне позвонил... Спросил: "Можно ли решить этот вопрос? Люди предлагают миллион долларов за смену подследственности и передачу в Нацполицию, где они с Аваковым уже все порешали. Или 2 млн, если НАБУ и САП закроют дело сами". Я позвонил руководителю детективов НАБУ Андрею Калужинскому. Говорю: "Ты сидишь? Если стоишь, то сядь". Озвучил все, сбросил файл".

В НАБУ думали, что это подстава. "Пытались проследить, не подстава ли это от ГПУ и СБУ. Не ездил ли Ильяшенко к Венедиктовой... А они подумали, что мы тянем время, чтобы поторговаться. Через два дня Ильяшенко сказал: "Если на 1 и на 2 число билетов нет, то давай на 5, только побыстрее" - вот так просто в телефонном режиме и решаются вопросы на миллионы долларов".

Еще пыталсь закрыть дело Насирова. "Я еще даже не перегрузил чемоданы с кешем (за дело Злочевского), а мне уже новую "сделку" предлагали. Мазурова еще говорила: "Мы все понимаем, что Холодницкому осталось 2-3 месяца, и он к выходу на пенсию готовит себе подушку". Они сами придумывали себе аргументы, еще и меня убеждали в том, как все круто пойдет". "Мне кажется, в тот момент они уже были немного не в себе: мол, раз уж закрывают дело Злочевского, то все остальное будет вообще на раз плюнуть".

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Ильяшенко перед сделкой просил совета у монаха. "Когда мы согласовали детали, он по громкой связи позвонил кому-то. Говорит: "Святой Петр, передо мной сидит человек, у нас с ним планируется крупная сделка. Что высшие силы говорят? Будет ли она успешной?" Тот секунд десять что-то пробормотал, потом: "Высшие силы одобряют эту сделку, я вижу много денег, будет успех"... Со стороны это выглядело сюром - человек идет на серьезное преступление, где ему светит 10 лет тюрьмы, и вместо того, чтобы включить мозги, звонит церковному шарлатану".

Деньги передавали прямо на парковке налоговой. "На подземном паркинге ДПС, на ул. Шолуденко. Вообще Ильяшенко очень торопился в Одессу на встречу с супругой, поэтому сам старался все сделать побыстрее - возможно, поэтому и выбрал свое рабочее место".

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Охрана Ильяшенко была с оружием. "Микроавтобус Бурисмы заехал на нижний паркинг. У въезда осталось еще две машины охраны из Бурисмы - пять или шесть человек, они оставались снаружи. Пистолеты у них были точно, и другое оружие, думаю, также лежало в машинах".

Пачки по 100 тысяч долларов. "Я по одному открывал чемоданы и пересчитывал пачки по 100 тысяч, затем выборочно прогоняли купюры на счетной машинке, которую мне выдали в НАБУ. Когда мы пересчитывали деньги, Ильяшенко выгнал всех охранников".

Ильяшенко был на адреналине. "Сам начал брать пачки денег и прогонять их на счетной машинке. Мы выборочно с каждого миллиона брали по 20-30 тысяч долларов и прогоняли - мне нужно было убедиться, что это настоящие деньги. На третьем чемодане я понял, что тут не $5 млн, а шесть! Ильяшенко тут же пояснил, что один он заберет себе с Мазуровой". "Я на всякий случай еще раз поочередно открыл чемоданы с деньгами, и затем перегрузил их в багажник – два по 20 кг, один – 10 кг. Один миллион долларов кэша весит 10 кг".

Потом Шевченко заблокировал выезд. "Моей задачей было остановиться за шлагбаумом и заблокировать выезд из паркинга... Наших только четыре человека – один остался внизу на паркинге и трое наверху. А их человек пять-шесть, плюс водитель и сам Ильяшенко пистолетом... Под рукой я имел только винтовку Z-15, но я не знал, могу ли применить ее, если они начнут стрелять... Ведь по сути - я гражданское лицо".

А спецназ НАБУ все не ехал. "Я себе представлял, что в этот момент уже летят бусы НАБУ, машины с мигалками, и "Спартаны" с БТРами. Но они все стояли на далекой оттяжке, чтобы их не вычислили поблизости... Я уже был на грани... И я снова смотрю налево – никого. Смотрю направо – и там никого". "Детектив с Ильяшенко, наверное, с минуту, не меньше, стояли с пистолетами друг напротив друга, пока подлетал спецназ".

Кича и Мазурова закрылись в туалетах. "Пока спецназ прорвался через охрану налоговой, охранник Злочевского успел предупредить Кичу и в указанном мною кабинете уже никого не было. НАБУ заблокировало здание снаружи и начало прочесывать этаж. Оказалось, что Мазурова и Кича закрылись в туалетах – она в женском, он в мужском. Но после предупреждения, что сейчас будут выносить дверь, они вышли".

Оба вышли из СИЗО под залог. "Кича внес 40 млн грн, Мазурова - 120 млн грн, в СИЗО остался только один подозреваемый - Ильяшенко, который пока не смог собрать 80 млн грн". "Имущество Ильяшенко арестовано. Порядка 20 квартир, машины, дома. Да, у Ильяшенко действительно пятиэтажная квартира - две двухуровневые квартиры, соединенные между собой, и достроенный мансардный этаж".

Холодницкий внес постановление в ЕРДР... Их пособники из Офиса Генпрокурора это проверили и дали им подтверждение, что дело Злочевского действительно закрыто

В Офисе Генпрокурора у них были пособники. "(Когда) я позвонил Калужинскому и сообщил, что купюры настоящие, сумму подтверждаю - можно вносить изменение в Единый реестр досудебных расследований... Холодницкий внес постановление в ЕРДР... Их пособники из Офиса Генпрокурора это проверили и дали им подтверждение, что дело (Злочевского) действительно закрыто".

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Имена известны. "Представляю, каково было радостное удивление Холодницкого, когда он увидел, что решение вопроса о закрытии дела проверяет начальник департамента Офиса Генерального прокурора Ирина Бакай. Там железобетонно криминальная ответственность".

Зеленский должен отстранить Венедиктову. "Венедиктова повела себя крайне возмутительным образом и отказалась увольнять Бакай... А именно с ее персонального ключа был осуществлен несанкционированный доступ в ЕРДР в интересах дела Злочевского".

И мешала обыскам в Окружном суде. "За день до того, как детективы должны были прийти с обысками в ОАСК, по личному указанию Венедиктовой были собраны процессуальные руководители, и им запретили осуществлять какие-либо процессуальные действия... Детективам только на утро следующего дня удалось переломить ситуацию и начать обыски... К тому моменту все судьи уже были осведомлены о визите детективов, а глава суда Вовк за день до этого вышел в отпуск и улетел - сейчас скрывается за пределами Украины".

Дело по Злочевскому готовится в суд. "Следствие движется успешно - на протяжении ближайших 2-3 месяцев детективы планируют передать дело в суд. Подозрение Злочевскому было вручено по месту прописки - расписалась за получение его мать".

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