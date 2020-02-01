Сюр. Украинка сняла стеб на "ласковую украинизацию", а сотни юзеров приняли его за правду

"Всем привет. Сегодня мы будем обсуждать украинизацию. Я просто обожаю укрАинский язык. Он такой милый, такой забавный", - видео украинки Евгении Кузнецовой о том, что украинизация должна ласковой и медленной, стало вирусным на Facebook, его уже посмотрели почти 50 000 человек. Далеко не все разобрались, что это троллинг сторонников "лагідної українізації". Причем не очень тонкий, в концовке видео Евгения предлагает проводить украинизацию со скоростью одно слово в пять лет. Но под постом сотни гневных комментариев возмущенных юзеров, а в некоторых пабликах откровенные угрозы.

LIGA.net поговорила с Женей и разобралась, как правильно шутить на тему языка

Евгении 32 года, она исследователь и переводчик, в быту говорит на украинском, - потому что "просто это мой язык". И совсем не ожидала, что видео станет популярным.

Это видео Женя записала спонтанно - после обсуждения под одним постом в Facebook школы программирования в Киеве, где преподаватели отказались вести занятия на украинском языке из-за "уникальной терминологии". Как пример они приводили шариковый подшипник. Типа, вот как это перевести? Кулькова вальныця? Логика была такой: "Это же ужас. Зачем так мучить детей?"

"Тогда я вошла в образ либерально-просвещенной фанатки ласковой украинизации. Она говорит "укрАинский" с ударением на "А", считает, что украинские писатели просто не умеют писать по-русски, но в целом любит украинский язык. Примерно так, как люди любят хомячков: очень милое, забавное, но если сдохнет, то и черт с ним", - рассказала Евгения Кузнецова LIGA.net.

Женя и раньше писала несколько текстов об украинском языке, и тогда ее зафоловило много людей с похожими взглядами. "Поэтому я ждала уютного хихиканья в собственном мыльном пузыре. Но пузырь лопнул, и мне насыпали нормально так хейтерских комментариев", - говорит автор видео. Признается: вообще это болезненная тема, потому что образ пылкой поклонницы украинского языка, которая при этом считает его нелепо смешным, не настолько гротескный, как хотелось бы. Хотя надеялась, что ирония все же воспримется лучше - особенно после предложения учить одно слово в пять лет или после размышлений, как Андрухович учил свою дочь и зятя писать на украинском.

"Недавно по работе пришлось пересмотреть несколько выпусков 95 квартала. Заметила, что там перед каждой очевидной сценкой выходит ведущий и четко объявляет, с кого и почему сейчас будем смеяться. Наверное, такая многолетняя практика юмористических шоу несколько притупляет способность широкой аудитории воспринимать иронию", - говорит она о реакции на свое видео.

"Среди комментариев мой фаворит - "тупа як ржаве відро". Меня поразила метафоричность такой конструкции. А самая симпатичная реакция, наверное - гарненьке, але ще зовсім дурненьке. Но большинство горькую иронию уловило", - рассказывает Женя.

"Но самым приятным было видеть угрозы и оскорбления в луганских, харьковских, одесских, бердянских группах. Это же людям болит. Могла ли я представить, что мне насыпят за недостаточно радикальную украинизацию харьковчане и луганчане? Это же просто праздник"

Евгения отмечает: сознание того, что украинский язык надо отстаивать, к ней пришло уже во взрослом возрасте: "Когда было прочитано и подумано достаточно о том, что русский в наших семьях - это преимущественно следствие попыток поколения наших бабушек устроить лучшую жизнь для своих детей, чтобы те имели больше возможностей в обществе, где все языки были равны, но один - гораздо ровнее. Получалось так, что родной язык своих родителей дети слышали только за поминальным столом, когда приезжали какие-то дальние родственники. Когда у меня в 2011 родился сын, меня этот образ просто убил. Это наша общая травма, которая продолжается до сих пор".

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