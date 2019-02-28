Так что означает решение КСУ. Объясняем коротко

Конституционный суд 26 февраля признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение для чиновников и депутатов. Президент Петр Порошенко пообещал внести в Раду законопроект о предусмотренном наказании для чиновников за незаконное обогащение - в новой редакции. Но спешить с этим не будут.

Что случилось. 59 нардепов оспорили норму УК о незаконном обогащении еще в 2017 году. В числе подписантов - 34 представителя коалиции и 25 депутатов из других фракций и групп: Відроження, Воли народа, Радикальной партии и Оппоблока (полный список здесь).

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Вечером 26 февраля, на закрытом заседании, КСУ принял решение: признать статью неконституционной. За ее отмену проголосовали 14 из 18 судей КСУ (полный список). При этом трое судей в корпусе КСУ назначены по квота президента, а пятеро - парламента.

По мнению КСУ, статья 368-2 (о незаконном обогащении - ред) нарушает презумпцию невиновности чиновников и депутатов. Любое их имущество, которое они не могли объяснить, автоматически становилось незаконным. Именно это не нравилось подписантам обращения в суд. Статья также обязывала госслужащих подавать пояснения об источниках их доходов и доходов членов их семей. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его могли/должны были привлечь к уголовной ответственности.

Член антикоррупционного комитета Рады и один из авторов этой нормы Виктор Чумак говорит, что статья была принята на основе Конвенции ООН.

"По моим данным, решение КСУ протолкнул непосредственно председатель суда Станислав Шевчук", - сказал LIGA.net экс-глава антикоррупционного комитета Егор Соболев.

Юрист Реанимационного пакета реформ Владимир Петраковский считает, что статья действительно сформулирована "не совсем так, как в конвенции ООН". Она была нужна правоохранительным органам, когда не было прямых доказательств источников обогащения. Статья криминализировала сам факт наличия такого имущества, говорит он. За что формально и зацепились депутаты, назвав это нарушением презумпции невиновности. Юрист называет статью "путанной и сложно доказуемой в суде", но не антиконституционной.

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Почему это важно. Во-первых, Украину наверняка ждет негативная международная оценка со стороны доноров. По информации источников LIGA.net, Евросоюз и МВФ готовит жесткую реакцию на решение КСУ. "Украина не получит следующий транш МВФ", - добавляют в Центре противодействия коррупции. Свою позицию по данному вопросу озвучат и в посольстве США, утверждают собеседники.

Эта статья также была одним из условий западных партнеров для предоставления Украине безвизового режима.

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Во-вторых, решение КСУ позволит избежать потенциальной ответственности чиновникам, которые стали фигурантами таких дел НАБУ за четыре года. "Чиновники и депутаты, по которым уже открыты дела, смогут обойтись штрафом", - сказали LIGA.net в бюро.

Сейчас детективы НАБУ расследуют 65 уголовных производств о незаконном обогащении на общую сумму более 0,5 млрд грн. В ЦПК уточняют: в их числе - дела первого зама СБУ Павла Демчины, главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, бывшего военного прокурора Константина Кулика. В работе НАБУ также производства по народным депутатам РПЛ Олегу Ляшко, Евгению Дейдею, Андрею Лозовому, Игорю Мосийчуку. В незаконном обогащении подозревали генпрокурора Юрия Луценко, нардепа Сергея Лещенко. Только на прошлой неделе в суд было направлено дело министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Что дальше. Порошенко обещает подать в Верховную Раду новый проект закона об ответственности чиновников за незаконное обогащение - и такой, что "комар носа не подточит". Но, как считает один из лоббистов обращения в КСУ - радикал Игорь Попов, процесс будет очень долгим. "Нужно разделить необоснованные и незаконные активы, что позволит вернуть в статью презумпцию невиновности", - говорит он.

Исходя из мнения Попова, у депутатов нет установки проголосовать статью до дня президентских выборов.

Юрист Владимир Петраковский уверен: статья о незаконном обогащении вернется в Уголовный кодекс, но Рада проголосует за это нескоро.

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