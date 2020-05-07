Чем вызвана такая разница в опросах, почему рано говорить о падении рейтинга и от чего зависят симпатии избирателей дальше: мы спросили у социологов

Рейтинг президента Владимира Зеленского и его партии Слуга народа в одних опросах снижается, в других - растет. Чем вызвана такая разница, почему рано говорить о падении и от чего зависят симпатии избирателей дальше: LIGA.net поговорила с социологами.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Социологи провели два независимых замера: Центр Разумкова - с 24 по 29 апреля, КМИС - с 17 по 25 апреля.

По данным опроса КМИС, рейтинг Владимира Зеленского за последние два месяца снизился на 1,6% (но это попадает в границы статистической погрешности). В середине апреля за него готовы голосовать 42,6% украинцев из тех, кто определился с выбором. В феврале таких было 44,2%. Голоса ушли в прирост к рейтингам Петра Порошенко, Юрия Бойко, Юлии Тимошенко.

По данным Центра Разумкова, рейтинг Зеленского наоборот вырос на 5%. В конце апреля он набрал бы 45,1% голосов, а в феврале - 40,1%.

Первый тур президентских выборов-2019 Зеленский прошел с результатом 30,24% голосов.

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Расходятся данные исследований и по рейтингу партии Слуги народа. Опрос КМИС говорит, что они теряют симпатиков: в апреле за них было готово проголосовать 32,6% избирателей, а еще в феврале таких было 39,1%. Данные Центра Разумкова показывают обратное: на конец прошлого месяца рейтинг слуг народа составлял 41,5%, в феврале - 36,4%.

На парламентских выборах-2019 Слугу народа поддержали 43% избирателей.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Главный вывод этих опросов - личный рейтинг президента Зеленского не упал, утверждают социологи.

"Он до сих пор выше, чем после первого тура выборов президента. И примерно на уровне партии Слуга народа на парламентских выборах - а именно эту цифру я считаю его реальным рейтингом в прошлом году", - объяснил LIGA.net замдиректора КМИС Антон Грушецкий.

Хотя уровень доверия к президенту постоянно снижается: в сентябре ему доверяли около 70%, сейчас - чуть больше 40%.

"Этот показатель даже важнее. Потому что рейтинг - это выбор из имеющихся опций. Пока избиратель видит в списке кандидатов все те же лица, Зеленский остается для них более приемлемым вариантом, чем старые политики. Несмотря на допущенные за год ошибки, люди все еще готовы дать шанс ему, а не кому-то из старой генерации", - отметил Грушецкий.

Разницу в результатах социологи объясняют методологией и карантином: опросы проводятся не face-to-face, а в телефонном режиме. "Учитывая эти обстоятельства, особых расхождений нет", - заверил LIGA.net замдиректора соцслужбы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

При face-to-face социологи могут показать людям список из 30 кандидатов, как в бюллетене. По телефону это технически невозможно: человек просто не запомнит 30 фамилий. "Всем пришлось сокращать список. У Центра Разумкова был очень короткий вариант, который дал и Зеленскому, и Слуге народа немного больше. Реальная поддержка Зеленского - 40-45% из тех, кто определился", - добавил Грушецкий.

Также на итог социологического исследования могла повлиять погрешность выборки, время проведения опросов (интервал между ними - неделя), даже порядок вопросов. Категория "среди тех, кто пойдет на выборы и определился" всегда дает погрешность выше.

Но вообще на фоне коронавируса европейские лидеры только набирают в весе, говорит Мищенко: в условиях пандемии общество обычно сплачивается. Канцлер Германии Ангела Меркель в апреле получила на 11% больше симпатиков, чем в феврале. Поддержка президента Франции Эмманюэля Макрона выросла на 13%. У британского премьера Бориса Джонсона рейтинг подрос на 5,5%. Зеленский - держится.

ЧТО ДАЛЬШЕ. На рейтинг президента Зеленского в будущем будут влиять несколько факторов, считают социологи.

Первый: конкуренты. При появлении серьезного харизматичного лидера ситуация может измениться, считает Грушецкий - у людей появится альтернатива. Или нет - если такие яркие личности не появятся. "Основная проблема заключается в том, что список кандидатов не меняется. И соответственно - за кого голосовать?" - подчеркнул он.

Второй: окружение. Слугая народа теряет рейтинг гораздо быстрее, чем Зеленский. С одной стороны, люди всегда более критично относятся к Верховной Раде и Кабмину. С другой, тут все еще срабатывает логика, что сам Зеленский - "неплохой парень, но окружение у него не очень". Пока Зеленский держит рейтинг в том числе потому, что открещивается от своей же команды. Но это вопрос времени, когда суммарно разные скандалы могут привести к падению, считает замдиректора КМИС.

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Третий: запросы общества. "Конечно, на общество сильно повлияет скандал с работающим рестораном слуги народа Тищенко. Он в большой степени уже спровоцировал протесты предпринимателей, возмущенных тем, что все равны, но некоторые равнее", - отмечает Мищенко.

Зеленский заявил, что провел с Тищенко воспитательную беседу. "То есть власть пытается реагировать на общественные настроения. Но будет ли она реагировать еще и на общественные запросы - гораздо важнее, от этого и будет зависеть рейтинг", - считает он.

Проблемы людей сегодня - это экономический кризис, безработица, низкие зарплаты и пенсии. Если в конце карантина жить станет хуже, это отразится на рейтинге Зеленского. Грушецкий для примера проводит параллель: резкое снижение поддержки и рейтинга Петра Порошенко пришлось на конец 2014 - начало 2015 года, когда пошло резкое обесценивание гривни и снижение достатка населения.

"Пока этот момент не настал для Зеленского, население готово прикрывать глаза", - допускает эксперт КМИС.

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