Телевизор головного мозга. Как отбеливали политиков на ТВ

22 января на телеканале Украина, принадлежащему Ринату Ахметову, вышла первая серия проекта "Рождественские встречи с президентом". Проект комплиментарный: в передаче Порошенко встречает гостей в своей карпатской резиденции, пьет с ними чай и рассказывает о своих достижениях на посту президента. Главный редактор Детектор.Медиа Наталья Лигачева отмечает, что Ахметов давно лоялен к Петру Порошенко. А канал олигарха пиарит тех кандидатов, чья раскрутка выгодна Порошенко с точки зрения избирательных "раскладов".

Порошенко и ТРК Украина не изобрели жанр дорогой политической джинсы на ТВ, когда реклама и пиар выдается за журналистскую работу. LIGA.net вспомнила другие телепроекты, в которых отбеливали имидж украинских президентов и топ-чиновников.

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ЛЕОНИД КУЧМА

Леонид Кучма и Виктор Пинчук на Ялтинской европейской стратегии в 2008 году (фото - pinchukfund.org)

В марте 2002 года в эфире телеканала ICTV, который принадлежит зятю второго президента Украины Виктору Пинчуку, вышло 75-минутное "журналистское расследование" под названием "PR". Фильм снял бывший корреспондент Financial Times в Украине Чарльз Кловер.

В ленте затронута тема убийства журналиста Георгия Гонгадзе, последующее развитие "кассетного скандала" и попытка представить Украину как поле борьбы за влияние между США и Россией. Фильм подталкивает зрителя к мысли, что именно США разжигали скандал и финансировали оппозицию в борьбе против президента Леонида Кучмы в начале 2001 года.

После премьеры фильма несколько его участников заявили, что автор редактировал и передергивал цитаты, чтобы подвести зрителя к мысли о якобы роли США в скандале.

"Мы знали, что фильм будет воспринят как PR, и потому мы его так и назвали", - заявил автор фильма Кловер. Он отметил, что проект финансировала компания East European Media Project. Информацию об этой организации в интернете найти не удалось.

За две каденции Кучма заработал настолько специфическую репутацию, что ее продолжали отбеливать уже после президентства. В частности, в августе 2007 года на телеканале Интер транслировали концерт, посвященный 70-летнему юбилею Леонида Даниловича.

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Владимир Зеленский ведет концерт, посвященный 70-летию Кучмы (скриншот видео концерта)

Песнями и танцами юбиляра развлекали Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Верка Сердючка, Николай Басков, Таисия Повалий, София Ротару и многие другие. Непосредственно в зале помимо семейств Кучм-Пинчуков присутствовал бывший премьер-министр РФ Виктор Черномырдин.

Ведущими вечера выступили Маша Ефросинина и новоиспеченный кандидат в президенты Владимир Зеленский, который вел мероприятие в ярко белом костюме. Так сказать, отбеливал в белом.

ВИКТОР ЯНУКОВИЧ

В 2004 году накануне, пожалуй, самых скандальных президентских выборов в эфире телеканала 1+1 вышла программа "Эпицентр", которую вел Вячеслав Пиховшек. Сейчас Пиховшек ведет программы на телеканале NewsOne и рассказывает о том, какой хороший и правильный экс-глава АП Виктор Медведчук. Во времена президентства Виктора Януковича был его пиар-консультантом.

Более 14 лет назад в эфире его программы на "плюсах" вышел цикл сюжетов, посвященных биографиям кандидатов в президенты. И в сюжете о Викторе Януковиче "забыли" упомянуть об его двух судимостях.

Журналистка, которая отвечала за подготовку сюжета о Януковиче призналась в комментарии медиаресурсу Детектор.медиа, что стала заложником редакционной политики и ей очень стыдно.

Виктор Янукович

«Телекучмизм» продолжил жить и при четвертом президенте. В июле 2010 года Виктор Федорович отмечал 60-летний юбилей. Пиарщики президента решили поздравить юбиляра 36-минутным фильмом об успехах Януковича на посту президента. Фильм показали Первый национальный, ICTV и телеканал Киев. Автором и режиссером фильма выступил нынешний гендиректор телеканала 112 Украина Егор Бенкендорф.

Видеопоздравление полностью состоит из политической пиар-кальки. Янукович садит деревья, кладет кирпичи и делает яичницу.

Среди известных персонажей, которые рассказывают о Януковиче: сын поэта Василия Стуса Дмитрий, актер Богдан Ступка и поэт Борис Олейник. Апофеозом откровенно пропагандистского кино можно считать комментарий певицы Таисии Повалий, которая назвала Януковича «настоящим отцом для всех людей».

ПЕТР ПОРОШЕНКО и Ко

Фамилия Порошенко в проектах телеканала Украина - не новость. В мае 2017 года в утреннем эфире канала Ахметова транслировали проект "В ритме спорта". В этой программе первая леди страны Марина Порошенко проводила телезарядку и показывала зрителям различные упражнения. В эфире вышло 19 программ-зарядок длительностью по 2-3 минуты.

В январе 2019 года в эфире телеканала Прямой вышел почти часовой документальный фильм "5 дней с Кононенко", который снял генпродюсер телеканала NewsOne Василий Голованов.

В фильме Голованов вместе с нардепом от БПП и бизнес-партнером президента Игорем Кононенко открывает детский сад и спортивную площадку, посещает приемную депутата в Киевской области и воинскую часть, где тот служил вместе с Петром Порошенко. Фильм носит откровенно комплиментарный характер.

Скриншот фильма "5 дней с Кононенко"

Стоит вспомнить и скандальное интервью первого замруководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко телеканалу ZiK. К Порошенко это имеет непосредственное отношение, потому что именно президент своим указом назначает и увольняет руководство внешней разведки.

В октябре 2008 года было обнародовано журналистское расследование, согласно которому семья Сергея Семочко обладает домами под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а члены его семьи имеют гражданство России. С целью отбелить свою репутацию Семочко обратился к телеканалу ZiK с просьбой дать возможность сделать ему заявление.

При просмотре интервью с Семочко вспоминаются "солберские шпили" и интервью Петрова и Боширова, подозреваемых в покушении на Скрипалей. Отчетливо видно, как Семочко с бегающими глазами читает текст с суфлера, опровергая обвинения журналистов. При этом во время заявления Семочко на фоне играла музыка. Все в лучших традициях украинского отбеливания.

БОНУС. БЕГУЩАЯ ТИМОШЕНКО И 10-МИНУТНЫЙ ЯЦЕНЮК

22 января во время съезда партии Батькивщина во Дворце спорта был показан биографический мини-фильм о Юлии Тимошенко. В нем политики и просто известные люди положительно высказываются о Тимошенко. Среди хвалящих ЮВТ в этом видео есть и писатель Пауло Коэльо. Скандал разразился на следующий день после съезда, когда сам писатель сообщил, что никогда не записывал никакого видео, где бы поддерживал ее баллотирования.

Дело в том, что при создании этого мини-фильма команда Тимошенко использовала кадры другого агитационного фильма в поддержку ЮВТ под названием "Юлия". Его в 2009 году для Тимошенко сняла американская студия Coppola Production. Этот фильм был выпущен для поддержки Юлии Владимировной в ходе президентской кампании-2010.

Осенью 2017 года на просторах YouTube вышла очередная серия проекта "Бегающий банкир". Банкир Андрей Онистрат пробежал с Тимошенко (по крайней мере так заявляется) 12 километров и заснял это дело с помощью селфи-палки. Совершенно случайно в конце забега Онистрата с Тимошенко ждали телеканалы NewsOne, ICTV и Интер.

Юлия Тимошенко дает комментарий СМИ после забега (скриншот видео)

Во времена премьерства Арсения Яценюка каждое воскресенье в эфире украинских телеканалов выходила программа «10 минут с премьер-министром».

Почти год Яценюк в формате монолога рассказывал телезрителям о достижениях и амбициозных планах своего правительства.

При этом Кабинет Министров ничего не платил за размещение десятиминуток, в которых премьер Яценюк пиарил достижения своего правительства. Владельцы телеканалов оказались великодушными, раз позволили безвозмездно выходить программе в прайм-тайм по воскресеньям.

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