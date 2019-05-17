Тема дня. Что ждет Верховную Раду дальше: три сценария

17 мая спикер парламента Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в связи с выходом из нее фракции Народный фронт. Решение "фронтовиков" продиктовано желанием обезопасить себя от роспуска парламента и досрочных выборов. В тоже время часть юристов и политиков считает, что у Владимира Зеленского все равно остаются основания разогнать Верховную Раду. Будет ли все-таки распущен парламент, есть ли для этого законные основания и будет ли сформирована новая коалиция под Зеленского - разбиралась LIGA.net. Три сценария - в конце текста.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. "Сформированная в 2014 году коалиция выполнила свои задания", - заявил лидер НФ Максим Бурбак утром на заседании Рады и объявил о выходе фракции из коалиции. После объявления Парубия о роспуске коалиции начался 30-дневный срок для формирования новой. Как объясняют депутаты от НФ, сделано это, чтобы лишить Зеленского оснований для роспуска парламента, поскольку, когда завершится 30-дневный срок для формирования новой коалиции, начнутся последние шесть месяцев полномочий созыва Рады, в которые Конституция напрямую запрещает распускать парламент.

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"С 27 мая у президента вообще нет никаких полномочий прекращать деятельность парламент на основании каких-либо причин. Если президент распустит Раду в период с 20 по 27 мая, то он нарушит основание, которое есть на сегодняшний день в Конституции. А если он сделает это после 27 мая, то он воспользуется полномочиями, которых у него вообще нет", - пояснила LIGA.net руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Как только Зеленский выиграл президентские выборы, началось активное обсуждение возможного роспуска парламента и досрочных выборов. Сделать это Зеленский мог бы на основании решения Окружного административного суда Киева, в котором бы констатировалось отсутствие коалиции еще с 2016 года – после выхода фракций Самопомощи и Батькивщины. Однако теперь после публичного развала коалиции Зеленскому нужно идти на не совсем чистое и однозначное решение, считают в НФ.

"У Зеленского нет ни одного конституционного основания распустить парламент. Кто решится на такие действия – будет прямым нарушителем Конституции со всеми последствиями, юридическими и уголовными", - сообщил LIGA.net первый замглавы фракции НФ Андрей Тетерук.

В тоже время часть юристов и политиков считает, что Зеленский сможет распустить Раду, если захочет. В частности юристы времен Виктора Януковича Андрей Портнов и Елена Лукаш, которых некоторые СМИ связывали с командой Зеленского, аргументируют это тем, что в действующем законодательстве вообще нет порядка создания и прекращения деятельности коалиции. Эти нормы были изъяты из регламента Рады в 2010 году. Поэтому сегодняшние заявления Бурбака и Парубия расценивают как "потрясение воздуха пустым звуком". А коалиции нет с 2016 года, поэтому даже у Петра Порошенко почти три года были основания для роспуска парламента.

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Такое же мнение в комментарии LIGA.net выразил давний знакомый Портнова, нардеп от группы Видродження Валерий Писаренко. "Зеленский будет иметь право распустить Раду. На основании Конституции и народной поддержки этого действия", - считает Писаренко.

ЧТО ДАЛЬШЕ. СЦЕНАРИЙ ПЕРВЫЙ - РОСПУСК РАДЫ. Несмотря на шаг Народного фронта, практически все фракции (в том числе и НФ) допускают, что Зеленский может издать указ о роспуске Рады. Вопрос в одном – желании и политической воли избранного президента. У самого Зеленского отказываются отвечать на вопрос, будет ли роспуск парламента, и просят "дождаться инаугурации".

"Тяжело выйти из того, чего не существует. Говорить о том, что коалиция только сегодня прекращает существовать, мягко говоря, некорректно. Это произошло несколько лет назад. Таким образом хотят отложить вопрос досрочных выборов. Но было бы корректней поступать так, чтобы в Украине был дееспособный парламент, к легитимности которого не было никаких претензий", - прокомментировал LIGA.net спикер команды Зеленского Дмитрий Разумков.

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Если же Зеленский все-таки пойдет на роспуск Рады, то нардепам остается уповать только на Конституционный Суд, считает Юлия Кириченко. "Возможный указ о роспуске может быть обжалован только в Конституционном Суде. Если его решать обжаловать, а КС примет позитивное решение до досрочных выборов, то их не будет. В тоже время если КС примет свое решение уже после досрочных выборов, то их результаты не будут отменены. Решение не будет иметь обратной силы", - пояснила она.

СЦЕНАРИЙ ВТОРОЙ - НОВАЯ КОАЛИЦИЯ ПОД ЗЕЛЕНСКОГО. Тем не менее у действующей Рады есть способ избежать возможного "разгона" – создать новую коалицию. Публично против этого выступила только фракция Самопомощь. Все остальные, включая НФ и БПП, готовы к переговорам. При этом, как сообщили несколько источников LIGA.net в разных фракциях, сейчас обсуждается создание новой коалиции под Зеленского. "Этим процессом занимаются люди Коломойского. Новая коалиция может убрать не слишком договороспособного Гройсмана с поста премьера", - отметил собеседник издания. Облегчает поиск нужных 226 голосов решение КС 2010 года, согласно которому коалиция может формироваться за счет внефракционных нардепов.

"Нужно формировать новую коалицию под нового президента. Сейчас идут переговоры. Мы должны помочь новому президенту", - сообщил LIGA.net нардеп от НФ Антон Геращенко.

Свой интерес в формировании новой коалиции есть и у Батькивщины. Публично фракция заявила о готовности к переговорам, если коалиция поддержит "Новый курс" Юлии Тимошенко. На самом деле Тимошенко не против занять пост главы правительства до следующих парламентских выборов, которые запланированы на осень. "На должности премьера она, например, может снизить цены на газ и поднять себе рейтинг перед парламентскими выборами", - объяснил собеседник LIGA.net в Батькивщине.

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Даже если такая коалиция под Зеленского будет создана, каждое отдельное голосование будет проходить в постоянных торгах, отмечают источники в Народном фронте. "От выборов мы может себя и спасем, но очень большая вероятность, что подобные коалиция и правительство будут в полуживом состоянии", - считает собеседник.

СЦЕНАРИЙ ТРЕТИЙ - БЕЗ РОСПУСКА И КОАЛИЦИИ. По информации источников LIGA.net в окружении новоизбранного президента, окончательное решение о роспуске Рады еще не принято. Часть команды Зеленского считает, что досрочные выборы не нужны, поскольку нужно успеть подготовить партию Слуга народа к следующим выборам и найти надежных людей. В тоже время часть агитирует за роспуск Рады и выборы в конце июля, чтобы Зеленский не успел растерять свой рейтинг к осени и завел в парламент больше людей.

Кроме того, команду Зеленского насторожила информация о том, что Порошенко и его политическая сила очень даже не против досрочных выборов, поскольку партийный актив был привлечен к президентской кампании и готов к летним выборам. А у конкурентов, наоборот, еще ничего глобально нет и необходимо время для разворачивания штабов и кампании.

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