Тема дня. Филарет пошел против Епифания. Это грозит ПЦУ расколом?

Конфликт между основателем УПЦ КП Филаретом и предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием выплеснулся из церковных коридоров на публику. Чем это угрожает (или нет) автокефалии и какими могут быть сценария выхода из ситуации - разбор LIGA.net.

ЧТО ПРОИЗОШЛО. 8 мая патриарх Филарет разослал епископам ПЦУ письмо на бланках Киевского патриархата: их приглашают на "братскую встречу" 14 мая. Епифания на нее не позвали. Скрин этого письма выложили в соцсети некоторые архиереи.

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А 9 мая в интервью ТСН Филарет объявил, что УПЦ КП, о самороспуске которой сообщили 15 декабря 2018 года перед поместным собором - все еще существует. "Ликвидировать Киевский патриархат может только тот, кто его создал", - сказал он, имея в виду себя.

Филарета считают одним из идеологов создания ПЦУ (за это он получил звание Героя Украины). Но сам процесс давался ему нелегко. Одним из условий, которое он выдвигал к участникам собора, было избрание предстоятелем Епифания - его правой руки. Расчет был на то, что Епифаний согласится управлять церковью только формально - так что Филарет сохранит власть и влияние, рассказывали тогда LIGA.net участники переговоров.

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Теперь основатель УПЦ КП публично подтвердил, что у него с преемником была такая договоренность: Епифаний в новой церкви должен был отвечать только за связи ПЦУ с другими поместными церквями. Вместо этого, посетовал Филарет, Епифаний с ним практически не общается. Но Епифаний признал конфликт. Говорить о возвращении Киевского патриархата он считает неуместным: это путь в изоляцию, которая может закончиться отзывом томоса. Самороспуск УПЦ Киевского патриархата, напомнил предстоятель, был условием проведения собора в декабре-2018.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. И Епифаний, и Филарет прекрасно понимают, что конфликт может привести к расколу церкви - чем неминуемо воспользуется УПЦ МП. Как минимум, это притормозит переход приходов Московского патриархата в ПЦУ (на середину апреля таких было более 500). Филарет на вопрос журналистов, допускает ли он разделение ПЦУ, четко ответил: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

Эти планы вряд ли реализуемы: Филарет не сможет реанимировать Киевский патриархат, прогнозирует LIGA.net религиовед Юрий Черноморец. Если почетный патриарх ПЦУ пойдет в раскол, то, скорее всего, к нему присоединится лишь небольшое количество приходов, и получится мини-церковь. "Возможно, даже никто не присоединится", - говорит он. Но в любом случае это сильно ударит по имиджу всего украинского православия и вообще Украины. Как раз сейчас идут переговоры о признании ПЦУ другими церквями, в этом году ожидались несколько таких решений.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Именно ПЦУ во главе с Епифанием получила томос, автокефалию, и именно за признание этой церкви другими церквями сейчас идет соревнование, объясняет Черноморец. Филарет является старшим членом синода, руководит Киевской епархией и монастырями Киева. Однако не в его власти восстанавливать УПЦ КП или начинать дискуссии об этом: "Насколько я знаю, его ревность была на самом деле разбужена некоторыми политиками из числа тех, которые позерно называются патриотами, а на самом деле ориентируются на Москву".

Для патриарха Филарета и вообще Православной церкви Украины из этой ситуации есть три выхода, считает религиовед.

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Первый. Страсти успокаиваются, Филарет занимает место реформатора и помогает строить ПЦУ.

Второй. Патриарх уходит в отставку как член синода ПЦУ, а дальше как пенсионер-архиерей настоятельствует во Владимирском соборе.

Третий. Филарет все же пытается восстановить УПЦ КП, Вселенский патриархат его осуждает, вплоть до применения церковных санкций.

"Тогда он умрет мирянином. Поскольку никаких рациональных аргументов в пользу восстановления УПЦ КП патриарх Филарет привести не может, его позиция в ПЦУ поддержки не найдет. Тем более не будет поддержки в рядах верующих и в украинском обществе", - говорит Черноморец.

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