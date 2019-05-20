Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.05.2019, 23:48

Тема дня. Гройсман уходит: что это означает для Украины

Тема дня. Гройсман уходит: что это означает для Украины - Фото
Степан Кубив, Арсений Яценюк и Владимир Гройсман во время инаугурации Владимира Зеленского (скриншот видео)

Даже если Гройсман будет уволен, этот состав правительства, скорее всего, будет работать до осени. Если не повезет, то намного дольше

Реклама
Реклама

В понедельник, 20 мая, премьер-министр Владимир Гройсман принял решение подать в оставку. К этому его призвал новый президент Владимир Зеленский. Теперь Верховная Рада должна решить: отправлять в отставку "коалиционного" премьера или дать ему доработать до внеочередных выборов. Почему Гройсман послушался Зеленского, уволит ли его парламент и как действующий премьер планирует заходить в следующую Раду, - коротко в материале LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. "Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - сообщил Гройсман на брифинге 20 мая. Теперь, по закону, парламент должен рассмотреть отставку Гройсмана не позднее чем на десятый день после поступления заявления. Учитывая, что заявление Гройсмана будет направлено в парламент 22 мая, то отставка Гройсмана будет рассмотрена до 31 мая включительно.

Реклама

"Президент выбрал другой путь. И я считаю, что сегодня своим заявлением он взял на себя всю ответственность перед теми будущими угрозами, которые есть в повестке дня", -подчеркнул действующий премьер. Позже в эфире программы Свобода слова Гройсман призвал Зеленского немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра и правительства.

Нардеп от БПП Валерий Карпунцов считает, что Гройсман подал в отставку только сейчас, а не сразу после развала коалиции, потому что до конца не знал, решиться ли Зеленский на роспуск парламента. "Он не думал, что его так публично унизят. Это ж не Луценко, которому говорят уходить, а он не уходит", - отметил в комментарии LIGA.net Карпунцов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Решение об отставке Гройсман принял после инаугурационной речи нового президента Зеленского. Тот процитировал американского президента Рональда Рейгана и заявил, что правительство "может взять листок бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах".

Читайте также
Зеленский - следующий президент. Теперь официально 30.04.2019Встреча была. Гройсман рассказал, о чем говорил с Зеленским 27.04.2019Гройсман поздравил Зеленского и поблагодарил Порошенко 21.04.2019

Если украинский парламент удовлетворит заявление Гройсмана, то это повлечет отставку всего правительства. При этом Кабмин продолжит исполнять свои обязанности до начала работы новосформированного правительства. В тоже время предложения о кандидатуре нового премьера и состава Кабмина должна, согласно Конституции, внести коалиция депутатских фракций. Поэтому исполнение обязанностей этим правительством может растянутся. На это время состав правительства получает приставку "и.о", а функции премьера выполняет первый вице-премьер (сейчас это Степан Кубив).

Читайте также: Гройсман заявил об отставке с поста премьер-министра

"В данном случае премьер подал заявление лично. Если заявление будет удовлетворено, он должен быть отпущен. И только после этого решается вопрос, кто будет управлять правительством… Если такого голосования не будет, то Конституция все равно устанавливает, что правительство продолжает исполнять обязанности, и автоматически функции премьер-министра исполняет первый вице-премьер", - объяснил LIGA.net Глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Собеседники LIGA.net среди нардепов и экспертов сходятся во мнении, что в Верховной Раде найдутся 226 голосов под отставку Гройсмана.

Реклама

"А смысл держать Гройсмана? Ведь вся ответственность после отставки будет на Зеленском. Хочет показать, как лучше – давай своих. А любое кадровое решение, как правило, вызывает понижение рейтинга", - заявил LIGA.net собеседник в Народном фронте.

Политолог Петр Олещук считает, что своим решением Гройсман снимает с себя ответственность за происходящее в стране. "Гройсман принимает эти правила игры и, по сути, начинает свою собственную избирательную кампанию. Сейчас нас ожидают сложные проблемы в экономике: переговоры с МВФ и решение газового вопроса. Таким образом, Гройсман снимает с себя ответственность и перекладывает ее на команду президента", - сообщил Олещук в комментарии LIGA.net.

Гройсман уже четко дал понять, что будет принимать участие в парламентских выборах. На брифинге 20 мая он заявил о намерении сформировать в новом парламенте "профессиональную партию". 

"Я буду принимать участие в парламентских выборах и на этой неделе я это скажу", - заявил Гройсман 20 мая вечером. Не до конца ясен лишь формат его участия. 

Читайте также: "Ради мира готов на все". Вся речь Зеленского в Раде - за минуту

"Есть информация, что Гройсман, Виталий Кличко и часть Народного фронта думают над объединением в один политический проект", - сообщил LIGA.net нардеп Карпунцов. Кроме того, сразу несколько источников в бывшей коалиции заявили, что Гройсман также общается с Петром Порошенко касательно возможного совместного похода на выборы. "Если Порошенко что-то и предлагает Гройсману, то в количестве одного-двух мест в списке. Гройсмана формат "младшего брата" не устраивает, поэтому перспектив договорится у них мало", - рассказывает источник в НФ.

Политолог Олещук сомневается в целесообразности совместного похода на выборы Гройсмана и Порошенко. "Если Порошенко будет претендовать на патриотическую нишу, то Гройсман будет претендовать на роль хозяйственника. У них разные электоральные ниши и разный имидж. Я не уверен, что им выгодно идти вместе. Очевидно, что Гройсман будет дистанцироваться от коррупционного негатива Порошенко", - считает политолог.

В любом случае до осени (и это при лучших раскладах) Украина, вероятнее всего, будет жить со старым правительством, только без Гройсмана. При худшем сценарии – новоизбранная Рада не сможет сформировать коалицию (соответственно, правительство) и уйдет на перевыборы.

Читайте также: Верховная Рада отвечает Зеленскому. Позиция фракций - коротко


специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, владимир гройсман, кабинет министров, арсений яценюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Драма ПриватБанка в 146 СМСках: проблемы, национализация, война
Политика Драма ПриватБанка в 146 СМСках: проблемы, национализация, война
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 