Тема дня. Гройсман уходит: что это означает для Украины

В понедельник, 20 мая, премьер-министр Владимир Гройсман принял решение подать в оставку. К этому его призвал новый президент Владимир Зеленский. Теперь Верховная Рада должна решить: отправлять в отставку "коалиционного" премьера или дать ему доработать до внеочередных выборов. Почему Гройсман послушался Зеленского, уволит ли его парламент и как действующий премьер планирует заходить в следующую Раду, - коротко в материале LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. "Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - сообщил Гройсман на брифинге 20 мая. Теперь, по закону, парламент должен рассмотреть отставку Гройсмана не позднее чем на десятый день после поступления заявления. Учитывая, что заявление Гройсмана будет направлено в парламент 22 мая, то отставка Гройсмана будет рассмотрена до 31 мая включительно.

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"Президент выбрал другой путь. И я считаю, что сегодня своим заявлением он взял на себя всю ответственность перед теми будущими угрозами, которые есть в повестке дня", -подчеркнул действующий премьер. Позже в эфире программы Свобода слова Гройсман призвал Зеленского немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра и правительства.

Нардеп от БПП Валерий Карпунцов считает, что Гройсман подал в отставку только сейчас, а не сразу после развала коалиции, потому что до конца не знал, решиться ли Зеленский на роспуск парламента. "Он не думал, что его так публично унизят. Это ж не Луценко, которому говорят уходить, а он не уходит", - отметил в комментарии LIGA.net Карпунцов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Решение об отставке Гройсман принял после инаугурационной речи нового президента Зеленского. Тот процитировал американского президента Рональда Рейгана и заявил, что правительство "может взять листок бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах".

Если украинский парламент удовлетворит заявление Гройсмана, то это повлечет отставку всего правительства. При этом Кабмин продолжит исполнять свои обязанности до начала работы новосформированного правительства. В тоже время предложения о кандидатуре нового премьера и состава Кабмина должна, согласно Конституции, внести коалиция депутатских фракций. Поэтому исполнение обязанностей этим правительством может растянутся. На это время состав правительства получает приставку "и.о", а функции премьера выполняет первый вице-премьер (сейчас это Степан Кубив).

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"В данном случае премьер подал заявление лично. Если заявление будет удовлетворено, он должен быть отпущен. И только после этого решается вопрос, кто будет управлять правительством… Если такого голосования не будет, то Конституция все равно устанавливает, что правительство продолжает исполнять обязанности, и автоматически функции премьер-министра исполняет первый вице-премьер", - объяснил LIGA.net Глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Собеседники LIGA.net среди нардепов и экспертов сходятся во мнении, что в Верховной Раде найдутся 226 голосов под отставку Гройсмана.

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"А смысл держать Гройсмана? Ведь вся ответственность после отставки будет на Зеленском. Хочет показать, как лучше – давай своих. А любое кадровое решение, как правило, вызывает понижение рейтинга", - заявил LIGA.net собеседник в Народном фронте.

Политолог Петр Олещук считает, что своим решением Гройсман снимает с себя ответственность за происходящее в стране. "Гройсман принимает эти правила игры и, по сути, начинает свою собственную избирательную кампанию. Сейчас нас ожидают сложные проблемы в экономике: переговоры с МВФ и решение газового вопроса. Таким образом, Гройсман снимает с себя ответственность и перекладывает ее на команду президента", - сообщил Олещук в комментарии LIGA.net.

Гройсман уже четко дал понять, что будет принимать участие в парламентских выборах. На брифинге 20 мая он заявил о намерении сформировать в новом парламенте "профессиональную партию".

"Я буду принимать участие в парламентских выборах и на этой неделе я это скажу", - заявил Гройсман 20 мая вечером. Не до конца ясен лишь формат его участия.

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"Есть информация, что Гройсман, Виталий Кличко и часть Народного фронта думают над объединением в один политический проект", - сообщил LIGA.net нардеп Карпунцов. Кроме того, сразу несколько источников в бывшей коалиции заявили, что Гройсман также общается с Петром Порошенко касательно возможного совместного похода на выборы. "Если Порошенко что-то и предлагает Гройсману, то в количестве одного-двух мест в списке. Гройсмана формат "младшего брата" не устраивает, поэтому перспектив договорится у них мало", - рассказывает источник в НФ.

Политолог Олещук сомневается в целесообразности совместного похода на выборы Гройсмана и Порошенко. "Если Порошенко будет претендовать на патриотическую нишу, то Гройсман будет претендовать на роль хозяйственника. У них разные электоральные ниши и разный имидж. Я не уверен, что им выгодно идти вместе. Очевидно, что Гройсман будет дистанцироваться от коррупционного негатива Порошенко", - считает политолог.

В любом случае до осени (и это при лучших раскладах) Украина, вероятнее всего, будет жить со старым правительством, только без Гройсмана. При худшем сценарии – новоизбранная Рада не сможет сформировать коалицию (соответственно, правительство) и уйдет на перевыборы.

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