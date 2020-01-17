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17.01.2020, 20:15

Тема дня. Отставка Гончарука: кому не угодил премьер и почему Зеленский его поддержал

Тема дня. Отставка Гончарука: кому не угодил премьер и почему Зеленский его поддержал - Фото
Владимир Зеленский и Алексей Гончарук (фото - пресс-служба президента)

Почему в истории с отставкой Гончарука на ум приходит история с заявлением Андрея Богдана

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому. Хотя должен был парламенту. Большинство фракции Слуга народа сразу же встало на защиту премьера, а неофициально нардепы и вовсе утверждают – никакой отставки не будет. В итоге сбить Гончарука пока не получилось. Зачем Гончарук написал заявление и к чему это приведет - коротко разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. "Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук в Facebook. Этот пост стал реакцией на скандал с "пленками Гончарука", на которых премьер обсуждает, как именно донести информацию о состоянии дел в экономике до президента, у которого "туман в голове" и "примитивное понимание экономических процессов".

Офис президента мгновенно отреагировал на пост Гончарука и сообщил, что Зеленский получил заявление и рассмотрит его. Глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия назвал решение Гончарука "правильным, сильным" и "подчеркивающим его командность". С трибуны Рады Гончарук заявил: "Мы все пришли во власть благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Мы все его уважаем. Цель манипуляций – посеять раздор внутри команды, создать впечатление, как будто кто-то не уважает президента. Это не правда. Мы одна команда и ей хотим оставаться". Большинство депутатов от президентской силы встретило его речь аплодисментами, хотя выкрики "ганьба" можно было услышать с галерки.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Согласно Конституции, отставка премьера автоматически означает отставку всего правительства. В то же время, согласно основному закону, премьер должен заявить о своей отставке не президенту, а парламенту. И именно этот факт заставил задуматься: не повторяется ли история с заявлением главы Офиса президента Андрея Богдана, который якобы написал заявление, однако до сих пор не представил подтверждений этого. Первые лица государства и тогда говорили, что они едины, а их политическую судьбу решать президенту.

То есть, происходящее сейчас может быть инсценировкой отставки. В пользу этой версии говорит и необычно быстрая коммуникация между ветвями власти. Пост Гончарука появился в 09:21, комментарий Арахамии о командности премьера – в 09:26, реакция Офиса президента – в 09:35. "Гончарук – это Богдан номер два?" - спросил корреспондент LIGA.net одного из руководителей фракции СН. "Можно и так сказать. В любом случае, отставки Гончарука не будет. Это не более, чем срежиссированная игра", - ответил собеседник издания. "Он бы хоть заявление не президенту, а в Раду подал. Тогда бы это хоть выглядело нормально", - добавляет еще один депутат от СН.

Также во фракции попытались объяснить, зачем это все затевалось. "После истории с записями Зеленскому нужны были публичные извинения от Гончарука. Сегодняшним заявлением Гончарук это и сделал. Кроме того, после этой истории рейтинг лично Гончарука должен укрепиться, поскольку Зеленский его не собирается увольнять, тем самым показывая обществу, что он доверяет премьеру", - рассказал один из заместителей главы фракции СН.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Зеленский отреагировал на заявление вечером. Президент встретился с Гончаруком на Банковой и отказал ему в увольнении. "Я подумал, что это правильно будет, я решил дать вам шанс, шанс вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны, очень беспокоят наше общество", - сказал Зеленский. До этого Зеленский встретился с руководителями правоохранительных органов и поручил им за две недели установить, кто записывал совещание премьер-министра.

Еще днем журналисты сфотографировали в сессионном зале парламента переписку одно из нардепов СН, согласно которой "Арахамия нас заверил, что президент его (Гончарука – ред.) помилует". Сам же Арахамия в общении с журналистами высказался против отставки Гончарука, вспомнив поговорку "Коней на переправе не меняют". Кроме того, представитель Кабмина в Раде Елена Шуляк заверила журналистов, что президент не будет подписывать заявление премьера. Поэтому решение Зеленского нельзя назвать неожиданностью.

Не последнее слово сыграли международные партнеры: в пятницу Международный валютный фонд (МВФ) заявил о поддержке текущей политики Кабмина и НБУ. "Для нас поддержка МВФ и западных партнеров важна. Поэтому условную Алену Бабак мы можем снять. А вот Тимофея Милованова и тем более Гончарука - нет", - объяснил источник из близкого окружения Зеленского. У президента считают, что главным бенефициаром в случае отставки правительства Гончарука был бы главный враг МВФ в Украине олигарх Игорь Коломойский, жаждущий вернуть себе ПриватБанк.

Напомним, именно действующий Кабмин в декабре внес в Раду законопроект, запрещающий экс-владельцам возвращать банки, признанные неплатежеспособными. Поэтому в Слуге народа прогнозируют новые медийные атаки против правительства, которые с удовольствием будет помогать раскручивать одиозный олигарх.

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специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: отставка премьер-министра, алексей гончарук, отставка правительства
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