Тема дня. Почему Рада не сдала Вилкула и Колесникова

"Слишком мелкие нарушения", - говорят в депутатском корпусе, объясняя провал голосований по депутатам

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Большинство политических сил, представленных в нынешнем созыве парламента, еще в 2014 году обещали отменить депутатскую неприкосновенность. Прошло 4 года, а нардепов до сих пор невозможно привлечь к уголовной ответственности без согласия Рады. Более того, 16 октября Верховная Рада отказалась снять неприкосновенность с депутатов от Оппозиционного блока Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Почему депутаты не поддержали представления генерального прокурора Юрия Луценко - в материале LIGA.net.

С чего началось. В мае 2018 года генпрокурор внес в парламент представления на снятие неприкосновенности с Вилкула и Колесникова. В июне регламентный комитет вернул их спикеру Андрею Парубию - депутаты якобы не смогли получить для ознакомления представления и дополнительные материалы к ним. В сентябре Луценко повторно внес представления на нардепов, которые в этот раз были рассмотрены комитетом и направлены для принятия решения в сессионый зал.

Примечательно, что на заседании комитета интересы Вилкула представлял адвокат Алексей Баганец, который в 2010-2012годах был защитником Юрия Луценко. Политолог Петр Олещук считает данный факт желанием Вилкула позиционировать себя жертвой политических преследований: "Вилкул может теперь говорить, что его преследуют, потому что он серьезный политик, который представляет восток Украины и его боятся", - сказал он LIGA.net.

По версии следствия, в 2011-2012 годах Вилкул в должности главы Днепропетровской облгосадминистрации издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельхозпредприятий Никопольского района. Кроме того, по версии следствия, Вилкул издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности компании Арт Ленд, из земель сельхозназначения в земли промышленности.

Колесников, по версии следствия, в 2012 году в должности главы Агентства госимущества подписал документы, в результате чего стало возможным отчуждение производственного и лабораторно-бытового корпусов госпредприятия Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки в Днепре общей площадью почти 7 тыс кв м.

Как развивалось. За снятие неприкосновенности с Вилкула проголосовали 137, а с Колесникова – 163 депутата. Так, для примера, во фракции БПП за представление на Вилкула проголосовали 49 из 135 депутатов, а в НФ – 36 из 81. Луценко назвал итоги голосования "Днем позора Рады".

Практически все собеседники LIGA.net в парламенте отмечают, что представления на экс-регионалов не качественные и даже, если бы парламент поддержал их, то дела развалились бы в суде. Депутат от Оппоблока Юрий Павленко считает, что представления не имеют никакой доказательной базы, а показания ключевого свидетеля сфабрикованы.

Политолог Петр Олещук считает, что прокуратура как будто специально придумала наиболее безосновательные представления, у которых нет будущего в суде: "Генпрокуратура хотела показать, что она расследует дела против бывших представителей Партии регионов, но депутаты против. Это похоже на политическое шоу со стороны прокуратуры".

Но в целом дело даже не в качестве представления. Собеседник LIGA.net в Народном фронте отмечает, что в представлениях идет речь о "слишком мелких нарушениях" и депутаты, поддержав их, не хотят создавать прецедент. "Много депутатов были госслужащими и подписывали различные документы. Сегодня они проголосуют, а завтра против них внесут представление за то, что они подписали якобы незаконное решение", - говорит представитель НФ.

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Кроме того, коалиция держит в уме сценарий, при котором в следующем парламенте будет представлено много представителей Оппозиционного блока, и никто попросту не хочет наживать врагов.

Также провальное голосование по представлениям собеседники в коалиции связывают с договоренностями бизнес-партнеров - президента Петра Порошенко с олигархом Ринатом Ахметовым. Как известно, Вилкула и Колесникова относят как раз к группе Ахметова во фракции ОБ.

Что дальше. В Генеральной прокуратуре LIGA.net сообщили, что пока не знают, будут ли снова вносить представления на Вилкула и Колесникова. Но сегодняшние голосования показали, что страна входит в предвыборный цикл. Власть имущие осознают, что после выборов их позиции могут ослабнуть. Поэтому чем ближе к выборам, тем меньше шансов, что какие-либо представления Генпрокуратуры будут проголосованы.