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20.08.2019, 00:15

Тема дня. Впервые за 20 лет премьер Израиля в Украине. Почему это важно

Тема дня. Впервые за 20 лет премьер Израиля в Украине. Почему это важно - Фото
Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху (Фото: пресс-служба президента Украины)

Налаживание отношений с Израилем может стать как успехом Владимира Зеленского, так и очень серьезным испытанием. Вот, почему

Сегодня в Киев впервые за 20 лет прилетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Почему это важно, о чем договорились Владимир Зеленский и его гость, чем вызван инцидент с женой премьера Сарой Нетаньяху: все об историческом визите - коротко рассказывает и объясняет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Зеленский встретил Нетаньяху утром у входа в Мариинский дворец. После этого президенты Украины и Израиля провели встречу в узком кругу. И быстро подписали ряд важных документов: в израильских вузах будет больше украинского языка, а в украинских - иврита; в обеих странах планируют открыть техноцентры для ученых и IT-шников; есть договоренности о сельском хозяйстве и патентах, пересечении границы. Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом, а Нетаньяху - побывал в Бабьем Яру.

На встрече также обсуждалось расширение зоны свободной торговли между странами на сферу услуг. Зеленский напомнил, что совместный украинско-израильский товарооборот превысил 1 млрд долларов. "Нет никакого сомнения, скоро эта цифра значительно увеличится благодаря подписанию соглашения о свободной торговле товарами между Украиной и Израилем", - сказал он.

Как Зеленский встретил Нетаньяху: видео

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Визит премьера Израиля в Украину стал первым за 20 лет. В прошлый раз он прилетал в Киев во время первой каденции в правительстве, а это было еще в марте 1999 года. Для Зеленского это тоже новый опыт: Нетаньяху стал первым политиком мирового уровня, которого он принял. До этого отношения между странами складывались не лучшим образом.

Например, Украина не поддержала Израиль в ООН при решении вопросов о спорных территориях, включая Восточный Иерусалим, и не согласилась признать суверенитет над Голанскими высотами. Визит Нетаньяху должен был перезапустить отношения.

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"Сегодня мы начали с вопросов, в которых наши израильские друзья разбираются лучше других. Это вопросы войны и безопасности. Нам есть чему учиться у Израиля, особенно в обороне", - сказал на коротком общем брифинге после встречи президент Зеленский. Израиль поддерживает территориальную целостность Украины, имеет неизменную позицию по войне в Донбассе и аннексии Крыма, добавил он.

Здесь можно посмотреть, чем закончилась встреча Зеленского и Нетаньяху

Подробности переговоров Украины и Израиля на военную тематику президент и премьер оставили за кадром. А они, по данным журналистов, тоже имели место. За последние годы Израиль продал в Украину средства радиоэлектронной борьбы и средства связи, написал сегодня в своем Facebook журналист Юрий Бутусов. Программы сотрудничества еще расширяются: речь идет о модернизации истребителей и продаже радаров. "Вся эта техника на порядок выше любых российских образцов", - утверждает он. Израиль заинтересован в сдерживании РФ, чтобы ограничить экспансию Путина в Сирии, а также противодействовать союзу России с террористами Хезболлах и Ирана.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Этот прорыв очень болезненно восприняли в РФ, считает Бутусов. Москва прекрасно понимает, что укрепление связей Украины с Израилем будет направлено против Кремля. Чтобы отвлечь внимание от важности визита, там уже заработала пропагандистская машина.

В нескольких кремлевских СМИ были опубликованы материалы с заголовками в стиле "Зачем Нетаньяху зеленая грусть". А сомнительные "украинские эксперты" принялись напоминать, что власть в Украине захватили неонацисты и антисемиты, и Израиль в курсе.

С энтузиазмом разлетелся по русскоязычным СМИ и ролик журналиста Channel 9 Israel Дмитрия Дубова, на котором жена Нетаньяху Сара, как показалось многим, небрежно отнеслась к преподнесенному украинской делегации караваю. Это опровергли сначала в Офисе президента - говорят, сделала это неумышленно и не хотела проявить какое-либо неуважение к Украине.

Затем Нетаньяху записал видеообращение "Слыхали о хлебе?", в котором заверил, что его жена уважает Украину и даже прибыла в Киев в одежде желто-голубых цветов. "Я провожу исторический визит в Украину, но сомневаюсь, что он получил бы такое широкое освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом" - заверил он (посмотреть все видеообращение можно здесь).

Свое обращение Нетаньяху заканчивает странной фразой о том, что его визит "приносит... представительство Украины в Иерусалиме". Официально в Офисе президента об этом не говорят ни слова.

Признание Иерусалима - сложная для мира и Украины тема. Как Израиль, так и Палестинская автономия официально считают Иерусалим своей столицей. И никто в мире, включая ООН и ЕС, не спешит выбирать сторону в конфликте. Для Украины выбор осложняется территориальными претензиями РФ на Крым. Признание Иерусалима (например, согласие разместить там, а не в Тель-Авиве представительство Украины) может навредить официальному Киеву в борьбе за восстановление украинской власти над аннексированным Россией крымским полуостровом.

Однако если определенная сделка между Украиной и Израилем будет заключена, Киев в обмен на подобную уступку со своей стороны может добиться многого. И вряд ли речь только о признании Голодомора - геноцидом со стороны Израиля. Две страны могли бы наладить более тесное военное сотрудничество, углубив двусторонние отношения до стратегических. Если только Украина готова отказаться от другого стратегического союзника в регионе - Турции. Потому что признание Иерусалима неминуемо приведет к проблемам с Анкарой.


специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: Владимир Зеленский, Беньямин Нетаньяху, Израиль, Сара Нетаньяху
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