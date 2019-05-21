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21.05.2019, 20:00

Тема дня. Зачем Зеленскому досрочные выборы в Верховную Раду

Тема дня. Зачем Зеленскому досрочные выборы в Верховную Раду - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Зеленский распустил Раду и отправил депутатов на досрочные выборы. Теперь парламент решит, по каким правилам будут играть в июле

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Во вторник, 21 мая, в Администрации президента состоялась встреча президента Владимира Зеленского с руководством парламента и лидерами парламентских фракций. Как итог: Зеленский не передумал распускать Раду, однако дал шанс парламенту изменить закон о выборах перед опубликованием указа, попросив собраться нардепов 23 мая. Что именно предлагает Зеленский, почему ему это очень выгодно и согласны ли на изменение правил фракции, - в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. "Главным аргументом для роспуска Рады является низкое доверие граждан к этой институции – 4%... Я как гарант Конституции обязан гарантировать права украинцев, Юридическое основание для роспуска – с 2016 года не существовала коалиции", - приводит слова Зеленского в ходе встречи пресс-служба АП. Позже на сайте АП появился указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении досрочных выборов. Внеочередные выборы назначены на 21 июля. В пресс-службе Зеленского LIGA.net уточнили, что официально указ вступит в силу со дня опубликования в газетах Голос України и Урядовий кур'єр. Предварительно это произойдет 24 мая, на следующий день после внеочередного заседания парламенте.

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Также на встрече была затронута тема изменения избирательного законодательства, в частности отмена мажоритарной системы и снижение проходного барьера с пяти до трех процентов. Для этого спикер парламента Андрей Парубий по просьбе Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Если действующий парламент согласится на предложение Зеленского, то у президента будет реальный шанс завести в новый парламент огромную фракцию (больше 226 человек) и единолично сформировать коалицию. Для понимания: согласно последнему опросу, рейтинг партии Слуга народа равен 40%. Если выборы будут проходить по нынешним правилам, то Слуга народа наберет 40% от 225 мест. При отмене мажоритарки и полном переход к закрытым спискам - 40% от всего состава Рады. Кроме того, голоса тех, кто не преодолеет барьер, распределятся между победителями.

"У него большое искушение единолично получить большинство, не создавая ни с кем коалицию", - сообщил LIGA.net нардеп от БПП Александр Черненко. По его словам, у Зеленского пока нет людей на мажоритарные округа, поэтому при таком большом рейтинге ему выгодная чистая пропорциональная система с закрытыми списками.

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Снижение проходного барьера, по мнению Черненко, является своеобразной политической взяткой другим партиям, чтобы они быстрее согласились на досрочные выборы. "Зеленскому надо будет с кем-то делать коалицию. Ему легче параллельно завести несколько мелких партий, тот же УКРОП и Видродження имени Кернеса и Труханова, и сделать с ними коалицию", - считает Черненко.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Ключевой вопрос сейчас – есть ли в парламенте голоса за изменение закона о выборах. Вице-спикер Оксана Сыроид считает, что под принятый в первом чтении Избирательный кодекс голоса вряд ли найдутся, поэтому ликвидация мажоритарной системы - это определенный консенсус. "Мы понимаем, что Порошенко не просто так сохранял мажоритарку. Он хотел удержать власть, которую имел, и сейчас получить максимальное количество людей в мажоритарных округах, которые кормились из государственного бюджета», - заявила Сыроид журналист после встречи с Зеленским.

В БПП, в свою очередь, готовы к досрочным выборам, однако отмену мажоритарки обсудят на заседании фракции. Как сообщил LIGA.net источник в БПП, сейчас во фракции нет единой позиции по этому поводу. "Я точно знаю, что наши мажоритарщики будут против, а решения партийной части фракции пока нет", - рассказал собеседник в БПП.

По информации источников в разных фракциях и группах, поддерживают инициативу Зеленского Самопомощь, Батькивщина, Радикальная партия, Оппозиционный блок, а также отдельные части Народного фронта и БПП. Поддерживает даже группа мажоритарщиков Видродження. "Те самые мажоритарщики, которые говорят о миллионах долларов для своих округов, при отмене мажоритарки просто занесут эти миллионы партийным боссам, чтобы попасть в проходную часть закрытых списков", - объясняет логику Видродження и части мажоритарщиков собеседник в БПП.

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"Однозначно против Воля народа и мажоритарщики, которые давно прикармливали округа и не уверены, что попадут в проходную часть списков", - рассказывает расклады источник в бывшей коалиции.

В тоже время первый вице-спикер Ирина Геращенко обращает внимание на европейскую практику. "На встрече присутствовала глава ЦИК Татьяна Слипачук, которая очень четко заявила, что стандарты ОБСЕ рекомендуют странам-членам не изменять избирательное законодательство за год до выборов", - рассказала Геращенко журналистам под АП.

Политолог Игорь Петренко считает, что в условиях досрочных выборов будет очень тяжело новым политическим проектам. "У нас будет очень короткая кампания и не будет времени на раскрутку, формирование структуры и ячеек", - сообщил он в комментарии LIGA.net. По словам Петренко, у партии Слуга народа иной случай.

"Это виртуальная партия, которой будет помогать рейтинг Зеленского. Сейчас у них 40% рейтинга, а если Зеленский продолжит агрессивную политику по отношению к старым политикам, то его электоральная поддержка будет продолжать расти", - добавил Петренко.

Он считает, что досрочные выборы по новым правилам – это результат политического консенсуса финансово-промышленных групп. Те же БПП и НФ понимают, что рейтинг Зеленского вряд ли снизится за два месяца, и им нужно соглашаться на такое компромисс, чтобы остаться хоть с чем-то и попробовать создать механизм сдерживания Зеленского в новом парламенте.

Читайте также: Верховная Рада отвечает Зеленскому. Позиция фракций - коротко


специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: Владимир Зеленский, андрей парубий, досрочные выборы, роспуск рады, Слуга народа
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