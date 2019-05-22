Тема дня. Зеленский проиграл первый бой в Раде. Но почему?

"Мы вам ничего не должны". Приблизительно так сегодня, 22 мая, Верховная Рада ответила президенту Владимиру Зеленскому на его предложение по изменению избирательного законодательства. Досрочные выборы 21 июля пройдут по действующим правилам. Почему парламент забраковал первое законодательное предложение Зеленского, кому это выгодно и что теперь будет делать новый президент - коротко объясняет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 21 мая Зеленский провел трехчасовые консультации с руководством парламента и лидерами фракций. Во время встречи в АП Зеленский предложил депутатам пойти на досрочные выборы по новым правилам. Хотя во время инаугурационной речи Зеленский открыто выступил за открытые списки, своим законопроектом он предложил снизить проходной барьер для партий до трех процентов и отменить мажоритарку, что по сути означает полный переход к системе закрытых списков.

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В пояснительной записке к поданному законопроекту говорится, что "роспуск Рады и 60-дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах". Как сообщили лидеры фракций после встречи с президентом, законопроект Зеленского является консенсусным решением.

В связи с якобы найденным консенсусом спикер Рады Андрей Парубий созвал на 22 мая внеочередное заседание, где и должны были рассмотреть изменения в закон о выборах народных депутатов. Указ о роспуске был размещен на сайте АП, однако не опубликован официально, поэтому и не вступил в силу. Таким образом у Зеленского дали своеобразный временной люфт для парламента.

При этом законопроект команда Зеленского писала всю ночь в стенах Администрации, чем вызвало недовольство у многих депутатов. На момент начала пленарного заседания 22 мая документ не был зарегистрирован. А ведь его должен еще рассмотреть профильный комитет, не говоря уже об установленных регламент 14 днях для подачи альтернативных законопроектов.

Пока представители Зеленского пытались зарегистрировать законопроект в аппарате Рады, Парубий затягивал время и предоставил слово фракциям. После двух часов ожидания законопроект наконец-то раздали депутатам. Однако, голосов не хватило даже на включение в повестку дня. Таким образом, законопроект Зеленского был отклонен парламентом.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Можно констатировать: досрочные выборы 21 июля пройдут по старым правилам. Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявляет, что по итогам консультаций у Зеленского и фракций были договоренности, что законопроект будет проголосован. Однако в итоге инициативу президента поддержали лишь Батькивщина, Самопомощь, УДАР (депутаты группы в БПП) и Оппозиционный блок.

"Всем этим партиям необходимо снижение проходного барьера для того, чтобы попасть в новый парламент", - считает политолог Евгений Магда.

Основным лейтмотивом голосования других фракций было нежелание помогать Зеленскому "узурпировать власть". "Все понимали для чего это делается: чтобы партия Слуга народа получила монопольное большинство в будущей Раде… Переход к чистой пропорционалке в таких условиях – первый шаг к узурпации власти", - сообщил LIGA.net нардеп от БПП Александр Черненко.

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К тому же имел место воспитательный элемент в отношениях парламента и президента. "Зеленский – новичок в украинской политике, а хочет вести себя как гроссмейстер. В подобном темпоритме даже Леонид Кучма и Виктор Янукович не позволяли себе действовать. У Зеленского нет эффективной коммуникационной команды, которая в силах доводить свое мнение до разных депутатов. Своими действиями и заявлениями он настроил депутатский корпус против себя", - отметил в комментарии LIGA.net политолог Магда.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Складывается впечатление, что у президента не знают, что делать дальше. Стефанчук говорит, что "еще две пленарных недели впереди и Зеленский может хоть каждый день собирать Раду". А замглавы АП Руслан Рябошапка не видит смысла снова собирать депутатов, ведь "договаривались об одном, а в зале – совсем другое".

"АП, возможно, решила, что парламент выполнит любое их желание. Либо они специально этим не занимались. Чтобы показать, что нардепы противятся предложениям нового президента, что должно, по их расчетам, положительно сказаться на рейтингах Слуги народа", – сообщил нардеп от Самопомощи Роман Семенуха в комментарии LIGA.net.

Нардеп Черненко считает, что даже те фракции, которые еще вчера думали голосовать за законопроект Зеленского, поняли, к чему это может привести. В случае, если бы инициатива Зеленского была одобрена Радой, то в новом созыве Слуга народа единолично бы сформировала коалицию, а Зеленский максимально бы сконцентрировал власть в своих руках.

При действующих правилах ему будет не просто получить коалиционное большинство в новом парламенте, считает политолог Магда. По его словам, Зеленский уже ассоциируется с властью, и все будут его критиковать, попытавшись набрать на этом баллы для себя. "К тому же на момент победы Зеленского партия Слуга народа существовала исключительно на бумаге. Лидер партии Иван Баканов ушел в СБУ. Поэтому непонятно кто будет заниматься подготовкой партии к выборам", - объясняет Магда. Поэтому, скорее всего, в новом парламенте партии Зеленского придется искать себе союзников. Сам же Зеленский призвал своих сторонников выбрать новых политиков даже в мажоритарных округах.

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