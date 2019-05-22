Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.05.2019, 22:26

Тема дня. Зеленский проиграл первый бой в Раде. Но почему?

Тема дня. Зеленский проиграл первый бой в Раде. Но почему? - Фото
Верховная Рада (фото - president.gov.ua)

Несмотря на искушение снизить проходной барьер, большинство фракций поняли, что могут помочь Зеленскому узурпировать власть

Реклама
Реклама

"Мы вам ничего не должны". Приблизительно так сегодня, 22 мая, Верховная Рада ответила президенту Владимиру Зеленскому на его предложение по изменению избирательного законодательства. Досрочные выборы 21 июля пройдут по действующим правилам. Почему парламент забраковал первое законодательное предложение Зеленского, кому это выгодно и что теперь будет делать новый президент - коротко объясняет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 21 мая Зеленский провел трехчасовые консультации с руководством парламента и лидерами фракций. Во время встречи в АП Зеленский предложил депутатам пойти на досрочные выборы по новым правилам. Хотя во время инаугурационной речи Зеленский открыто выступил за открытые списки, своим законопроектом он предложил снизить проходной барьер для партий до трех процентов и отменить мажоритарку, что по сути означает полный переход к системе закрытых списков.

Реклама

В пояснительной записке к поданному законопроекту говорится, что "роспуск Рады и 60-дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах". Как сообщили лидеры фракций после встречи с президентом, законопроект Зеленского является консенсусным решением.

В связи с якобы найденным консенсусом спикер Рады Андрей Парубий созвал на 22 мая внеочередное заседание, где и должны были рассмотреть изменения в закон о выборах народных депутатов. Указ о роспуске был размещен на сайте АП, однако не опубликован официально, поэтому и не вступил в силу. Таким образом у Зеленского дали своеобразный временной люфт для парламента.

При этом законопроект команда Зеленского писала всю ночь в стенах Администрации, чем вызвало недовольство у многих депутатов. На момент начала пленарного заседания 22 мая документ не был зарегистрирован. А ведь его должен еще рассмотреть профильный комитет, не говоря уже об установленных регламент 14 днях для подачи альтернативных законопроектов.

Пока представители Зеленского пытались зарегистрировать законопроект в аппарате Рады, Парубий затягивал время и предоставил слово фракциям. После двух часов ожидания законопроект наконец-то раздали депутатам. Однако, голосов не хватило даже на включение в повестку дня. Таким образом, законопроект Зеленского был отклонен парламентом.

Читайте также
Советник Зеленского: Идеология Слуги народа - либертарианство 22.05.2019Богдан: К семи утра будет готов законопроект-компромисс о выборах 21.05.2019Тема дня. Зачем Зеленскому досрочные выборы в Верховную Раду 21.05.2019

Читайте также: Верховная Рада отвечает Зеленскому. Позиция фракций - коротко

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Можно констатировать: досрочные выборы 21 июля пройдут по старым правилам. Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заявляет, что по итогам консультаций у Зеленского и фракций были договоренности, что законопроект будет проголосован. Однако в итоге инициативу президента поддержали лишь Батькивщина, Самопомощь, УДАР (депутаты группы в БПП) и Оппозиционный блок.

"Всем этим партиям необходимо снижение проходного барьера для того, чтобы попасть в новый парламент", - считает политолог Евгений Магда.

Основным лейтмотивом голосования других фракций было нежелание помогать Зеленскому "узурпировать власть". "Все понимали для чего это делается: чтобы партия Слуга народа получила монопольное большинство в будущей Раде… Переход к чистой пропорционалке в таких условиях – первый шаг к узурпации власти", - сообщил LIGA.net нардеп от БПП Александр Черненко.

Реклама

К тому же имел место воспитательный элемент в отношениях парламента и президента. "Зеленский – новичок в украинской политике, а хочет вести себя как гроссмейстер. В подобном темпоритме даже Леонид Кучма и Виктор Янукович не позволяли себе действовать. У Зеленского нет эффективной коммуникационной команды, которая в силах доводить свое мнение до разных депутатов. Своими действиями и заявлениями он настроил депутатский корпус против себя", - отметил в комментарии LIGA.net политолог Магда.

Читайте также: Тема дня. Зачем Зеленскому досрочные выборы в Верховную Раду

ЧТО ДАЛЬШЕ. Складывается впечатление, что у президента не знают, что делать дальше. Стефанчук говорит, что "еще две пленарных недели впереди и Зеленский может хоть каждый день собирать Раду". А замглавы АП Руслан Рябошапка не видит смысла снова собирать депутатов, ведь "договаривались об одном, а в зале – совсем другое".

"АП, возможно, решила, что парламент выполнит любое их желание. Либо они специально этим не занимались. Чтобы показать, что нардепы противятся предложениям нового президента, что должно, по их расчетам, положительно сказаться на рейтингах Слуги народа", – сообщил нардеп от Самопомощи Роман Семенуха в комментарии LIGA.net.

Нардеп Черненко считает, что даже те фракции, которые еще вчера думали голосовать за законопроект Зеленского, поняли, к чему это может привести. В случае, если бы инициатива Зеленского была одобрена Радой, то в новом созыве Слуга народа единолично бы сформировала коалицию, а Зеленский максимально бы сконцентрировал власть в своих руках.

При действующих правилах ему будет не просто получить коалиционное большинство в новом парламенте, считает политолог Магда. По его словам, Зеленский уже ассоциируется с властью, и все будут его критиковать, попытавшись набрать на этом баллы для себя. "К тому же на момент победы Зеленского партия Слуга народа существовала исключительно на бумаге. Лидер партии Иван Баканов ушел в СБУ. Поэтому непонятно кто будет заниматься подготовкой партии к выборам", - объясняет Магда. Поэтому, скорее всего, в новом парламенте партии Зеленского придется искать себе союзников. Сам же Зеленский призвал своих сторонников выбрать новых политиков даже в мажоритарных округах.

Читайте также: Банковая 95. Что нужно знать о команде Зеленского


специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, Слуга народа, Владимир Зеленский, досрочные выборы, руслан рябошапка, Руслан Стефанчук, роспуск рады
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
IT-прокачка. Как защитить агробизнес от рейдеров и воров
Технологии IT-прокачка. Как защитить агробизнес от рейдеров и воров
Технологии
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 