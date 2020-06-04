Кирилл Тимошенко хочет, чтобы работу Зеленского освещало ограниченное количество СМИ

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко предлагает создать пул из 20-25 журналистов, которые будут освещать работу президента Владимира Зеленского. LIGA.net решила спросить у представителей власти об этой идее, и заодно узнать, что об этом думают медиаэкперты. Сам Тимошенко отвечать на вопросы не захотел - сказал "еще рано".

"ПРЕЗИДЕНТА ДОЛЖНЫ ОСВЕЩАТЬ РЕЙТИНГОВЫЕ СМИ"

"Будет много недовольных. Но это самая продуктивная, рабочая схема. Чтобы пришедшие 25 аккредитованных журналистов получили 25 ответов. Иначе это превращается в процесс обмена мнениями с президентом, самоутверждения, светские беседы", - сказал Тимошенко в интервью изданию Вести.

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По словам замглавы фракции Слуга народа Евгении Кравчук, идея пула не новая и в команде президента ее начали обсуждать год назад. "Это нормальная практика, которая соответствует практикам Белого дома и Елисейского дворца", - сообщила она LIGA.net. И добавила: катализатором идеи с пулом стала недавняя пресс-конференция, когда ОП отказало в аккредитации многим медиа "в связи с карантином". Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объясняла, что СМИ аккредитовали по принципу "рейтинговости" и "динамики развития", а также, чтобы они представляли "разные идеологические платформы". Видимо, именно поэтому вопросы Зеленскому успели задать NewsOne, НАШ, ZiK и Шарий.нет.

Эксперты считают, что рейтинговый принцип не отображает палитру медиа, а "идеологические" принципы – сомнительны. "Во-первых, у нас нет чистых идеологий, - говорит медиаэксперт Диана Дуцик, - Во-вторых, таким способом можно прийти к тому, что в пул попадут и те СМИ, которые, например, представляют террористов".

В свою очередь Кравчук говорит, что популярность СМИ можно объективно считать: "Для телеканалов есть панель Nielsen, для сайтов – это посещаемость (статистика bigmir.net, Gemius), для газет – тираж".

Но, согласно рейтингу телеканалов панели Nielsen за апрель, NewsOne, НАШ и ZiK не входят даже в ТОП-15 каналов по охвату. В рейтинге сайтов от bigmir.net в ТОП-3 по охвату за май Politeka и Znaj.ua. Институт массовой информации в своем списке стабильно отмечает в этих медиа очень низкий уровень соблюдения журналистских стандартов.

В пуле должны быть СМИ, которые декларируют и соблюдают профессиональные стандарты. И по одному от одного владельца

По словам Дуцик, рейтинг телеканалов реален, поскольку без них каналы не смогли бы формировать сетку вещания. "По сайтам больше проблем, ведь существует нечестная конкуренция за трафик (если он покупается). А по печатным изданиям, то вообще большая проблема - сертификация тиражей отсутствует. Поэтому я бы искала другие критерии", - говорит эксперт.

Еще один член совета по вопросам свободы слова при президенте, замдиректора Детектор.медиа Светлана Остапа рекомендует ОП обращать внимание на аудиторию медиа и его владельца. "Должны быть представители и телеканалов, и радиоканалов, и печатной прессы, и онлайн-изданий и информагентств. Но только те, которые декларируют и соблюдают профессиональные стандарты. И по одному от одного владельца", - отметила она в комментарии LIGA.net.

На пресс-конференции Зеленского вопрос смогли поставить представители телеканалов Украина и Украина 24. Оба входят в один холдинг, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.

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КТО И КАК БУДЕТ ОТБИРАТЬ

Важный аспект – кто именно будет решать, какие СМИ достойны включения в президентский пул. Кравчук предлагает подключить совет по вопросам свободы слова при президенте, который может стать органом сорегулирования и "поможет наработать критерии отбора".

Нужно делать тематические встречи, на которые звать журналистов, специализирующихся на этой теме. Не каждый журналист может профессионально осветить тему атомной энергетики или написать о реформе здравоохранения

"Критерием должна быть работа в Киеве. Региональная пресса вряд ли может постоянно приезжать на брифинги и быть в пуле", - считает нардеп, добавляя, что для иностранных СМИ должен быть отдельный формат аккредитации.

"Если у иностранного СМИ есть постоянный спецкор в Киеве, то, очевидно, он может входить в этот пул. А если журналист специально приезжает, чтобы взять интервью, то должен быть дополнительный формат аккредитации", - добавила Кравчук.

По мнению Дуцик, инструмент пула может быть использован для недопуска на пресс-конференцию или брифинг журналистов-расследователей или журналистов, которые критикуют власть, или тех, кто имеет персональный конфликт с пресс-секретарем или кем-то другим из ОП.

"Я бы посоветовала Офису сделать еженедельные тематические брифинги. Такие брифинги существовали при Кучме. Их давал не президент, а чиновники, ответственные за те или иные вопросы. И соответственно на эти брифинги ходили не все журналисты, а только те, которые освещали конкретные темы", - отметила эксперт. По ее мнению, это бы помогло заполнить информационный вакуум, который существует в коммуникации ОП со СМИ.

Остапа поддерживает эту идею. "Аккредитовать при ОП надо больше, чем 20-25 медиа. Делать тематические встречи, на которые звать журналистов, специализирующихся на этой теме. Не каждый журналист может профессионально осветить тему атомной энергетики или написать о реформе здравоохранения", - отметила она.

А КАК В МИРЕ

В качестве примера Тимошенко и Кравчук приводят пулы журналистов в США и странах Европы. По словам экспертов, такая практика действительно есть за границей.

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"В свое время, когда я стажировалась в Германии, одни немецкие журналисты критиковали других за поездки в пуле тогда канцлера Шредера. Даже иронический термин был – "мандариновая журналистика", то есть журналистика приближенных к первому лицу (мандарин здесь в смысле чиновника высокого ранга). Поэтому мы не уникальны", - рассказывает Дуцик.

Практика, которую хотят ввести у нас, больше напоминает Россию. Там есть "прикормленные" несколько десятков медиа, которые чаще всего допускают к телу первого лица

"В США есть Ассоциация корреспондентов Белого дома. Трамп ее ненавидит! Такая практика, которую хотят ввести у нас, мне больше напоминает Россию. Там есть "прикормленные" несколько десятков медиа, которые чаще всего допускают к телу первого лица", - добавляет Остапа. По ее словам, подобный негативный опыт был при Викторе Януковиче.

"Янукович тоже имел свой пул журналистов, которые с ним летали на различные мероприятия, в разные страны. С одной стороны, журналист, который охотится на эксклюзивную информацию, был бы рад оказаться рядом с первым лицом государства. А с другой, когда это одни и те же люди, то они уже теряют хватку журналиста", - считает эксперт.

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