Тест: как хорошо ты знаешь слуг народа. 10 сложных вопросов о Раде. #ВластьЭтоМы

ТЕСТ ВНИЗУ СТРАНИЦЫ

Первый бунт состоялся. Верховная Рада не смогла принять законопроект президента Владимира Зеленского, который дает НАБУ и ГБР право самостоятельно прослушивать чиновников. Его провалили депутаты президентской партии. 67 слуг народа по разным причинам не проголосовали: одни воздержались (вот список), другие отсутствовали в зале. После такого конфуза спикеру Дмитрию Разумкову пришлось срочно закрыть заседание Рады. Глава фракции Давид Арахамия сетует на дезинформацию - говорит, депутаты испугались, что закон используют против них.

Что еще может сделать Верховная Рада без учета позиции Зеленского и его офиса? Пройди короткий тест от LIGA.net и узнай. Но сначала рекомендуем прочитать вот эти материалы - отвечать будет гораздо проще:

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