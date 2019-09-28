Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.09.2019, 13:51

Тест: как хорошо ты знаешь слуг народа. 10 сложных вопросов о Раде. #ВластьЭтоМы

Тест: как хорошо ты знаешь слуг народа. 10 сложных вопросов о Раде. #ВластьЭтоМы - Фото
Андрей Богдан и Дмитрий Разумков (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Кто ты на самом деле, диванный аналитик - или действительно политический эксперт? Пройди тест LIGA.net и узнай

ТЕСТ ВНИЗУ СТРАНИЦЫ

Первый бунт состоялся. Верховная Рада не смогла принять законопроект президента Владимира Зеленского, который дает НАБУ и ГБР право самостоятельно прослушивать чиновников. Его провалили депутаты президентской партии. 67 слуг народа по разным причинам не проголосовали: одни воздержались (вот список), другие отсутствовали в зале. После такого конфуза спикеру Дмитрию Разумкову пришлось срочно закрыть заседание Рады. Глава фракции Давид Арахамия сетует на дезинформацию - говорит, депутаты испугались, что закон используют против них.

Что еще может сделать Верховная Рада без учета позиции Зеленского и его офиса? Пройди короткий тест от LIGA.net и узнай. Но сначала рекомендуем прочитать вот эти материалы - отвечать будет гораздо проще:

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

Читайте также
Пробиться в Раду: как стать помощником депутата. #ВластьЭтоМы 27.09.2019#ВластьЭтоМы. Почему политика должна стать школьным предметом 26.09.2019#ВластьЭтоМы. Как оттащить молодежь от гаджетов, научить лидерству и демократии 16.09.2019

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, молодежь, выбор молодых, #ВластьЭтоМы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
CПЕЦПРОЕКТЫ
Наследие Уляны: 80 главных советов Супрун, как быть здоровым
Экономика Наследие Уляны: 80 главных советов Супрун, как быть здоровым
Экономика
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 