Тест Рады Коломойским, правительство в смартфоне и человек года. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня четверг, 12 декабря. Погода +1-+3, курс доллара 23.60.

Мы решили переформатировать рассылку. Теперь, каждое утро, редактора LIGA.net: Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов будут рассказывать про одно самое важное событие прошедшего дня, что оно значит, и как на нас повлияет. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Раду протестируют Коломойским

Вчера Кабмин внес в Раду законопроект 2571, который делает почти невозможным возврат неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Это страховка на случай если украинские суды решат, что национализация Приватбанка в декабре 2016-го была незаконной и постановят вернуть банк Игорю Коломойскому и Ко. Такое решение шестой апелляционный суд Киева может вынести уже 19 декабря.

Почему это важно. Национализированный три года назад Приват уже обошелся государству в 155 млрд грн. То есть каждый украинец заплатил почти 4000 грн. Возврат банка или денежная компенсация только увеличат эту сумму. Но еще больше будут “имиджевые” потери”. Коломойский в Привате – это красная линия для МВФ, после которой фонд скорее всего, свернет программу, что сильно пошатнет и так не суперпривлекательный инвестиционный климат.

Голосование за этот законопроект станет отличным тестом для депутатов Слуги Народа - по результатам можно будет судить, насколько велико влияние олигарха на фракцию Зеленского. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. На "льготные" кредиты для бизнеса планируют выделить 5 млрд грн

Правительство наконец-то повернулось в сторону малого бизнеса. Дешевые кредиты для украинских предпринимателей – это правильная идея. Нынешние ставки – от 20% – неподъемны для большинства компаний. Если новая программа действительно будет работать – выиграют все. И бизнес – за счет притока денег, и украинцы – благодаря появлению новых рабочих мест, и бюджет – за счет роста налоговых отчислений. Win-win! Лишь бы не сглазить. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Журнал TIME назвал Человека года

Грета Тунберг – человек года. Она собирает сотни тысяч подростков на акции протеста. Муралы с ее лицом появляются по всему миру. Грета – символ борьбы за спасение планеты от экокатастрофы. Ее критикуют диктаторы, называя выродком. Журнал TIME – называет человеком года. Экология планеты приближается к точке невозврата. И, возможно, экодвижение Греты - это последняя попытка достучаться до политиков и магнатов. Коллеги из TIME, Грета - это прекрасный выбор! Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. Государство в смартфоне

Министерство цифровой трансформации запустило бета-версию приложения "Дія" - это что-то вроде государства в смартфоне, когда не надо сидеть в очередях, «ксерокопить» документы за наличку и так далее. Сейчас тестируют электронные водительские права. Если все пройдет хорошо, еще одну бумажку можно перестать с собой носить. Все в смартфоне. Больше по ссылке.

Текст дня. До газовой войны с Россией осталось 20 дней

9 декабря, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин встретились тет-а-тет в Елисейском дворце. Одна из тем переговоров - условия транзитного контракта на поставку российского газа в Европу, срок которого истекает 31 декабря 2019 года.

Несмотря на близость "времени Ч", к результату так и не пришли. Следующий раунд переговоров состоится в двустороннем формате, то есть без участия Еврокомиссии. Мы выясняли, каковы шансы, что Украина и Россия все же договорятся и сумеют избежать третьей газовой войны? И кому дороже обойдется "нулевой транзит"? Больше по ссылке.

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