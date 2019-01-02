Тест Зеленским. Что теперь будет с Тимошенко и Порошенко

31 декабря украинский шоумен Владимир Зеленский официально объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на пост президента. Свое заявление Зеленский сделал до того, как началось новогоднее обращение президента Петра Порошенко. На следующий день Зеленский в очередном видеообращении призвал всех желающих присоединяться к его команде. "Я иду – идем со мной! Сделаем это вместе", - сказал комик. LIGA.net собрала мнения экспертов о выдвижении Зеленского и его шансах на победу.

Политолог Петр Олещук: "У Зеленского есть шанс выиграть у Тимошенко".

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Выдвижение Зеленского - это усиление конкуренции за место во втором туре. Эта новость вряд ли обрадует действующего президента, который сейчас как раз борется за место во втором туре. Мы это видим по резкой реакции окружения президента, поскольку шансы Порошенко на выход во второй тур теперь еще туманней. Зеленскому придется столкнуться с довольно жестким давлением со стороны матерых конкурентов, которые будут пытаться дискредитировать его.

Довольно высока вероятность, что во втором туре мы увидим Зеленского и Юлию Тимошенко. У Зеленского как нового лица есть шанс выиграть у Тимошенко за счет мобилизации протестного электората, который устал от старых политиков.

Его оппоненты будут давить на отсутствие опыта у Зеленского, что он артист, а не политик. Я бы не стал называть его фриком, поскольку «фричества» в нем меньше, чем в некоторых профессиональных политиках. Он – воплощение народного протеста. Общество таким образом протестует против навязывания одной и той же дихотомии, когда ты должен выбирать из ограниченного числа претендентов, которые баллотируются десятилетиями.

Наша политика – это публичное состязание ограниченного числа людей в словесных оборотах и поливании друг друга грязью. В таких условиях очень сильно размывается барьер между политикой и актерским мастерством, поэтому приход артистов в политику был вопросом времени.

Опросы показывают, что у него выше поддержка на юге и востоке. Но нельзя сказать, что это кандидат исключительно юго-восточных областей. Он имеет сравнительно высокую поддержку даже в западных областях. Для него критически важно снять традиционное противопоставление "восток-запад" и "майдан-антимайдан". Оппоненты будут пытаться загнать его в привычную систему координат - отношения с Россией, язык, томос, армия – чтобы поставить ему штамп "ватник" или "пророссийский".

Судя по интервью Дмитрию Гордону, Зеленский – сторонник минимизации влияния государства, увеличения роли референдумов в принятии важных политических решений, то есть прямого народовластия, и свободы предпринимательства. В большей степени это либеральная идеология, ориентированная на молодежь. Он будет стараться комплексно подходить к электорату. У него будет синтетическая идеология без четкого позиционирования. Электорат у него разный и ожидает от него разного. Поэтому ему придется балансировать между образом Голобородько и собой как личностью.

Социолог Евгений Головаха: "Выдвижение Зеленского не влияет на рейтинг Порошенко".

Выдвижение Зеленского существенно меняет ситуацию. Судя по предыдущим рейтингам, он имеет достаточно большую электоральную поддержку. Снизится количество избирателей, которые проголосуют за регионалов, то есть электорат юго-востока. Активность избирателей вырастит за счет молодежи, которая будет симпатизировать Зеленскому и пойдет на выборы. По разным рейтингам, Зеленский сейчас занимает второе-четвертое место.

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Выдвижение Зеленского не влияет на рейтинг Порошенко. За действующего президента будут голосовать люди, которые ценят его вклад в томос и безвиз, то есть ориентирующиеся на запад. А Зеленский рассматривается как многовекторный кандидат, поэтому у него поддержка будет преимущественно на юге и востоке. И это будет наиболее продвинутая часть этих избирателей. Он является кандидатом от той части электората, которой не нравится, что делает Порошенко. Зеленский может также забрать некоторую часть голосов у Тимошенко.

Шансы победить у Зеленского есть, но все будет зависеть от избирательной кампании. Как он ее построит и сможет ли собрать достаточно средств и человеческих ресурсов.

Президентские выборы - колоссальный ресурс на парламентские выборы. Если он даже наберет 12%, то он сможет их конвертировать в такую же поддержу его партии. И это существенно повлияет на политику Украины.

Политолог Евгений Магда: "Зеленский – это тест на зрелость украинского общества".

Выдвижение Зеленского – это политическая технология, за которой стоит Коломойский. Когда человек, ранее не занимавшийся политической деятельностью, делает резонансное политическое заявление в самый жирный прайм-тайм нового года на одном из рейтинговых телеканалов, то это стоит денег. Я не думаю, что у Зеленского есть достаточно средств, чтобы это сделать по собственной инициативе.

Я бы предлагал дождаться регистрации Зеленского и посмотреть, кто окажется его VIP-агитаторами, кто будет работать с ним на местах. Если кто-то из наших граждан считает, что можно выиграть выборы исключительно за счет телевизионной рекламы, то он глубоко ошибается.

Я не вижу случайности в выдвижении Зеленского, потому что его по странной причине уже целый год замеряли социологи. С одной стороны, это тайна, покрытая предвыборным мраком, а с другой – секрет Полишинеля.

Интервью Дмитрию Гордону показало, что знание Зеленского о системе государственного управления находится в зачаточном состоянии. Я бы не сравнивал его с Рейганом, потому что тот, прежде чем стать президентом США, руководил профсоюзом актеров. А для Голливуда – это достаточно серьезная вещь.

Зеленский постарается максимально обстебать президентскую кампанию, он в этом мастер. Но есть некоторые вещи, на которые ему придется давать серьезные ответы, как то: перспектива урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения Крыма, европейская и евроатлантическая интеграция, военное строительство, международные отношения, его команда, его генеральный прокурор, его глава СБУ, его претендент на пост премьер-министра.

В интервью Зеленский, когда его спрашивали о Тимошенко, сказал, что он готов уступить даме. Поэтому ему придется доказать обществу, что он не является техническим кандидатом.

Если человек в быту говорит на русском, то, очевидно, что его избиратель – это электорат бывшей Партии регионов. Часто звучит, что молодежь будет электоратом Зеленского. Но вы попробуйте организованно привести молодых людей на избирательные участки 31 марта и добиться их эффективного голосования.

Пока Зеленский – это кот в мешке. Как только Зеленский будет делать заявления по важным вопросам (а ему придется формировать свою позицию), он будет поляризовать общество. Сможет ли он эффективно вычленить свой электорат за три месяца – это работа его политтехнологов.

Участие Зеленского в президентской кампании – это тест на зрелость украинского общества. Готовы ли мы быть гражданами или мы предпочитаем быть телезрителями.

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