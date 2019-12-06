The Man in the Middle: Что мир узнал о президенте Владимире Зеленском из статьи в TIME

Владимир Зеленский станет первым из президентов Украины, чья фотография появится на обложке журнала TIME. The Man in the Middle (Человек посередине) - так названа статья о нем, уже опубликованная на сайте журнала. Речь о том, что президент Украины оказался в эпицентре крупнейшей мировой политической драмы, между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, подчеркивает TIME.

Что узнает о Зеленском мир из очень авторитетного и популярного американского журнала - разбиралась LIGA.net.

Президентство нелегко далось Зеленскому

Автор статьи, Саймон Шустер, вспоминает Зеленского в марте - уверенного в себе и даже дерзкого актера-комика, который идет в политику и строит планы, как легко поладит с Трампом с помощью острот и улыбок. Сейчас, после того, как реальность оказалась совсем другой, Зеленский показался журналисту постаревшим, уставшим и изменившимся больше, чем можно было ожидать. В президентских покоях здания на Банковой Зеленский чувствует себя как в крепости, из которой хочет сбежать. Журналисту кажется, что президент Украины не просто стал большим реалистом, но и подхватил болезнь политиков, которую сам же хотел излечить - цинизм.

Зеленскому нет дела до внутренних проблем США, у него есть более серьезная проблема - война с Россией

Зеленский не боится вопросов об импичменте, но говорит не о возможных мотивах Трампа, который задерживал $400 млн военной помощи Украине и использовал задержку для давления на украинскую администрацию, а только о своих собственных: в Украине идет война, и ее союзники не могут блокировать помощь для нее, это вопрос справедливости, а не "услуга за услугу". TIME цитирует и слова помощника президента Андрея Ермака: пока в США говорили об импичменте, на востоке Украины гибли люди.

Зеленский чувствует себя в одиночестве и оставлен Западом один на один с Путиным и внутренними проблемами

Трамп пытался давить на Зеленского, требуя возобновления расследования против сына своего основного конкурента Джо Байдена, вместо того, чтобы помочь. Другие силы в США, которые выступают в поддержку Украины, из-за скандала с импичментом заняты совсем другими делами. Европа говорит, что является союзником Украины, но президент Франции Эмманюэль Макрон заявляет о том, что Россия больше не враг НАТО, а канцлер Германии Ангела Меркель, при всей оказанной поддержке, спешит завершить Северный поток-2, который может нанести Украине большой ущерб. Внутри Украины Зеленского обвиняют в капитуляции, а его рейтинги падают. Но он не поддается на давление "сторонников жесткой линии" и отказывается возвращать Донбасс силой, поскольку считает, что тогда умрут сотни тысяч людей и начнется тотальная война, сначала в Украине, потом по всей Европе.

Зеленский больше никому не доверяет

"Доверяет ли он Владимиру Путину", - такой вопрос задали Зеленском журналисты на прошлой неделе. Отвечая, президент не стал заигрывать избирателями в Украине, но и комплиментов Путину не делал. Его ответ свелся к тому, что первые шесть месяцев при власти научили Зеленского, что в политике есть только интересы, верить никому нельзя. В школе Зеленский любил математику, потому что там для него все было ясно. Можно решить уравнение с одной неизвестной, но в политике все - неизвестные.

Послание Зеленского для США и других сильных игроков: Украина - не пешка в чужой игре.

Все, что интересует Зеленского - это чтобы Украина не была частью чьей-то чужой сделки, чьей-то шахматной партии, прикрытием иностранных интересов. Украина - самостоятельная страна. Она решает очень сложные проблемы: журналист TIME пишет, что тема импичмента в США вдруг показалась ему мелкой по сравнению с пожарами, которые тушит Зеленский.