Тимошенко и взносы от кассирш и уборщиц. Вся история - коротко

Журналисты Наші гроші и Схеми обнародовали два независимых друг от друга сюжета о предвыборных деньгах Юлии Тимошенко. Речь о деньгах, которые легально можно использовать на агитацию, рекламу и другие избирательные нужды, переложив на счет кандидата. Медиа нашли фейковые взносы в партийном отчете: миллионы гривень пришли от малообеспеченных граждан. Тимошенко призналась: да, бизнесмены передали деньги через подставных лиц, потому что боятся репрессий. Что нарушила Тимошенко и накажут ли ее за это - коротко объясняет LIGA.net.

Что случилось. Проанализировав финотчет Батькивщины, журналисты установили, что за последние полгода большинство переводов на счет партии из числа 130 млн гривень совершили жители сел и небольших городов. Они делали взносы по 149 тыс гривень - это максимальная сумма, допустимая без спецпроверки.

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По документам работница автомойки в Сумах пожертвовала партии 460 тыс гривень. Она утверждает, что ей удалось насобирать сумму с одной работы. Женщина, которая перечислила в Батькивщину по документам 149 тыс гривень из Кропивницкого призналась, что перечислила не собственные деньги, а полученные от партийцев в ответ на оказанную материальную услугу для лечения дочери. Сначала Тимошенко заявила, что против нее сработало СБУ. Потом признала использование подставных людей, чтобы "защитить бизнесменов-спонсоров".

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"Средние предприниматели, которые хотят перечислить деньги, не могут это сделать от себя, потому что мгновенно открываются уголовные дела", - сказала Тимошенко.

Кроме того, Схемы разузнали, что доверенное лицо ЮВТ Алексей Кучеренко является учредителем объединения "тарифная мобилизации" вместе с экс-прокурором Донецкой области Максимом Гольдарбом. Экс-прокурор является заместителем главы Партии мира Вадима Новинского. Кучеренко отмечает, что это сотрудничество "не является политическим".

Почему это важно. Махинации на выборах могут повлиять на конечный результат в день голосования: избирательные пирамиды различных политических лагерей; непрозрачное финансирование рекламы кандидатов; административный ресурс - все это может привести к тому, что следующий президент будет не избран, а куплен. Поэтому LIGA.net рассказывает об этой истории, связанной с Тимошенко. Ранее мы также публиковали заявления о "предвыборных пирамидах" Петра Порошенко.

Что дальше. Преступления, касающиеся избирательного процесса по уголовному кодексу должна расследовать полиция, говорит юрист РПР Владимир Петраковский. Найденные журналистами факты подпадают под статью УК "нарушение правил финансирования", добавляет LIGA.net юрист гражданского объединения Опора Ольга Коцюруба. Это означает, что полиция имеет право зарегистрировать уголовное производство по обнародованным фактам из медиа, но у МВД нет прямой обязанности это делать.

В НАПК заявили LIGA.net, что громкие сюжеты журналистов "вряд ли повлияют" на деятельность органа. Кроме того, кандидат в президенты, по мнению НАПК, может легально использовать партийные деньги в президентской кампании, переведя их на собственный избирательный счет кандидата. И в этом не будет нарушений избирательного законодательства, говорят в агентстве.

В МВД не спешат открывать дело по сюжетам журналистов. Представитель министерства Артем Шевченко заявил, что полиция сначала дождется результатов проверки финотчета Батькивщины специалистами НАПК и только потом примет решение. В НАПК LIGA.net сказали, что продолжают анализ отчетности партии Тимошенко в обычном режиме, установленный законодательством. По словам представителя НАПК, по процедуре проверка длится два месяца (с 11 февраля по 11 апреля). То есть результаты отчета опубликуют уже после первого тура выборов - не раньше 11 апреля.

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Кому это будет интересно после выборов - трудно сказать. То есть позиция МВД позволяет Тимошенко избежать каких-либо штрафных потерь до первого тура президентских выборов. Возможно, будут проблемы электоральные?

Гендиректор КМИС, профессор Владимир Паниотто считает, что этот скандал "пройдет по касательной" и не зацепит преданных избирателей Тимошенко, но может поколебать недавно присоеденившихся поклонников. На руку Тимошенко играет "перегруженная повестка дня". Поэтому это можно даже перевернуть в свою пользу, сказав, что это преследование властью, говорит социолог. А связь Тимошенко через доверенное лицо с Новинским - электорально сложно оценивать.

Дополнительные баллы коррупционных расследований о конкурентах в следующих опросах может получить Анатолий Гриценко, считает Паниотто, но о точных цифрах говорить не берется.

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