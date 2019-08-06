Тема дня. Москва нарушает перемирие и вынуждает Зеленского воевать

Четверо украинских военных погибли в Донбассе сегодня утром. Президент Владимир Зеленский созывает встречу четырех президентов. Почему не работает "режим тишины", а мирные переговоры с Россией не оправдывают ожиданий Офиса президента - коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. С начала суток российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции в Донбассе. Сначала ночью, в 00:45, почти час стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по военным в районе села Богдановка Донецкой области. А утром в 10:20 начали обстрел возле Павлополя. В результате этих обстрелов погибли четверо украинских военных.

Читайте также: Минск. Сайдик раскрыл детали договоренностей по перемирию и мосту

В штабе ООС сообщили, что боевики переоборудовали мину таким образом, чтобы ее запуск произошел без применения самого миномета.

По информации журналиста Юрия Бутусова, погибшие - воины 36-й бригады морской пехоты. В их позицию было прямое попадание российского снаряда: минометной мины калибра 82 мм, накрученной на реактивный двигатель гранаты ПГ-7 вместо боеголовки.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Россия снова, теперь уже новой украинской власти с ее мирной риторикой, показала: ей нельзя верить. "Режимов тишины в минском процессе объявляли 20 за эти годы, - подсчитала бывший представитель Украины в Минске Ирина Геращенко. - Украина и при Порошенко, и сейчас во времена Зеленского стремилась и стремится к миру, но РФ не сделала ни одной уступки".

С 21 июля (дата выборов в Раду) в зоне проведения ООС был объявлен очередной режим прекращения огня. Это стало результатом переговоров украинцев в Минске во главе с Леонидом Кучмой, который предложил соблюдать тишину так: "Должно быть записано (в новых договоренностях - ред.), чтобы не стрелять в ответ". Он добавил, что в Минске стороны показали "доверие друг к другу".

Другой украинский переговорщик Роман Бессмертный слова Кучмы опроверг: не надо путать прекращение огня с огнем в ответ - либо с обеих сторон тишина, либо украинские военные открывают огонь в ответ. По его версии, доверие сторон на переговорах в Минске - минимальное.



31 июля начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак утверждал, что украинские подразделения держат "твердую позицию" в соблюдении режима тишины и не стреляют по боевикам. Хотя "еще наблюдаются единичные случаи нарушений" со стороны наемников и оккупантов, но в целом "договоренности, как видим, работают". А 1 августа в Генштабе сообщили, что оптимизм утратил актуальность: боевики усилили обстрелы.

Пока Россия в очередной раз демонстрирует пренебрежение к соблюдению любых договоренностей и перемирий, в Офисе президента Зеленского за два с половиной месяца так и не дали четкого месседжа о том, какой видят политику по Донбассу. Люди из окружения президента часто еще и противоречат друг другу. Сначала глава его офиса Андрей Богдан заявляет о подготовке референдума по Донбассу - потом говорит, что имел в виду совсем другое. Потом Богдан предлагает дать Донбассу русский язык в качестве регионального, и тут же представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук объясняет, что это только его личная позиция. А следом в партии предлагают создать русскоязычный канал, который помог бы "бороться за умы" русскоязычных жителей Донецкой и Луганской области.

"Секретарь СНБО Александр Данилюк по поводу гибели наших военных сегодня вообще выдал интересное заявление, что мы не оставим это без внимания. Без какого внимания? Никакой стратегии по Донбассу нет, а они сами себя загоняют в ловушку завышенного ожидания мира в обществе: мир здесь и сейчас. Хотя Россия может пойти на мир только на своих условиях. Зеленский может повторить судьбу Порошенко 2014 года с его АТО за две недели", - сказал LIGA.net замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.

По его словам, если идти к миру, то на определенном этапе Украине все равно придется стрелять. А пока - да, придется демонстрировать миру и Европе, что Украина - за мир: "Этого другая сторона не хочет. Но без попыток прекратить огонь... этого никак не сделаешь".

Читайте также: Зеленский заявил, что надеется на взаимопонимание с Путиным

ЧТО ДАЛЬШЕ. Зеленский весь день молчал, а к вечеру написал в своем Facebook пост: хочет как можно скорее возобновить переговоры в нормандском формате в связи с гибелью четверых украинских военных около Павлополя. С таким призывом он обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину.

"Перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. Наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - считает он.

До этого такая встреча планировалась только на конец августа и в формате переговоров внешнеполитических советников.

"Я не верю в то, что встреча на уровне президентов состоится, - говорит Белесков. - Россия четко сказала, что без выполнения минских договоренностей 2016 года встречаться на наивысшем уровне не видит смысла. Фактически и Берлин, и Париж тоже от нас ждут каких-то больших идей, а не только выполнения пункта о прекращении огня. А у нас этих идей, я так понимаю, нет. Кроме каких-то гуманитарных подвижек в прифронтовой зоне. И выходит, что в конце августа опять состоится просто встреча на уровне внешнеполитических советников".

А вот США готовы рассмотреть привлечение американского лидера Дональда Трампа к нормандскому формату. Одно условие, объяснил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер: "Если будут признаки того, что Россия настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт... Если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант".

Роман Бессмертный в эфире UATV заверил, что Украина вырабатывает комплекс мер на ближайшие несколько часов. Завтра может состоятся и внеочередное собрание минской группы. Обстрел украинских позиций произошел в 10:20 - это светлое время суток, в которое работает система наблюдения ОБСЕ. Есть надежда скоро получить точную информацию о том, что произошло на месте гибели украинских военных.

"Конечно, это повлияет на развитие ситуации по Минску, - считает он. - Прежде всего, в сегменте безопасности. В таких условиях делать шаги, способные снять напряжение, будет очень тяжело, а может и невозможно. Это повлечет за собой и действия по гуманитарному блоку вопросов. Сейчас тяжело говорить, насколько перспективны дальше такие вопросы, как режим перемирия".

На этом этапе Бессмертный предложил людям, которые "принимают решения", прекратить разминирование территорий в Донбассе.

Читайте также: Восемь угроз для Украины. Как их будет решать партия Зеленского