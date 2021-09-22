Холодная война между Офисом президента Владимира Зеленского и спикером парламента Дмитрием Разумковым перешла в горячую фазу. На Банковой открыто обвиняют спикера в поддержке олигархов. В окружении Разумкова отрицают и настаивают на соблюдении регламента. Тем не менее отставка Разумкова – приоритетный план для Зеленского и шансов на примирение не осталось, убеждают собеседники в руководстве фракции Слуга народа. Почему вспыхнул конфликт Банковой и Разумкова і чем он закончится, – в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. "До сегодняшнего дня между ними (Зеленским и Разумковым – ред.) была холодная война, но они проговорили многие конфликтные вопросы и договорились, что Дима поддержит важные президентские проекты", – рассказывал в июне собеседник LIGA.net из окружения президента.

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Законопроект об олигархах – один из таких. Офис президента и руководство Слуги народа активно рекламируют документ и призывают парламент неотложно его принять. Однако Разумков открыто выступил против такого сценария.

Более подробно о противоречиях Зеленского и Разумкова читайте в нашем материале: "Это всех раздражает". Почему поссорились и надолго ли помирились Зеленский и Разумков

В июле спикер подал свои правки к законопроекту и, в частности, предложил забрать полномочия по включению людей в реестр олигархов у СНБО (главой которого является Зеленский) и передать их специально созданной комиссии при Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). А 10 сентября вовсе направил законопроект в Венецианскую комиссию для экспертного вывода.

По словам собеседника LIGA.net в руководстве ОП, узнав о Венецианской комиссии, Зеленский позвонил Разумкову. "Дима огрызался, разговор был неприятный. По словам президента, после этого разговора он понял, что назад ситуация не вернется", — рассказал он.

17 сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия публично раскритиковал Разумкова, назвав его действия бессмысленными. Действия Разумкова он назвал "конкретной умышленной попыткой сбить закон об олигархах".

Вечером того же дня дипломатические уколы сменились прямыми обвинениями и практически угрозами. В эфире одного из политических ток-шоу Арахамия и первый вице-спикер Руслан Стефанчук публично поругались с Разумковым.

Сначала Стефанчук спросил у спикера, почему он направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию, хотя недавно отказал Стефанчуку в том же, только по отношению к закону о местных референдумах, сославшись на загруженность комиссии.

"Я хочу спросить: если мы все такие равные и одинаковые, что изменилось за два месяца, что Венецианская комиссия перестала быть такой загруженной?", – спросил Стефанчук у Разумкова.

В свою очередь Разумков решил узнать у Арахамии, почему профильный комитет рассматривал правки к закону об олигархах и не пригласил его как автора правок.

Арахамия же решил напомнить Разумкову, что "спикера не выбирают, спикера делегируют". "Монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это надо всегда помнить", – заявил глава фракции.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. У Зеленского прямым текстом обвиняют спикера в том, что он "открыто тормозит ключевые инициативы президента".

"Что действительно шокирует в поведении Разумкова – его откровенная поддержка именно олигархов… Нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть как Труффальдино, "слугой двух господ", – заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью Главкому.

По его словам, между партией и Разумковым выявились "фундаментальные разногласия". Как пример разногласий он привел нежелание Разумкова голосовать за санкции СНБО против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука и его телеканалов, неголосование за земельную реформу и нежелание "идти на голосование" за антиолигархический закон.

Все это вопреки партии, которая его и делегировала на должность спикера, – уверен Подоляк.

Пока Разумков на самоизоляции из-за коронавируса, в руководстве СН решили попытаться взять под контроль аппарат ВР. Уже больше года он без руководителя после того, как Вячеслав Штучный был уволен в июле 2020-го. По словам двух собеседников LIGA.net в руководстве СН, Штучного уволили из-за конфликта с Разумковым.

"Штучный не хотел подписывать некоторые нужные для Димы вещи. Поэтому Дима поставил удобного себе и.о., который часто на больничном", – рассказал один из них.

По словам второго собеседника, аппарат может поставить на паузу любой закон, потому что "корректор читает пять дней, а юристы три недели составляют табличку". "Это и раньше было. Но когда это происходит с законом об олигархах, то понятно, откуда ноги растут", – объясняет он.

20 сентября на заседании фракции обговорили этот вопрос и решили предложить Разумкову (по регламенту именно спикер вносит на рассмотрение Рады претендента) три кандидатуры на вакантную должность главы аппарата. Один из претендентов – Штучный.

"Нас как депутатов на год лишили права влиять на руководителя аппарата. Если мы год ждем, когда спикер что-то решит, а он не решает, то мы фракцией предложим", – объяснил Арахамия журналистам.

По его словам, при Штучном процессы внутри аппарата были "быстрее". "Мы увидим просто, будет он (Разумков – ред.) это делать или нет, коллегиальное поведение или нет", – сказал глава фракции СН.

В то же время собеседник LIGA.net в руководстве СН прогнозирует, что Разумков откажет Арахамии и никого не внесет. "И фракция увидит, что он имел ее в виду", — объясняет он суть плана.

У Разумкова в смене главы аппарата видят попытку ослабить позиции спикера. "Не понимаю, как можно двигать этот вопрос, не обговорив и не согласовав его со спикером. Если хотят сменить главу аппарата, то кто-то преследует определенный интерес", – уверен собеседник LIGA.net во фракции Слуга народа, входящий в условную группу Разумкова.

Согласен с этой мыслью нардеп от СН Василий Мокан, партнер Разумкова по Ukrainian Politconsulting Group. "Процесс замены руководителя аппарата лоббируется для того, чтобы таким образом если не ослабить, то сделать более контролируемой деятельность спикера", – отметил Мокан в комментарии LIGA.net.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Официальной инициативы отставки спикера от нардепов на данный момент не поступало. Согласно регламенту, инициировать отставку спикера могут как минимум 150 депутатов.

Арахамия заявил, что сейчас подписных листов нет, но он "не может говорить за будущее". "Мы же не можем выяснять отношения, когда человек на больничном. Когда Разумков выздоровеет, будем с ним общаться", – отметил глава фракции журналистам и дал понять, что на текущей пленарной неделе вопроса смены спикера не будет.

Не под запись собеседники LIGA.net в руководстве фракции четко артикулируют: отставка Разумкова – вопрос времени.

Точка невозврата пройдена. Перекрутить этот фарш невозможно. Дальше это вопрос только времени. Дальше будет холодная регламентная война, — говорит собеседник в руководстве СН.

На Банковой также держат Разумкова в тонусе. "Если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. И с жесткими решениями", – отметил Подоляк.

Сейчас Зеленский с визитом в США, однако после возвращения он должен встретиться с фракцией, чтобы обсудить вопрос отставки Разумкова, говорит LIGA.net собеседник в руководстве СН. Предварительно, встреча с президентом состоится в начале следующей пленарной недели 4-5 октября.

"Все понимают, что это история президента и Разумкова. Должен прийти президент и подискутировать с Димой. Как было перед изгнанием Дубинского. Фракция задаст вопросы... Дима страдает словесной истеричностью. И когда будет баттл с президентом, он его, скорее всего, эмоционально проиграет. И это даст дополнительные голоса внутри", — рассказывает он.

"Я не думаю, что будет проблема с голосами, когда этот вопрос станет ребром при Зеленском. Большинство поймет, что нормальной работы не будет. В течение месяца этот вопрос должен быть решен", – прогнозирует собеседник в руководстве ОП.

В случае отставки Разумкова, его место должен занять Стефанчук. Других кандидатов на кресло спикера нет. "Руслан – командный игрок, подстав делать не будет. У него нет политических амбиций", — добавляет собеседник.

Мокан считает, что по состоянию на сегодня ни о какой отставке речь не идет. "Нет такой официально зарегистрированной инициативы. Поэтому я это расцениваю как информационные спекуляции, в которых кто-то очень заинтересован", – отметил он.

По мнению нардепа, спикер поддержит основные идеи, с которыми партия шла на выборы. "Просто мы живем в парламентско-президентской республике. И они должны приниматься демократическим путем и в соответствии с регламентом", – объяснил нардеп.

На Банковой считают иначе. "Разумкова уже не считают членом команды. До летних каникул это можно было спасти. Но сейчас уже поздно", – говорит LIGA.net собеседник в руководстве ОП.

По его словам, во время встречи с фракцией, Зеленский предложит "слугам" выбрать: они в команде президента или с Разумковым.

Кроме того, в начале октября Слуга народа соберется на большое совещание с участием Зеленского и представителей всех ветвей власти. По словам собеседника в руководстве СН, Разумкова на него не зовут.

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